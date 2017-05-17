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Главные мемы и рэперы 2017 года по версии Google

Поисковый сервис составил рейтинги самых быстрорастущих запросов россиян

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Главные мемы и рэперы 2017 года по версии Google Поисковый сервис составил рейтинги самых быстрорастущих запросов россиян

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Почти 60 гостиниц в Москве завышали цены перед Кубком конфедераций

Чаще всего эмбарго на повышение цен нарушали гостиницы с тремя-четырьмя звездами

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Почти 60 гостиниц в Москве завышали цены перед Кубком конфедераций Чаще всего эмбарго на повышение цен нарушали гостиницы с тремя-четырьмя звездами

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Алкоголь начнут продавать по водительским правам и паспорту болельщика

Помимо водительских прав, продавцы могут принимать и другие документы, в которых указан возраст

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Алкоголь начнут продавать по водительским правам и паспорту болельщика Помимо водительских прав, продавцы могут принимать и другие документы, в которых указан возраст

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В московском метро пройдет «Ночь русского балета»

На станции «Новослободская» исполнят фрагменты спектаклей «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Дон Кихот»

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В московском метро пройдет «Ночь русского балета» На станции «Новослободская» исполнят фрагменты спектаклей «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Дон Кихот»

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Bud запустит по Москве-реке баржу с футбольным полем и баром

На ней будут проходить показы матчей Кубка конфедераций

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Bud запустит по Москве-реке баржу с футбольным полем и баром На ней будут проходить показы матчей Кубка конфедераций

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Исторический музей проведет бесплатные экскурсии для болельщиков Кубка конфедераций

Вход в музей при этом останется платным

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Исторический музей проведет бесплатные экскурсии для болельщиков Кубка конфедераций Вход в музей при этом останется платным

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Станции метро «Спартак» и «Тушинская» изменят режим работы во время Кубка конфедераций

Также на Таганско-Краснопресненской и Кольцевой линиях метро будут находиться дополнительные резервные составы

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Станции метро «Спартак» и «Тушинская» изменят режим работы во время Кубка конфедераций Также на Таганско-Краснопресненской и Кольцевой линиях метро будут находиться дополнительные резервные составы

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В московском метро появились «скамейки запасных»

Также в метро установили два стола для настольного футбола

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В московском метро появились «скамейки запасных» Также в метро установили два стола для настольного футбола

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Сколько денег хотят выручить на продаже питания во время Кубка конфедераций

Тендер на организацию питания на стадионах выиграла «Арена фудс-кейтеринг», входящая в группу компаний «Шоколадница»

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Сколько денег хотят выручить на продаже питания во время Кубка конфедераций Тендер на организацию питания на стадионах выиграла «Арена фудс-кейтеринг», входящая в группу компаний «Шоколадница»

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На станции метро «Тушинская» откроется инфопавильон для футбольных болельщиков

Там можно будет узнать о работе транспорта в Москве

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На станции метро «Тушинская» откроется инфопавильон для футбольных болельщиков Там можно будет узнать о работе транспорта в Москве

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Результаты матчей Кубка конфедераций предскажет робот на ВДНХ

Первый прогноз робот Бакстер сделает 17 июня за час до матча Россия — Новая Зеландия

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Результаты матчей Кубка конфедераций предскажет робот на ВДНХ Первый прогноз робот Бакстер сделает 17 июня за час до матча Россия — Новая Зеландия

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На время Кубка конфедераций в Москве ограничат продажу алкоголя

Продавать алкогольные напитки запретят в радиусе двух километров от стадиона «Спартак»

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На время Кубка конфедераций в Москве ограничат продажу алкоголя Продавать алкогольные напитки запретят в радиусе двух километров от стадиона «Спартак»

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Во время Кубка конфедераций запустят дополнительные аэроэкспрессы

Это сделают для удобства болельщиков

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Во время Кубка конфедераций запустят дополнительные аэроэкспрессы Это сделают для удобства болельщиков

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Топ-10 баров для просмотра матчей Кубка конфедераций

Всего в Москве спортивные трансляции показывают 552 заведения

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Топ-10 баров для просмотра матчей Кубка конфедераций Всего в Москве спортивные трансляции показывают 552 заведения

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На северо-западе Москвы во время Кубка конфедераций ограничат движение

Изменения коснутся участков возле стадиона «Открытие Арена»

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На северо-западе Москвы во время Кубка конфедераций ограничат движение Изменения коснутся участков возле стадиона «Открытие Арена»

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К Кубку конфедераций в Москве откроют зоны для фотосессий

Работу фотозон организуют на 15 столичных площадках

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К Кубку конфедераций в Москве откроют зоны для фотосессий Работу фотозон организуют на 15 столичных площадках

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В преддверии Кубка конфедераций в метро обновили навигацию

Кроме того, в жару на станциях бесплатно будут раздавать бутылки с водой и влажные салфетки

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В преддверии Кубка конфедераций в метро обновили навигацию Кроме того, в жару на станциях бесплатно будут раздавать бутылки с водой и влажные салфетки

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В России ввели усиленные меры безопасности перед Кубком конфедераций

Они затронут приезжих в Москву, Санкт-Петербург, Казань и Сочи

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В России ввели усиленные меры безопасности перед Кубком конфедераций Они затронут приезжих в Москву, Санкт-Петербург, Казань и Сочи

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РЖД усилит меры безопасности во время Кубка конфедераций

Отмечается, что в Сочи и Казани меры усиления на вокзалах уже были опробованы

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РЖД усилит меры безопасности во время Кубка конфедераций Отмечается, что в Сочи и Казани меры усиления на вокзалах уже были опробованы

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К Кубку конфедераций в метро появятся площадки для настольного футбола

Также планируется проведение встреч с футболистами

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К Кубку конфедераций в метро появятся площадки для настольного футбола Также планируется проведение встреч с футболистами

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