Главные мемы и рэперы 2017 года по версии Google
Поисковый сервис составил рейтинги самых быстрорастущих запросов россиян
Главные мемы и рэперы 2017 года по версии Google Поисковый сервис составил рейтинги самых быстрорастущих запросов россиян
Почти 60 гостиниц в Москве завышали цены перед Кубком конфедераций
Чаще всего эмбарго на повышение цен нарушали гостиницы с тремя-четырьмя звездами
Почти 60 гостиниц в Москве завышали цены перед Кубком конфедераций Чаще всего эмбарго на повышение цен нарушали гостиницы с тремя-четырьмя звездами
Алкоголь начнут продавать по водительским правам и паспорту болельщика
Помимо водительских прав, продавцы могут принимать и другие документы, в которых указан возраст
Алкоголь начнут продавать по водительским правам и паспорту болельщика Помимо водительских прав, продавцы могут принимать и другие документы, в которых указан возраст
В московском метро пройдет «Ночь русского балета»
На станции «Новослободская» исполнят фрагменты спектаклей «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Дон Кихот»
В московском метро пройдет «Ночь русского балета» На станции «Новослободская» исполнят фрагменты спектаклей «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Дон Кихот»
Bud запустит по Москве-реке баржу с футбольным полем и баром
На ней будут проходить показы матчей Кубка конфедераций
Bud запустит по Москве-реке баржу с футбольным полем и баром На ней будут проходить показы матчей Кубка конфедераций
Исторический музей проведет бесплатные экскурсии для болельщиков Кубка конфедераций
Вход в музей при этом останется платным
Исторический музей проведет бесплатные экскурсии для болельщиков Кубка конфедераций Вход в музей при этом останется платным
Станции метро «Спартак» и «Тушинская» изменят режим работы во время Кубка конфедераций
Также на Таганско-Краснопресненской и Кольцевой линиях метро будут находиться дополнительные резервные составы
Станции метро «Спартак» и «Тушинская» изменят режим работы во время Кубка конфедераций Также на Таганско-Краснопресненской и Кольцевой линиях метро будут находиться дополнительные резервные составы
В московском метро появились «скамейки запасных»
Также в метро установили два стола для настольного футбола
В московском метро появились «скамейки запасных» Также в метро установили два стола для настольного футбола
Сколько денег хотят выручить на продаже питания во время Кубка конфедераций
Тендер на организацию питания на стадионах выиграла «Арена фудс-кейтеринг», входящая в группу компаний «Шоколадница»
Сколько денег хотят выручить на продаже питания во время Кубка конфедераций Тендер на организацию питания на стадионах выиграла «Арена фудс-кейтеринг», входящая в группу компаний «Шоколадница»
На станции метро «Тушинская» откроется инфопавильон для футбольных болельщиков
Там можно будет узнать о работе транспорта в Москве
На станции метро «Тушинская» откроется инфопавильон для футбольных болельщиков Там можно будет узнать о работе транспорта в Москве
Результаты матчей Кубка конфедераций предскажет робот на ВДНХ
Первый прогноз робот Бакстер сделает 17 июня за час до матча Россия — Новая Зеландия
Результаты матчей Кубка конфедераций предскажет робот на ВДНХ Первый прогноз робот Бакстер сделает 17 июня за час до матча Россия — Новая Зеландия
На время Кубка конфедераций в Москве ограничат продажу алкоголя
Продавать алкогольные напитки запретят в радиусе двух километров от стадиона «Спартак»
На время Кубка конфедераций в Москве ограничат продажу алкоголя Продавать алкогольные напитки запретят в радиусе двух километров от стадиона «Спартак»
Во время Кубка конфедераций запустят дополнительные аэроэкспрессы
Это сделают для удобства болельщиков
Во время Кубка конфедераций запустят дополнительные аэроэкспрессы Это сделают для удобства болельщиков
Топ-10 баров для просмотра матчей Кубка конфедераций
Всего в Москве спортивные трансляции показывают 552 заведения
Топ-10 баров для просмотра матчей Кубка конфедераций Всего в Москве спортивные трансляции показывают 552 заведения
На северо-западе Москвы во время Кубка конфедераций ограничат движение
Изменения коснутся участков возле стадиона «Открытие Арена»
На северо-западе Москвы во время Кубка конфедераций ограничат движение Изменения коснутся участков возле стадиона «Открытие Арена»
К Кубку конфедераций в Москве откроют зоны для фотосессий
Работу фотозон организуют на 15 столичных площадках
К Кубку конфедераций в Москве откроют зоны для фотосессий Работу фотозон организуют на 15 столичных площадках
В преддверии Кубка конфедераций в метро обновили навигацию
Кроме того, в жару на станциях бесплатно будут раздавать бутылки с водой и влажные салфетки
В преддверии Кубка конфедераций в метро обновили навигацию Кроме того, в жару на станциях бесплатно будут раздавать бутылки с водой и влажные салфетки
В России ввели усиленные меры безопасности перед Кубком конфедераций
Они затронут приезжих в Москву, Санкт-Петербург, Казань и Сочи
В России ввели усиленные меры безопасности перед Кубком конфедераций Они затронут приезжих в Москву, Санкт-Петербург, Казань и Сочи
РЖД усилит меры безопасности во время Кубка конфедераций
Отмечается, что в Сочи и Казани меры усиления на вокзалах уже были опробованы