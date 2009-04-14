В Москве стартовала гастрономическая ярмарка «Пир» С 20 по 22 апреля в рамках ярмарки «Пир» будет работать большой гастрономический рынок и фермерский рынок LavkaLavka, пройдут десятки мастер-классов, лекций и дегустаций.
В Москве стартовала гастрономическая ярмарка «Пир» С 20 по 22 апреля в рамках ярмарки «Пир» будет работать большой гастрономический рынок и фермерский рынок LavkaLavka, пройдут десятки мастер-классов, лекций и дегустаций.
Ароматное имбирное печенье Когда готовишь это печенье, аромат стоит такой, что сразу чувствуешь себя волшебником, очутившемся в Скандинавии.
Черешнево-вишневый пирог для любителей миндаля Почему для любителей миндаля? Просто здесь он встречается целых 3 раза. И в основе, и в штрейзеле, и как украшение. Если вас повергло в заструднение слово "штрейзель", не пугайтесь, это очень вкусно.
Кулинарная Чародейка Читателям виртуального дневника Иры Чадеевой повезло: «листая» его страницы, можно не только ощутить прилив творческой энергии, к немалому восторгу домашних, приготовить баскский берет или миндальные тюили, но и получить удовольствие от просмотра прекрасных фотографий всех этапов приготовления этих блюд. Домашние десерты пробовала корреспондент «Твоего...