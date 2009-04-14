Черешнево-вишневый пирог для любителей миндаля Почему для любителей миндаля? Просто здесь он встречается целых 3 раза. И в основе, и в штрейзеле, и как украшение. Если вас повергло в заструднение слово "штрейзель", не пугайтесь, это очень вкусно.