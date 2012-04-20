Но самое интересное будет происходить на фермерском рынке LavkaLavka. Кооператив везет на ярмарку своих самых интересных фермеров, чтобы устроить гастрономический рынок в лучших европейских традициях: с множеством прилавков с продуктами от фермеров и поставщиков, у которых, по словам организаторов, можно купить понравившиеся товары по специальной цене и даже договориться о постоянной доставке продуктов на дом. Из этих же продуктов здесь будут готовить повара «Лавки». Также LavkaLavka выступит куратором прощадки «Лучшие фермерские продукты»﻿, на которой пройдет немало действительно толковых лекций и мастер-классов с дегустациями. Например, фермер Александр Бродовский расскажет о том, как ему удалось выстроить единственное в России мясное хозяйство по всем правилам европейского органического подхода, семейство Бодровых из Тверской области и американец Джей Клоуз из Московской привезут сыры собственного изготовления и расскажут о том, как их занесло в российскую глушь, а шеф-повар домашнего кафе Delicatessen Иван Шишкин устроит мастер-класс по приготовлению новой уличной еды из фермерских продуктов.