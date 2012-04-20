C 20 по 22 апреля в выставочном центре «Крокус Экспо» пройдет самое большое (если считать в метрах квадратных) гастрономическое событие последних лет в Москве — ярмарка «Пир».

На семи основных сценах ярмарки пройдут так называемые фестивали, посвященные определенным темам: «Лучшие фермерские продукты», «Кухни мира», «Домашние сладости», «Здоровое питание», «Мясо и рыба», «Чай и кофе» и «Алкогольные напитки».﻿ В каждой зоне будут идти тематические мастер-классы и лекции, можно будет попробовать и купить продукты. 

Еще четыре площадки займут школы с контактными мастер-классами, на которых можно будет готовить чуть ли не вместе с поваром: кулинарная школа «ХлебСоль», кухня журнала «Гастрономъ», «Институт домашний очаг», школа кондитерского мастерства и коктейльная школа дистрибьютора алкогольных напитков Pernod Ricard. 

 		 
Гид по гастрономическому фестивалю Omnivore

 

МАСТЕР-КЛАССЫ

Давать мастер-классы и читать лекции в рамках ярмарки будут шеф-повара, бармены, энологи, кондитеры, диетологи, известные блогеры и кулинары. В кулинарной школе журнала «Гастрономъ» мастер-классы проведут популярные кулинарные блогеры. В школе «ХлебСоль», наоборот, учить готовить будут мастера кулинарного дела: знаток восточной кухни Хаким Ганиев, итальянский шеф-повар Валентино Бонтемпи (ресторан «Бонтемпи»), фуд-блогер Влад Пискунов, итальянский повар и обладатель трех звезд Мишлена Мирко Калдино и бразильский шеф Карлос Альберто де Оливейра. 


ФЕРМЕРСКИЕ ПРОДУКТЫ

Но самое интересное будет происходить на фермерском рынке LavkaLavka. Кооператив везет на ярмарку своих самых интересных фермеров, чтобы устроить гастрономический рынок в лучших европейских традициях: с множеством прилавков с продуктами от фермеров и поставщиков, у которых, по словам организаторов, можно купить понравившиеся товары по специальной цене и даже договориться о постоянной доставке продуктов на дом. Из этих же продуктов здесь будут готовить повара «Лавки». Также LavkaLavka выступит куратором прощадки «Лучшие фермерские продукты»﻿, на которой пройдет немало действительно толковых лекций и мастер-классов с дегустациями. 

Например, фермер Александр Бродовский расскажет о том, как ему удалось выстроить единственное в России мясное хозяйство по всем правилам европейского органического подхода, семейство Бодровых из Тверской области и американец Джей Клоуз из Московской привезут сыры собственного изготовления и расскажут о том, как их занесло в российскую глушь, а шеф-повар домашнего кафе Delicatessen Иван Шишкин устроит мастер-класс по приготовлению новой уличной еды из фермерских продуктов.

 		 
Видео о гастрокультурном фермерском проекте «ЛавкаЛавка»
Весёлый фермер: 6 городских огородов

 

МАСТЕР-КЛАССЫ И ЛЕКЦИИ LAVKALAVKA

 

21 апреля, суббота

11:30–12:00 — Джей Клоуз. Лекция-дегустация: «Зачем я уехал из Америки в русскую деревню и стал сыроваром?»
12:00–12:30 — Владимир Костров. Лекция-дегустация: «Фермерское мясо: От луга до кухни. Как правильно выстраивать цепочку фермер-мясник-продавец-ресторан».
12:30–13:30 — Иван Шишкин. Мастер-класс с дегустацией: «Гастрономическая интерпретация фермерских продуктов. Новый street-food».
14:00–15:00 — Мастер-класс от Electrolux: «Фермерские молочные продукты. Как получить максимум кулинарных впечатлений».

 

15:30–17:00 — Кухня от Марка Стаценко — шефа будущего ресторана Джейми Оливера.
17:30–18:00 — Лекция Бориса Акимова: LavkaLavka: «Покорение Галактики, или Как мы построили международный фермерский кооператив».
18:00–18:30 — Роман Суслов. Презентация-дегустация: «Белевская пастила: Возрождение локального гастрономического продукта».

 

22 апреля, воскресенье

11:30–12:00 — Давид Явруян, Владимир Потапов, Даниил Каганович. Лекция: «Что такое биосертификация и почему в России так много врут на тему „био“?»
12:30–13:30 — Иван Новичихин. Лекция-дегустация: «Как я создал первую в России ферму экологически чистых овощей».
13:30–14:30 — Александр Бродовский. Лекция-дегустация: «Почему моя колбаса настоящая, а в магазинах — нет?»
14:30–15:00 — Алексей Буров. Лекция-дегустация: «Возрождение русского имперского стаута и фермерские продукты как его основа».

 

15:30–17:00 — Кухня от Марка Стаценко — шефа будущего ресторана Джейми Оливера.
17:30–18:30 — Юлия Бодрова. Лекция-дегустация: «Русский камамбер? Это реальность. Как мы построили самую большую козью ферму в России».

Ярмарка «Пир» 
«Крокус Экспо», павильон № 3, Зал № 15
+7 (495) 637–94–40
www.fair.pir.ru