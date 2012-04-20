В Москве стартовала гастрономическая ярмарка «Пир» С 20 по 22 апреля в рамках ярмарки «Пир» будет работать большой гастрономический рынок и фермерский рынок LavkaLavka, пройдут десятки мастер-классов, лекций и дегустаций.
C 20 по 22 апреля в выставочном центре «Крокус Экспо» пройдет самое большое (если считать в метрах квадратных) гастрономическое событие последних лет в Москве — ярмарка «Пир».
На семи основных сценах ярмарки пройдут так называемые фестивали, посвященные определенным темам: «Лучшие фермерские продукты», «Кухни мира», «Домашние сладости», «Здоровое питание», «Мясо и рыба», «Чай и кофе» и «Алкогольные напитки». В каждой зоне будут идти тематические мастер-классы и лекции, можно будет попробовать и купить продукты.
Еще четыре площадки займут школы с контактными мастер-классами, на которых можно будет готовить чуть ли не вместе с поваром: кулинарная школа «ХлебСоль», кухня журнала «Гастрономъ», «Институт домашний очаг», школа кондитерского мастерства и коктейльная школа дистрибьютора алкогольных напитков Pernod Ricard.
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МАСТЕР-КЛАССЫ
Давать мастер-классы и читать лекции в рамках ярмарки будут шеф-повара, бармены, энологи, кондитеры, диетологи, известные блогеры и кулинары. В кулинарной школе журнала «Гастрономъ» мастер-классы проведут популярные кулинарные блогеры. В школе «ХлебСоль», наоборот, учить готовить будут мастера кулинарного дела: знаток восточной кухни Хаким Ганиев, итальянский шеф-повар Валентино Бонтемпи (ресторан «Бонтемпи»), фуд-блогер Влад Пискунов, итальянский повар и обладатель трех звезд Мишлена Мирко Калдино и бразильский шеф Карлос Альберто де Оливейра.
ФЕРМЕРСКИЕ ПРОДУКТЫ
Но самое интересное будет происходить на фермерском рынке LavkaLavka. Кооператив везет на ярмарку своих самых интересных фермеров, чтобы устроить гастрономический рынок в лучших европейских традициях: с множеством прилавков с продуктами от фермеров и поставщиков, у которых, по словам организаторов, можно купить понравившиеся товары по специальной цене и даже договориться о постоянной доставке продуктов на дом. Из этих же продуктов здесь будут готовить повара «Лавки». Также LavkaLavka выступит куратором прощадки «Лучшие фермерские продукты», на которой пройдет немало действительно толковых лекций и мастер-классов с дегустациями.
Например, фермер Александр Бродовский расскажет о том, как ему удалось выстроить единственное в России мясное хозяйство по всем правилам европейского органического подхода, семейство Бодровых из Тверской области и американец Джей Клоуз из Московской привезут сыры собственного изготовления и расскажут о том, как их занесло в российскую глушь, а шеф-повар домашнего кафе Delicatessen Иван Шишкин устроит мастер-класс по приготовлению новой уличной еды из фермерских продуктов.
Видео о гастрокультурном фермерском проекте «ЛавкаЛавка»
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МАСТЕР-КЛАССЫ И ЛЕКЦИИ LAVKALAVKA
21 апреля, суббота
11:30–12:00 — Джей Клоуз. Лекция-дегустация: «Зачем я уехал из Америки в русскую деревню и стал сыроваром?»
15:30–17:00 — Кухня от Марка Стаценко — шефа будущего ресторана Джейми Оливера.
22 апреля, воскресенье
11:30–12:00 — Давид Явруян, Владимир Потапов, Даниил Каганович. Лекция: «Что такое биосертификация и почему в России так много врут на тему „био“?»
15:30–17:00 — Кухня от Марка Стаценко — шефа будущего ресторана Джейми Оливера.
Комментарии
По итогу не плохо получилось все в Экспо, Марк и вправду талант) что там еще за ресторан готовиться от Джими Оливера я не знаю, но при случае зайду. По традиции барменского дела сиропы для коктейлей покупаю правда в http://www.shopsirop.ru там они лучшие, жаль этой компании не было на выставке) искал их там
Отдельное спасибо организаторам, достойно и это радует)
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