Новости
В офлайн-пространстве Badoo пройдет прощальная вечеринка. Напоследок там споет «Лауд»
Также на вечеринке выступит DFF
Новости
В офлайн-пространстве Badoo пройдет прощальная вечеринка. Напоследок там споет «Лауд» Также на вечеринке выступит DFF
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Pharaon, Хаски и GSPD: В столицах пройдет фестиваль хип-хоп-музыки «Маятник Фуко»
Петербургский концерт дополнит «Пошлая Молли»
Новости
Pharaon, Хаски и GSPD: В столицах пройдет фестиваль хип-хоп-музыки «Маятник Фуко» Петербургский концерт дополнит «Пошлая Молли»
Регата
«Лауд», «Аигел» и «Казускома»: Музыка для регаты The Village
Слушаем музыкантов и диджеев, которые выступят на нашем водном фестивале
Регата
«Лауд», «Аигел» и «Казускома»: Музыка для регаты The Village Слушаем музыкантов и диджеев, которые выступят на нашем водном фестивале
Новости
На открытии пространства «Басманный двор» выступят столичные диджеи
А 13 и 14 июля гостей ждет маркет «Интелиегентная барахолка»
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На открытии пространства «Басманный двор» выступят столичные диджеи А 13 и 14 июля гостей ждет маркет «Интелиегентная барахолка»
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На выставке Faces & Laces выступят Dopeclvb, «Лауд» и Mnogoznaal
Мероприятие состоится 18 и 19 августа в парке Горького
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