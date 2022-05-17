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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Кринж дня
17 мая 2022

В РАНХиГС прошла патриотическо-православная лекция. Ее вел митрополит

Пионер био-арта Джо Дэвис проведет бесплатный вебинар

Он посвящен ДНК микроба для хранения данных

Пионер био-арта Джо Дэвис проведет бесплатный вебинар

«Москино» анонсировал неделю кино о Москве

И проведет лекции об архитектуре в кино

«Москино» анонсировал неделю кино о Москве

В геномной лаборатории в Москве проведут открытую экскурсию

Деньги с билетов направят на благотворительность

В геномной лаборатории в Москве проведут открытую экскурсию

Модные дома и арт-лагеря: В Москве пройдут бесплатные паблик-токи о современном искусстве

Лекции во «Временах года» прочитают Александр Паль, Катя Федорова и Андрей Бартенев

Модные дома и арт-лагеря: В Москве пройдут бесплатные паблик-токи о современном искусстве

«Синхронизация» проведет лекцию о Щукине. Выставка его коллекции открылась в Пушкинском музее

На ней разберут главные произведения

«Синхронизация» проведет лекцию о Щукине. Выставка его коллекции открылась в Пушкинском музее

Иван Дорн выступит в «Стрелке» с бесплатной лекцией о музыке

Мероприятие приурочено к Make Music Day

Иван Дорн выступит в «Стрелке» с бесплатной лекцией о музыке

The Village представит на фестивале «Красная площадь» свои книги об архитектуре

Паблик-ток о современном облике городов пройдет 1 июня

The Village представит на фестивале «Красная площадь» свои книги об архитектуре

На «Хлебозаводе» откроется фотовыставка уличной моды Москвы

1 июня там пройдут лекции об осознанном потреблении и презентация устойчивой коллекции

На «Хлебозаводе» откроется фотовыставка уличной моды Москвы

Проект Pokolenie Zero проведет лекцию о влиянии питания на планету

Также в программе кинопоказ

Проект Pokolenie Zero проведет лекцию о влиянии питания на планету

В поп-ап-пространстве Uniqlo пройдет лекция о новых «Мстителях»

Поп-ап в «Атриуме» будет открыт с 10:00 до 23:00 по 5 мая

В поп-ап-пространстве Uniqlo пройдет лекция о новых «Мстителях»

Команда «Плутона» проведет лекцию о работе клубов и организации концертов

На встрече выступят организатор фестиваля «Боль» и руководитель Powerhouse

Команда «Плутона» проведет лекцию о работе клубов и организации концертов

В Cult пройдет лекция о вине от сомелье Андрея Ларина

Посетителям расскажут об итальянских регионах и сортах винограда

В Cult пройдет лекция о вине от сомелье Андрея Ларина

Бесплатная онлайн-лекция, посвященная современному маркетингу

Сотрудники «Яндекса» и стартапов расскажут, как оставаться востребованным маркетологом

Бесплатная онлайн-лекция, посвященная современному маркетингу

В Центре братьев Люмьер пройдет лекция-перформанс о женщинах Дэвида Боуи

Журналист Александр Кушнир намерен подорвать моральные устои

В Центре братьев Люмьер пройдет лекция-перформанс о женщинах Дэвида Боуи

Женщины смогут пройти бесплатное обследование на вирус папилломы человека

Московские больницы также подготовили лекции и консультации с гинекологами

Женщины смогут пройти бесплатное обследование на вирус папилломы человека

На ВДНХ космонавты расскажут об экспериментах и нештатных ситуациях в космосе

Встреча пройдет 2 марта

На ВДНХ космонавты расскажут об экспериментах и нештатных ситуациях в космосе

Ольга Вайнштейн проведет бесплатную лекцию об истории ароматов

Встреча состоится в Музее советских игровых автоматов

Ольга Вайнштейн проведет бесплатную лекцию об истории ароматов

В Музее Москвы расскажут городские страшилки

На лекции-перфомансе расскажут, чем городские легенды отличаются от деревенских

В Музее Москвы расскажут городские страшилки

В витрине ЦУМа пройдет лекция куратора Франческо Бонами об искусстве в соцсетях

Паблик-ток пройдет 20 февраля

В витрине ЦУМа пройдет лекция куратора Франческо Бонами об искусстве в соцсетях

В «Республике» на Воздвиженке расскажут, как устроен Берлинский кинофестиваль

Лекцию проведет кинокритик Алиса Таёжная

В «Республике» на Воздвиженке расскажут, как устроен Берлинский кинофестиваль

В «Зарядье» расскажут о безопасном сексе в День влюбленных

Лекцию можно будет посмотреть в соцсетях

В «Зарядье» расскажут о безопасном сексе в День влюбленных

В культурном центре «ЗИЛ» расскажут о жизни трудовых мигрантов в Москве

Лектором выступит преподаватель НИУ ВШЭ

В культурном центре «ЗИЛ» расскажут о жизни трудовых мигрантов в Москве

Mujuice проведет бесплатную лекцию о структурных параллелях музыки, языка и звука

Полноценный курс начнется в мае

Mujuice проведет бесплатную лекцию о структурных параллелях музыки, языка и звука

В Еврейском музее пройдет бесплатное мероприятие от TED

Посетители узнают о взаимосвязи искусства и технологий

В Еврейском музее пройдет бесплатное мероприятие от TED

В киноклубе на ВДНХ стартует цикл лекций о сериалах

Первую встречу 19 января посвятят телешоу «Очень странные дела»

В киноклубе на ВДНХ стартует цикл лекций о сериалах

В центре «Марс» научат делать скетчи и расскажут об истории картины как явления

Посетители узнают о роли картины в повседневной жизни людей разных эпох

В центре «Марс» научат делать скетчи и расскажут об истории картины как явления

Лекцию в «Зарядье» посвятят сохранению психологического здоровья после праздников

Встреча с психологом пройдет 17 января

Лекцию в «Зарядье» посвятят сохранению психологического здоровья после праздников

В МИСиС пройдет лекция о бюджетных путешествиях

Гостей также научат интересно вести тревел-блог

В МИСиС пройдет лекция о бюджетных путешествиях

В центре «Благосфера» расскажут, как запустить проект без ресурсов

Гости узнают, как работают разные части проекта, и смогут задать вопросы команде Teddy Food

В центре «Благосфера» расскажут, как запустить проект без ресурсов

В «Cветловке» пройдет лекция о сексуальном воспитании

В числе участников — Татьяна Никонова и врачи

В «Cветловке» пройдет лекция о сексуальном воспитании

В Музее Москвы пройдет лекция астронавта Скотта Келли

Лекция посвящена жизни в космосе и перспективам более длительных полетов

В Музее Москвы пройдет лекция астронавта Скотта Келли

В InLiberty пройдет презентация книги о романе Набокова «Дар»

Филологи расскажут о произведении и современном состоянии филологии

В InLiberty пройдет презентация книги о романе Набокова «Дар»

Yoga Space проведет бесплатные лекции в честь дня рождения

Также в программе — медитация и веганский ланч

Yoga Space проведет бесплатные лекции в честь дня рождения

На открытой лекции Look At Media и школы MACS расскажут о силе креативности

Встреча пройдет 12 ноября на Artplay

На открытой лекции Look At Media и школы MACS расскажут о силе креативности

В Центре Гиляровского расскажут, как говорить с детьми о сложных вопросах истории

Ведущим лекции станет журналист Михаил Фишман

В Центре Гиляровского расскажут, как говорить с детьми о сложных вопросах истории

Николай Дроздов проведет в ЦДХ лекцию о жизни на Марсе

Мероприятие состоится завтра в 20:00

Николай Дроздов проведет в ЦДХ лекцию о жизни на Марсе

«Я нашел совенка»: Московский зоопарк проведет лекцию о помощи диким птицам

На лекции также расскажут об экзотических птицах, которые продаются в зоомагазинах

«Я нашел совенка»: Московский зоопарк проведет лекцию о помощи диким птицам

В институте «Стрелка» пройдет дискуссия «Цифровая эволюция бизнеса»

В ней примет участие сооснователь крупнейшей краудфандинговой платформы Kickstarter Чарльз Адлер

В институте «Стрелка» пройдет дискуссия «Цифровая эволюция бизнеса»

На «Хлебозаводе» пройдет лекция трех пилигримов

Они расскажут о пути Сантьяго

На «Хлебозаводе» пройдет лекция трех пилигримов

«Стрелка» организует публичные лекции о футболе и трансляции матчей ЧМ

Все мероприятия в рамках спецпрограммы бесплатные

«Стрелка» организует публичные лекции о футболе и трансляции матчей ЧМ

В лектории ММОМА и Microsoft о девушках и технологиях выступит Лена Шейдлина

Три публичные встречи пройдут 13, 21 и 28 июня в Образовательном центре музея

В лектории ММОМА и Microsoft о девушках и технологиях выступит Лена Шейдлина

В лектории «Рабочий и колхозница» обсудят костюмы сериала «Аббатство Даунтон»

Лектором станет эксперт в области моды и дизайна Илектра Канестри

В лектории «Рабочий и колхозница» обсудят костюмы сериала «Аббатство Даунтон»

«Чиптрип» проведет в парке Горького лекции о путешествиях

На первой расскажут о книжных турах

«Чиптрип» проведет в парке Горького лекции о путешествиях

В DI Telegraph расскажут о физиологии секса

Половым просвещением взрослых москвичей займутся сексотерапевт и сотрудница РАН

В DI Telegraph расскажут о физиологии секса

Фонд «Нужна помощь» проведет public talk после трагедии в Кемерове

Организаторы объяснят, как помогать в беде и сохранять спокойствие в условиях истерии

Фонд «Нужна помощь» проведет public talk после трагедии в Кемерове

Посетителям ВДНХ расскажут о моде в сериале «Игра престолов»

Лекцию проведет эксперт в области дизайна Илектра Канестри

Посетителям ВДНХ расскажут о моде в сериале «Игра престолов»

На открытии магазина продуктов без упаковки выступит экоактивистка Беа Джонсон

Лекции писательницы пройдут 14-15 мая в Санкт-Петербурге и Москве

На открытии магазина продуктов без упаковки выступит экоактивистка Беа Джонсон

В «Зарядье» пройдет лекция для аллергиков

Расскажет о заболевании главный аллерголог Москвы

В «Зарядье» пройдет лекция для аллергиков

В Пушкинском музее пройдет лекция Джеффри Белнэпа об изобретателе фотографии

Британец расскажет о влиянии открытия Тальбота на мировую культуру

В Пушкинском музее пройдет лекция Джеффри Белнэпа об изобретателе фотографии

На Даниловском рынке пройдет гастролекция о сочетаемости вина и мяса

В лектории Food & Wine Pairing 21 марта состоится вторая из четырех намеченых встреч

На Даниловском рынке пройдет гастролекция о сочетаемости вина и мяса

Участники Alfa Future People сыграют диджей-сеты в метро

На концерте выступят SwankyTunes, а также Fonarev, который прочтет лекцию

Участники Alfa Future People сыграют диджей-сеты в метро

В академии re:Store на Тверской пройдет лекция о диджитал-искусстве

В роли лектора выступит Kirill Rave

В академии re:Store на Тверской пройдет лекция о диджитал-искусстве

В «Атриуме» открылась выставка Uniqlo и ВШЭ «Новая жизнь старых вещей»

Посетить мероприятие можно в течение декабря

В «Атриуме» открылась выставка Uniqlo и ВШЭ «Новая жизнь старых вещей»

На «Винзаводе» пройдет лекция о сознании растений

Перед слушателями выступит профессор из Италии

На «Винзаводе» пройдет лекция о сознании растений

На «Винзаводе» состоится дискуссия «Искусство будущего»

На мероприятии выступит художник Миша Most

На «Винзаводе» состоится дискуссия «Искусство будущего»

В саду «Эрмитаж» снова пройдет грузинский фестиваль «Тбилисоба»

Гостей научат готовить чурчхелу и другие традиционные блюда

В саду «Эрмитаж» снова пройдет грузинский фестиваль «Тбилисоба»

В октябре стартует серия открытых лекций о современном искусстве Doca-Talk

Об этом The Village сообщили в пресс-службе Doca

В октябре стартует серия открытых лекций о современном искусстве Doca-Talk

«Мемориал» в парке Горького расскажет детям про репрессии

Взрослых приглашают только с детьми

«Мемориал» в парке Горького расскажет детям про репрессии

В Музее Москвы пройдет лекция о стадионах будущего

Встреча с автором стадионов «Фишт» в Сочи и «Казань-арена» Дэймоном Лавелем приурочена к Кубку конфедераций

В Музее Москвы пройдет лекция о стадионах будущего

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ