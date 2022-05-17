Пионер био-арта Джо Дэвис проведет бесплатный вебинар
Он посвящен ДНК микроба для хранения данных
В геномной лаборатории в Москве проведут открытую экскурсию
Деньги с билетов направят на благотворительность
Модные дома и арт-лагеря: В Москве пройдут бесплатные паблик-токи о современном искусстве
Лекции во «Временах года» прочитают Александр Паль, Катя Федорова и Андрей Бартенев
«Синхронизация» проведет лекцию о Щукине. Выставка его коллекции открылась в Пушкинском музее
На ней разберут главные произведения
Иван Дорн выступит в «Стрелке» с бесплатной лекцией о музыке
Мероприятие приурочено к Make Music Day
The Village представит на фестивале «Красная площадь» свои книги об архитектуре
Паблик-ток о современном облике городов пройдет 1 июня
На «Хлебозаводе» откроется фотовыставка уличной моды Москвы
1 июня там пройдут лекции об осознанном потреблении и презентация устойчивой коллекции
Проект Pokolenie Zero проведет лекцию о влиянии питания на планету
Также в программе кинопоказ
В поп-ап-пространстве Uniqlo пройдет лекция о новых «Мстителях»
Поп-ап в «Атриуме» будет открыт с 10:00 до 23:00 по 5 мая
Команда «Плутона» проведет лекцию о работе клубов и организации концертов
На встрече выступят организатор фестиваля «Боль» и руководитель Powerhouse
В Cult пройдет лекция о вине от сомелье Андрея Ларина
Посетителям расскажут об итальянских регионах и сортах винограда
Бесплатная онлайн-лекция, посвященная современному маркетингу
Сотрудники «Яндекса» и стартапов расскажут, как оставаться востребованным маркетологом
В Центре братьев Люмьер пройдет лекция-перформанс о женщинах Дэвида Боуи
Журналист Александр Кушнир намерен подорвать моральные устои
Женщины смогут пройти бесплатное обследование на вирус папилломы человека
Московские больницы также подготовили лекции и консультации с гинекологами
На ВДНХ космонавты расскажут об экспериментах и нештатных ситуациях в космосе
Встреча пройдет 2 марта
Ольга Вайнштейн проведет бесплатную лекцию об истории ароматов
Встреча состоится в Музее советских игровых автоматов
В Музее Москвы расскажут городские страшилки
На лекции-перфомансе расскажут, чем городские легенды отличаются от деревенских
В витрине ЦУМа пройдет лекция куратора Франческо Бонами об искусстве в соцсетях
Паблик-ток пройдет 20 февраля
В «Республике» на Воздвиженке расскажут, как устроен Берлинский кинофестиваль
Лекцию проведет кинокритик Алиса Таёжная
В «Зарядье» расскажут о безопасном сексе в День влюбленных
Лекцию можно будет посмотреть в соцсетях
В культурном центре «ЗИЛ» расскажут о жизни трудовых мигрантов в Москве
Лектором выступит преподаватель НИУ ВШЭ
Mujuice проведет бесплатную лекцию о структурных параллелях музыки, языка и звука
Полноценный курс начнется в мае
В Еврейском музее пройдет бесплатное мероприятие от TED
Посетители узнают о взаимосвязи искусства и технологий
В киноклубе на ВДНХ стартует цикл лекций о сериалах
Первую встречу 19 января посвятят телешоу «Очень странные дела»
В центре «Марс» научат делать скетчи и расскажут об истории картины как явления
Посетители узнают о роли картины в повседневной жизни людей разных эпох
Лекцию в «Зарядье» посвятят сохранению психологического здоровья после праздников
Встреча с психологом пройдет 17 января
В МИСиС пройдет лекция о бюджетных путешествиях
Гостей также научат интересно вести тревел-блог
В центре «Благосфера» расскажут, как запустить проект без ресурсов
Гости узнают, как работают разные части проекта, и смогут задать вопросы команде Teddy Food
В «Cветловке» пройдет лекция о сексуальном воспитании
В числе участников — Татьяна Никонова и врачи
В Музее Москвы пройдет лекция астронавта Скотта Келли
Лекция посвящена жизни в космосе и перспективам более длительных полетов
В InLiberty пройдет презентация книги о романе Набокова «Дар»
Филологи расскажут о произведении и современном состоянии филологии
Yoga Space проведет бесплатные лекции в честь дня рождения
Также в программе — медитация и веганский ланч
На открытой лекции Look At Media и школы MACS расскажут о силе креативности
Встреча пройдет 12 ноября на Artplay
В Центре Гиляровского расскажут, как говорить с детьми о сложных вопросах истории
Ведущим лекции станет журналист Михаил Фишман
«Я нашел совенка»: Московский зоопарк проведет лекцию о помощи диким птицам
На лекции также расскажут об экзотических птицах, которые продаются в зоомагазинах
В институте «Стрелка» пройдет дискуссия «Цифровая эволюция бизнеса»
В ней примет участие сооснователь крупнейшей краудфандинговой платформы Kickstarter Чарльз Адлер
«Стрелка» организует публичные лекции о футболе и трансляции матчей ЧМ
Все мероприятия в рамках спецпрограммы бесплатные
В лектории ММОМА и Microsoft о девушках и технологиях выступит Лена Шейдлина
Три публичные встречи пройдут 13, 21 и 28 июня в Образовательном центре музея
В лектории «Рабочий и колхозница» обсудят костюмы сериала «Аббатство Даунтон»
Лектором станет эксперт в области моды и дизайна Илектра Канестри
В DI Telegraph расскажут о физиологии секса
Половым просвещением взрослых москвичей займутся сексотерапевт и сотрудница РАН
Фонд «Нужна помощь» проведет public talk после трагедии в Кемерове
Организаторы объяснят, как помогать в беде и сохранять спокойствие в условиях истерии
Посетителям ВДНХ расскажут о моде в сериале «Игра престолов»
Лекцию проведет эксперт в области дизайна Илектра Канестри
На открытии магазина продуктов без упаковки выступит экоактивистка Беа Джонсон
Лекции писательницы пройдут 14-15 мая в Санкт-Петербурге и Москве
В Пушкинском музее пройдет лекция Джеффри Белнэпа об изобретателе фотографии
Британец расскажет о влиянии открытия Тальбота на мировую культуру
На Даниловском рынке пройдет гастролекция о сочетаемости вина и мяса
В лектории Food & Wine Pairing 21 марта состоится вторая из четырех намеченых встреч
Участники Alfa Future People сыграют диджей-сеты в метро
На концерте выступят SwankyTunes, а также Fonarev, который прочтет лекцию
В академии re:Store на Тверской пройдет лекция о диджитал-искусстве
В роли лектора выступит Kirill Rave
В «Атриуме» открылась выставка Uniqlo и ВШЭ «Новая жизнь старых вещей»
Посетить мероприятие можно в течение декабря
На «Винзаводе» пройдет лекция о сознании растений
Перед слушателями выступит профессор из Италии
На «Винзаводе» состоится дискуссия «Искусство будущего»
На мероприятии выступит художник Миша Most
В саду «Эрмитаж» снова пройдет грузинский фестиваль «Тбилисоба»
Гостей научат готовить чурчхелу и другие традиционные блюда
В октябре стартует серия открытых лекций о современном искусстве Doca-Talk
Об этом The Village сообщили в пресс-службе Doca
«Мемориал» в парке Горького расскажет детям про репрессии
Взрослых приглашают только с детьми
В Музее Москвы пройдет лекция о стадионах будущего
Встреча с автором стадионов «Фишт» в Сочи и «Казань-арена» Дэймоном Лавелем приурочена к Кубку конфедераций