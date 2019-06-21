«Синхронизация» проведет лекцию о Щукине. Выставка его коллекции открылась в Пушкинском музее На ней разберут главные произведения
«Синхронизация» проведет лекцию о Сергее Щукине. Выставка его коллекции открылась в Пушкинском музее: там собрали десятки картин Матисса, Пикассо, Моне, Сезанна и Гогена.
На лекции объяснят, почему Щукин ценил современное искусство в то время, когда во Франции над его авторами смеялись, разберут главные произведения из его коллекции, а также расскажут, что поразило Матисса в Москве.
Кроме того, посетители узнают, почему Щукин не вывез свое собрание из России и как коллекцию разделили между Пушкинским музеем и Эрмитажем.
Когда
30 июня в 18:00 и 9 июля в 19:30
Где
Лекторий на Яузе; Cabinet Lounge
Стоимость
900 рублей
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