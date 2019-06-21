«Синхронизация» проведет лекцию о Сергее Щукине. Выставка его коллекции открылась в Пушкинском музее: там собрали десятки картин Матисса, Пикассо, Моне, Сезанна и Гогена.

На лекции объяснят, почему Щукин ценил современное искусство в то время, когда во Франции над его авторами смеялись, разберут главные произведения из его коллекции, а также расскажут, что поразило Матисса в Москве.

Кроме того, посетители узнают, почему Щукин не вывез свое собрание из России и как коллекцию разделили между Пушкинским музеем и Эрмитажем.