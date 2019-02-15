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Пионер био-арта Джо Дэвис проведет бесплатный вебинар

Он посвящен ДНК микроба для хранения данных

Пионер био-арта Джо Дэвис проведет бесплатный вебинар
Он посвящен ДНК микроба для хранения данных

«Москино» анонсировал неделю кино о Москве

И проведет лекции об архитектуре в кино

«Москино» анонсировал неделю кино о Москве
И проведет лекции об архитектуре в кино

В геномной лаборатории в Москве проведут открытую экскурсию

Деньги с билетов направят на благотворительность

В геномной лаборатории в Москве проведут открытую экскурсию
Деньги с билетов направят на благотворительность

Модные дома и арт-лагеря: В Москве пройдут бесплатные паблик-токи о современном искусстве

Лекции во «Временах года» прочитают Александр Паль, Катя Федорова и Андрей Бартенев

Модные дома и арт-лагеря: В Москве пройдут бесплатные паблик-токи о современном искусстве
Лекции во «Временах года» прочитают Александр Паль, Катя Федорова и Андрей Бартенев

«Синхронизация» проведет лекцию о Щукине. Выставка его коллекции открылась в Пушкинском музее

На ней разберут главные произведения

«Синхронизация» проведет лекцию о Щукине. Выставка его коллекции открылась в Пушкинском музее
На ней разберут главные произведения

Иван Дорн выступит в «Стрелке» с бесплатной лекцией о музыке

Мероприятие приурочено к Make Music Day

Иван Дорн выступит в «Стрелке» с бесплатной лекцией о музыке
Мероприятие приурочено к Make Music Day

The Village представит на фестивале «Красная площадь» свои книги об архитектуре

Паблик-ток о современном облике городов пройдет 1 июня

The Village представит на фестивале «Красная площадь» свои книги об архитектуре
Паблик-ток о современном облике городов пройдет 1 июня

На «Хлебозаводе» откроется фотовыставка уличной моды Москвы

1 июня там пройдут лекции об осознанном потреблении и презентация устойчивой коллекции

На «Хлебозаводе» откроется фотовыставка уличной моды Москвы
1 июня там пройдут лекции об осознанном потреблении и презентация устойчивой коллекции

Проект Pokolenie Zero проведет лекцию о влиянии питания на планету

Также в программе кинопоказ

Проект Pokolenie Zero проведет лекцию о влиянии питания на планету
Также в программе кинопоказ

В поп-ап-пространстве Uniqlo пройдет лекция о новых «Мстителях»

Поп-ап в «Атриуме» будет открыт с 10:00 до 23:00 по 5 мая

В поп-ап-пространстве Uniqlo пройдет лекция о новых «Мстителях»
Поп-ап в «Атриуме» будет открыт с 10:00 до 23:00 по 5 мая

Команда «Плутона» проведет лекцию о работе клубов и организации концертов

На встрече выступят организатор фестиваля «Боль» и руководитель Powerhouse

Команда «Плутона» проведет лекцию о работе клубов и организации концертов
На встрече выступят организатор фестиваля «Боль» и руководитель Powerhouse

В Cult пройдет лекция о вине от сомелье Андрея Ларина

Посетителям расскажут об итальянских регионах и сортах винограда

В Cult пройдет лекция о вине от сомелье Андрея Ларина
Посетителям расскажут об итальянских регионах и сортах винограда

Бесплатная онлайн-лекция, посвященная современному маркетингу

Сотрудники «Яндекса» и стартапов расскажут, как оставаться востребованным маркетологом

Бесплатная онлайн-лекция, посвященная современному маркетингу
Сотрудники «Яндекса» и стартапов расскажут, как оставаться востребованным маркетологом

В Центре братьев Люмьер пройдет лекция-перформанс о женщинах Дэвида Боуи

Журналист Александр Кушнир намерен подорвать моральные устои

В Центре братьев Люмьер пройдет лекция-перформанс о женщинах Дэвида Боуи
Журналист Александр Кушнир намерен подорвать моральные устои

Женщины смогут пройти бесплатное обследование на вирус папилломы человека

Московские больницы также подготовили лекции и консультации с гинекологами

Женщины смогут пройти бесплатное обследование на вирус папилломы человека
Московские больницы также подготовили лекции и консультации с гинекологами

На ВДНХ космонавты расскажут об экспериментах и нештатных ситуациях в космосе

Встреча пройдет 2 марта

На ВДНХ космонавты расскажут об экспериментах и нештатных ситуациях в космосе
Встреча пройдет 2 марта

Ольга Вайнштейн проведет бесплатную лекцию об истории ароматов

Встреча состоится в Музее советских игровых автоматов

Ольга Вайнштейн проведет бесплатную лекцию об истории ароматов
Встреча состоится в Музее советских игровых автоматов

В Музее Москвы расскажут городские страшилки

На лекции-перфомансе расскажут, чем городские легенды отличаются от деревенских

В Музее Москвы расскажут городские страшилки
На лекции-перфомансе расскажут, чем городские легенды отличаются от деревенских

В витрине ЦУМа пройдет лекция куратора Франческо Бонами об искусстве в соцсетях

Паблик-ток пройдет 20 февраля

В витрине ЦУМа пройдет лекция куратора Франческо Бонами об искусстве в соцсетях
Паблик-ток пройдет 20 февраля

В «Республике» на Воздвиженке расскажут, как устроен Берлинский кинофестиваль

Лекцию проведет кинокритик Алиса Таёжная

В «Республике» на Воздвиженке расскажут, как устроен Берлинский кинофестиваль
Лекцию проведет кинокритик Алиса Таёжная

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