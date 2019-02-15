Пионер био-арта Джо Дэвис проведет бесплатный вебинар
Он посвящен ДНК микроба для хранения данных
Пионер био-арта Джо Дэвис проведет бесплатный вебинар Он посвящен ДНК микроба для хранения данных
В геномной лаборатории в Москве проведут открытую экскурсию
Деньги с билетов направят на благотворительность
В геномной лаборатории в Москве проведут открытую экскурсию Деньги с билетов направят на благотворительность
Модные дома и арт-лагеря: В Москве пройдут бесплатные паблик-токи о современном искусстве
Лекции во «Временах года» прочитают Александр Паль, Катя Федорова и Андрей Бартенев
Модные дома и арт-лагеря: В Москве пройдут бесплатные паблик-токи о современном искусстве Лекции во «Временах года» прочитают Александр Паль, Катя Федорова и Андрей Бартенев
«Синхронизация» проведет лекцию о Щукине. Выставка его коллекции открылась в Пушкинском музее
На ней разберут главные произведения
«Синхронизация» проведет лекцию о Щукине. Выставка его коллекции открылась в Пушкинском музее На ней разберут главные произведения
Иван Дорн выступит в «Стрелке» с бесплатной лекцией о музыке
Мероприятие приурочено к Make Music Day
Иван Дорн выступит в «Стрелке» с бесплатной лекцией о музыке Мероприятие приурочено к Make Music Day
The Village представит на фестивале «Красная площадь» свои книги об архитектуре
Паблик-ток о современном облике городов пройдет 1 июня
The Village представит на фестивале «Красная площадь» свои книги об архитектуре Паблик-ток о современном облике городов пройдет 1 июня
На «Хлебозаводе» откроется фотовыставка уличной моды Москвы
1 июня там пройдут лекции об осознанном потреблении и презентация устойчивой коллекции
На «Хлебозаводе» откроется фотовыставка уличной моды Москвы 1 июня там пройдут лекции об осознанном потреблении и презентация устойчивой коллекции
Проект Pokolenie Zero проведет лекцию о влиянии питания на планету
Также в программе кинопоказ
Проект Pokolenie Zero проведет лекцию о влиянии питания на планету Также в программе кинопоказ
В поп-ап-пространстве Uniqlo пройдет лекция о новых «Мстителях»
Поп-ап в «Атриуме» будет открыт с 10:00 до 23:00 по 5 мая
В поп-ап-пространстве Uniqlo пройдет лекция о новых «Мстителях» Поп-ап в «Атриуме» будет открыт с 10:00 до 23:00 по 5 мая
Команда «Плутона» проведет лекцию о работе клубов и организации концертов
На встрече выступят организатор фестиваля «Боль» и руководитель Powerhouse
Команда «Плутона» проведет лекцию о работе клубов и организации концертов На встрече выступят организатор фестиваля «Боль» и руководитель Powerhouse
В Cult пройдет лекция о вине от сомелье Андрея Ларина
Посетителям расскажут об итальянских регионах и сортах винограда
В Cult пройдет лекция о вине от сомелье Андрея Ларина Посетителям расскажут об итальянских регионах и сортах винограда
Бесплатная онлайн-лекция, посвященная современному маркетингу
Сотрудники «Яндекса» и стартапов расскажут, как оставаться востребованным маркетологом
Бесплатная онлайн-лекция, посвященная современному маркетингу Сотрудники «Яндекса» и стартапов расскажут, как оставаться востребованным маркетологом
В Центре братьев Люмьер пройдет лекция-перформанс о женщинах Дэвида Боуи
Журналист Александр Кушнир намерен подорвать моральные устои
В Центре братьев Люмьер пройдет лекция-перформанс о женщинах Дэвида Боуи Журналист Александр Кушнир намерен подорвать моральные устои
Женщины смогут пройти бесплатное обследование на вирус папилломы человека
Московские больницы также подготовили лекции и консультации с гинекологами
Женщины смогут пройти бесплатное обследование на вирус папилломы человека Московские больницы также подготовили лекции и консультации с гинекологами
На ВДНХ космонавты расскажут об экспериментах и нештатных ситуациях в космосе
Встреча пройдет 2 марта
На ВДНХ космонавты расскажут об экспериментах и нештатных ситуациях в космосе Встреча пройдет 2 марта
Ольга Вайнштейн проведет бесплатную лекцию об истории ароматов
Встреча состоится в Музее советских игровых автоматов
Ольга Вайнштейн проведет бесплатную лекцию об истории ароматов Встреча состоится в Музее советских игровых автоматов
В Музее Москвы расскажут городские страшилки
На лекции-перфомансе расскажут, чем городские легенды отличаются от деревенских
В Музее Москвы расскажут городские страшилки На лекции-перфомансе расскажут, чем городские легенды отличаются от деревенских
В витрине ЦУМа пройдет лекция куратора Франческо Бонами об искусстве в соцсетях
Паблик-ток пройдет 20 февраля