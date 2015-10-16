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Новости

Lenovo отрицает возвращение официальных поставок своих смартфонов (обновлено)

Ранее информацию об этом распространил «Коммерсантъ»

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Новости

Lenovo отрицает возвращение официальных поставок своих смартфонов (обновлено) Ранее информацию об этом распространил «Коммерсантъ»

Новости

Lenovo показала первый в мире компьютер с гибким экраном

Устройство планируют выпустить в 2020 году

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Новости

Lenovo показала первый в мире компьютер с гибким экраном Устройство планируют выпустить в 2020 году

Новости

ФАС возбудила дела против российских «дочек» Lenovo и HP

Компаниям грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей

0
Новости

ФАС возбудила дела против российских «дочек» Lenovo и HP Компаниям грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей

Новости

Акселератор от Pepsi, закрытие модельного агентства Трампа и признание биткоина

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Акселератор от Pepsi, закрытие модельного агентства Трампа и признание биткоина
Новости

Акселератор от Pepsi, закрытие модельного агентства Трампа и признание биткоина Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Проблемы Amazon, возвращение Motorola и поиск политиков в Facebook

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Проблемы Amazon, возвращение Motorola и поиск политиков в Facebook Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

ФАС начала новую проверку в отношении Lenovo

На этот раз регулятор заподозрил компанию в ограничении конкуренции при обслуживании техники в сервисных центрах

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Новости

ФАС начала новую проверку в отношении Lenovo На этот раз регулятор заподозрил компанию в ограничении конкуренции при обслуживании техники в сервисных центрах

Новости

Китайские смартфоны заняли четверть российского рынка

На них приходится пятая часть затрат россиян в этом сегменте

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Новости

Китайские смартфоны заняли четверть российского рынка На них приходится пятая часть затрат россиян в этом сегменте

Новости

Новые таможенные тарифы, мобильный оператор от «ВКонтакте» и штрафы для провайдеров

Cамые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новые таможенные тарифы, мобильный оператор от «ВКонтакте» и штрафы для провайдеров
Новости

Новые таможенные тарифы, мобильный оператор от «ВКонтакте» и штрафы для провайдеров Cамые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Samsung сохранила лидерство на рынке смартфонов в России

Однако провал Galaxy Note 7 все-таки негативно отразился на доле компании на местном рынке

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Новости

Samsung сохранила лидерство на рынке смартфонов в России Однако провал Galaxy Note 7 все-таки негативно отразился на доле компании на местном рынке

Новости

Новая покупка Twitter, кража тысяч айфонов и линзы для Spectacles

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Новая покупка Twitter, кража тысяч айфонов и линзы для Spectacles Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

ФАС проводит проверку в офисе Lenovo

Она связана с антикартельным расследованием о госзакупках компьютеров

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Новости

ФАС проводит проверку в офисе Lenovo Она связана с антикартельным расследованием о госзакупках компьютеров

Новости

«Бойцовский клуб» для стартапов, сирена в iOS и эскорт от роботов

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

«Бойцовский клуб» для стартапов, сирена в iOS и эскорт от роботов Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Претензии к Facebook, костюм Galaxy Note 7 и лекарства в Ozon

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Претензии к Facebook, костюм Galaxy Note 7 и лекарства в Ozon Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Huawei и Lenovo помогут выполнять требования «пакета Яровой»

Речь идёт о передаче технологии производства решений для центров обработки данных

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Новости

Huawei и Lenovo помогут выполнять требования «пакета Яровой» Речь идёт о передаче технологии производства решений для центров обработки данных

Новости

Новый конкурент Airbnb, продажа энергии Apple и фильм о Theranos

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Новый конкурент Airbnb, продажа энергии Apple и фильм о Theranos Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Город

«Евросеть» объявила о снижении цен на смартфоны

Скидки составят до 50 %

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Город

«Евросеть» объявила о снижении цен на смартфоны Скидки составят до 50 %

Новости

Motorola вернётся в Россию в феврале 2016 года

До этого Lenovo несколько раз переносила дату начала продаж по разным причинам

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Новости

Motorola вернётся в Россию в феврале 2016 года До этого Lenovo несколько раз переносила дату начала продаж по разным причинам

Новости

В России зафиксирован рекордный спад на рынке компьютеров

Поставки ПК в Россию сокращаются в четыре раза быстрее, чем в среднем по миру

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Новости

В России зафиксирован рекордный спад на рынке компьютеров Поставки ПК в Россию сокращаются в четыре раза быстрее, чем в среднем по миру

Новости

Lenovo открыла онлайн-магазин в России

До 15 ноября 2015 года в нём действуют скидки

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Новости

Lenovo открыла онлайн-магазин в России До 15 ноября 2015 года в нём действуют скидки

Новости

Интерес Alibaba к видео, хакатон IKEA и электромобиль Volvo

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Интерес Alibaba к видео, хакатон IKEA и электромобиль Volvo Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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