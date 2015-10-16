Lenovo отрицает возвращение официальных поставок своих смартфонов (обновлено)
Ранее информацию об этом распространил «Коммерсантъ»
Lenovo отрицает возвращение официальных поставок своих смартфонов (обновлено) Ранее информацию об этом распространил «Коммерсантъ»
Lenovo показала первый в мире компьютер с гибким экраном
Устройство планируют выпустить в 2020 году
Lenovo показала первый в мире компьютер с гибким экраном Устройство планируют выпустить в 2020 году
ФАС возбудила дела против российских «дочек» Lenovo и HP
Компаниям грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей
ФАС возбудила дела против российских «дочек» Lenovo и HP Компаниям грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей
Акселератор от Pepsi, закрытие модельного агентства Трампа и признание биткоина
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Акселератор от Pepsi, закрытие модельного агентства Трампа и признание биткоина Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Проблемы Amazon, возвращение Motorola и поиск политиков в Facebook
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Проблемы Amazon, возвращение Motorola и поиск политиков в Facebook Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
ФАС начала новую проверку в отношении Lenovo
На этот раз регулятор заподозрил компанию в ограничении конкуренции при обслуживании техники в сервисных центрах
ФАС начала новую проверку в отношении Lenovo На этот раз регулятор заподозрил компанию в ограничении конкуренции при обслуживании техники в сервисных центрах
Китайские смартфоны заняли четверть российского рынка
На них приходится пятая часть затрат россиян в этом сегменте
Китайские смартфоны заняли четверть российского рынка На них приходится пятая часть затрат россиян в этом сегменте
Новые таможенные тарифы, мобильный оператор от «ВКонтакте» и штрафы для провайдеров
Cамые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новые таможенные тарифы, мобильный оператор от «ВКонтакте» и штрафы для провайдеров Cамые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Samsung сохранила лидерство на рынке смартфонов в России
Однако провал Galaxy Note 7 все-таки негативно отразился на доле компании на местном рынке
Samsung сохранила лидерство на рынке смартфонов в России Однако провал Galaxy Note 7 все-таки негативно отразился на доле компании на местном рынке
Новая покупка Twitter, кража тысяч айфонов и линзы для Spectacles
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новая покупка Twitter, кража тысяч айфонов и линзы для Spectacles Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
ФАС проводит проверку в офисе Lenovo
Она связана с антикартельным расследованием о госзакупках компьютеров
ФАС проводит проверку в офисе Lenovo Она связана с антикартельным расследованием о госзакупках компьютеров
«Бойцовский клуб» для стартапов, сирена в iOS и эскорт от роботов
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
«Бойцовский клуб» для стартапов, сирена в iOS и эскорт от роботов Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Претензии к Facebook, костюм Galaxy Note 7 и лекарства в Ozon
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Претензии к Facebook, костюм Galaxy Note 7 и лекарства в Ozon Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Huawei и Lenovo помогут выполнять требования «пакета Яровой»
Речь идёт о передаче технологии производства решений для центров обработки данных
Huawei и Lenovo помогут выполнять требования «пакета Яровой» Речь идёт о передаче технологии производства решений для центров обработки данных
Новый конкурент Airbnb, продажа энергии Apple и фильм о Theranos
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новый конкурент Airbnb, продажа энергии Apple и фильм о Theranos Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Motorola вернётся в Россию в феврале 2016 года
До этого Lenovo несколько раз переносила дату начала продаж по разным причинам
Motorola вернётся в Россию в феврале 2016 года До этого Lenovo несколько раз переносила дату начала продаж по разным причинам
В России зафиксирован рекордный спад на рынке компьютеров
Поставки ПК в Россию сокращаются в четыре раза быстрее, чем в среднем по миру