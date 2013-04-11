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Новости

LinguaLeo сокращает 30 % штата

Кризис помешал компании привлечь новый раунд инвестиций

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Новости

LinguaLeo сокращает 30 % штата Кризис помешал компании привлечь новый раунд инвестиций

Новости

Госконтроль над Рунетом, видеотрансляции от Twitter и переоценка печатной рекламы

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Госконтроль над Рунетом, видеотрансляции от Twitter и переоценка печатной рекламы Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

На уроках: Как заработать на обучении иностранным языкам
Облако знаний
На уроках: Как заработать на обучении иностранным языкамНесмотря на обилие языковых школ, иностранные языки остаются перспективным для бизнеса направлением. H&F выяснил, какие возможности есть на этом рынке.
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На уроках: Как заработать на обучении иностранным языкам
Облако знаний

На уроках: Как заработать на обучении иностранным языкам Несмотря на обилие языковых школ, иностранные языки остаются перспективным для бизнеса направлением. H&F выяснил, какие возможности есть на этом рынке.

Сергей Белоусов (Runa Capital) об имидже инвестора
Hopes & Fears
Сергей Белоусов (Runa Capital) об имидже инвестораЧасто выступая в прессе и снимая провокационные ролики, Сергей Белоусов надеется привлечь как можно больше хороших стартапов. Он рассказал H&F о том, как строит общение с предпринимателями.
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Сергей Белоусов (Runa Capital) об имидже инвестора
Hopes & Fears

Сергей Белоусов (Runa Capital) об имидже инвестора Часто выступая в прессе и снимая провокационные ролики, Сергей Белоусов надеется привлечь как можно больше хороших стартапов. Он рассказал H&F о том, как строит общение с предпринимателями.

Опцион созрел: Как раздавать доли бизнеса сотрудникам компании
Менеджмент
Опцион созрел: Как раздавать доли бизнеса сотрудникам компанииТрое предпринимателей рассказали H&F, как они организовывали опционные программы в своих компаниях, а ставшие акционерами сотрудники поделились ощущениями.
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Опцион созрел: Как раздавать доли бизнеса сотрудникам компании
Менеджмент

Опцион созрел: Как раздавать доли бизнеса сотрудникам компании Трое предпринимателей рассказали H&F, как они организовывали опционные программы в своих компаниях, а ставшие акционерами сотрудники поделились ощущениями.