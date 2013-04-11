Новости
LinguaLeo сокращает 30 % штата Кризис помешал компании привлечь новый раунд инвестиций
Новости
Госконтроль над Рунетом, видеотрансляции от Twitter и переоценка печатной рекламы
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новости
Госконтроль над Рунетом, видеотрансляции от Twitter и переоценка печатной рекламы Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Облако знаний
На уроках: Как заработать на обучении иностранным языкамНесмотря на обилие языковых школ, иностранные языки остаются перспективным для бизнеса направлением. H&F выяснил, какие возможности есть на этом рынке.
Облако знаний
На уроках: Как заработать на обучении иностранным языкам Несмотря на обилие языковых школ, иностранные языки остаются перспективным для бизнеса направлением. H&F выяснил, какие возможности есть на этом рынке.
Hopes & Fears
Сергей Белоусов (Runa Capital) об имидже инвестораЧасто выступая в прессе и снимая провокационные ролики, Сергей Белоусов надеется привлечь как можно больше хороших стартапов. Он рассказал H&F о том, как строит общение с предпринимателями.
Hopes & Fears
Сергей Белоусов (Runa Capital) об имидже инвестора Часто выступая в прессе и снимая провокационные ролики, Сергей Белоусов надеется привлечь как можно больше хороших стартапов. Он рассказал H&F о том, как строит общение с предпринимателями.
Менеджмент
Опцион созрел: Как раздавать доли бизнеса сотрудникам компанииТрое предпринимателей рассказали H&F, как они организовывали опционные программы в своих компаниях, а ставшие акционерами сотрудники поделились ощущениями.
Менеджмент