Самые востребованные профессии 2019 года по версии LinkedIn
Почти все профессии из списка — из сферы IT
Самые востребованные профессии 2019 года по версии LinkedIn Почти все профессии из списка — из сферы IT
Из государственного проекта «Работа в России» хотят сделать аналог LinkedIn
Модернизация ресурса обойдется в 360 миллионов рублей
Из государственного проекта «Работа в России» хотят сделать аналог LinkedIn Модернизация ресурса обойдется в 360 миллионов рублей
Стоит ли регистрироваться в русском аналоге LinkedIn Редактор The Village оценивает новую социальную сеть от Роструда Skillsnet
Аналог LinkedIn от Роструда
В ведомстве ожидают, что новая соцсеть будет востребована у молодежи
Аналог LinkedIn от Роструда В ведомстве ожидают, что новая соцсеть будет востребована у молодежи
Нападения и блокировки: Как Рунет перестает быть свободным Сколько человек посадили в тюрьму или отправили в психиатрическую больницу за действия в интернете в 2017 году
Новые правила App Store, симулятор кликбейта и пугающий Трампа робот
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новые правила App Store, симулятор кликбейта и пугающий Трампа робот Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
LinkedIn отказалась выполнять требования Роскомнадзора
Компания не стала переносить данные о российских пользователях в Россию
LinkedIn отказалась выполнять требования Роскомнадзора Компания не стала переносить данные о российских пользователях в Россию
Новая Nokia 3310, предзаказ на аэромобили и слишком высокие зарплаты в Google
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новая Nokia 3310, предзаказ на аэромобили и слишком высокие зарплаты в Google Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Роскомнадзор прокомментировал блокировку приложений LinkedIn в магазинах Apple и Google
Доступ к приложениям из России ограничили 6 января
Роскомнадзор прокомментировал блокировку приложений LinkedIn в магазинах Apple и Google Доступ к приложениям из России ограничили 6 января
Роскомнадзор и блокировка localhost, HD-видео в Facebook и фейковые новости Google
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Роскомнадзор и блокировка localhost, HD-видео в Facebook и фейковые новости Google Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Юрист ФБК — о псевдоблокировке LinkedIn в России
В ФБК выяснили, что доступ к соцсети по безопасному протоколу https власти не ограничивали
Юрист ФБК — о псевдоблокировке LinkedIn в России В ФБК выяснили, что доступ к соцсети по безопасному протоколу https власти не ограничивали
Роскомнадзор объявил о блокировке LinkedIn в России
Сайт внесли в черный список за нарушение закона о персональных данных
Роскомнадзор объявил о блокировке LinkedIn в России Сайт внесли в черный список за нарушение закона о персональных данных
LinkedIn попросила Роскомнадзор о встрече
Представители LinkedIn попросили Роскомнадзор о встрече
LinkedIn попросила Роскомнадзор о встрече Представители LinkedIn попросили Роскомнадзор о встрече
Мосгорсуд признал законным решение о блокировке LinkedIn
Американская соцсеть будет заблокирована на территории России в течение трех дней после того, как компания получит решение суда
Мосгорсуд признал законным решение о блокировке LinkedIn Американская соцсеть будет заблокирована на территории России в течение трех дней после того, как компания получит решение суда
Глава Минкомсвязи — о возможной блокировке LinkedIn
Роскомнадзор требует заблокировать LinkedIn за нарушение закона «О персональных данных»
Глава Минкомсвязи — о возможной блокировке LinkedIn Роскомнадзор требует заблокировать LinkedIn за нарушение закона «О персональных данных»
Роскомнадзор потребовал заблокировать LinkedIn (обновлено)
По данным ведомства, соцсеть нарушила закон «О персональных данных»
Роскомнадзор потребовал заблокировать LinkedIn (обновлено) По данным ведомства, соцсеть нарушила закон «О персональных данных»
Телетрансляции во «ВКонтакте», смарт-будильник Bonjour и лучшие банки мира
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Кроссовки для Pokémon GO, конфликт в Mail.Ru Group и патент на левитацию
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Продажа черепов на eBay, российское Lego и реалити о разработчиках
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