Сайт PostPost от Линор Горалик с личными историями из соцсетей
На нем будут публиковаться отобранные истории из соцсетей
Сайт PostPost от Линор Горалик с личными историями из соцсетей На нем будут публиковаться отобранные истории из соцсетей
С чего начать изучение истории моды Каждую неделю The Village выбирает одну интересную тему и предлагает книги, блоги и курсы, которые помогут погрузиться в неё самостоятельно
С чего начать изучение истории моды Каждую неделю The Village выбирает одну интересную тему и предлагает книги, блоги и курсы, которые помогут погрузиться в неё самостоятельно
События недели: Усейн Болт в парке Горького, Fall Out Boy и фестиваль Art Moment Дайджест городских событий этой недели: благотворительный аукцион, препати Faces & Laces и ещё несколько событий из календаря The Village.