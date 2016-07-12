Лапшичная Ramen House на Страстном, вечеринка Stay Hungry и второй Americano Black Coffee & Food The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Лапшичная Ramen House на Страстном, вечеринка Stay Hungry и второй Americano Black Coffee & Food The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Мясо «от рожек до ножек», сосисочная на Мясницкой, греко-русский ресторан и другие открытия июля The Village рассказывает о главных гастрономических событиях прошедшего месяца
Мясо «от рожек до ножек», сосисочная на Мясницкой, греко-русский ресторан и другие открытия июля The Village рассказывает о главных гастрономических событиях прошедшего месяца
Сосисочная в центре, новый проект от Local Band и гирос на Сущёвской The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Сосисочная в центре, новый проект от Local Band и гирос на Сущёвской The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
На Патриарших прудах открылось кафе для завтраков Breakfast Club
Это кафе — новый проект основателья Local Band Павла Костеренко