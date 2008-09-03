ВОСТОЧНЫЙ ЛОНДОН-2 3 месяца назад я опубликовала статью об одной из знаменитеших улиц Восточного Лондона- Brick Lane. С того времени уже успела накопиться новая коллекция фотографий с "места событий". Так как прошлая статья всем, вроде бы, понравилась, я решила с вами опять поделиться.