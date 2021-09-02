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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Лошадь Пржевальского и другие животные, которых признали исчезнувшими в России
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2 сентября 2021

Лошадь Пржевальского и другие животные, которых признали исчезнувшими в России

Что не так с прокатом лошадей в городских парках?
Что не так с прокатом лошадей в городских парках?
Что не так с прокатом лошадей в городских парках?

Что не так с прокатом лошадей в городских парках?

В центре Москвы током убило лошадь

Прямо на Малой Никитской

В центре Москвы током убило лошадь

СК проверяет информацию о пострадавших на Московском ипподроме лошадях

Инцидент произошел во время игры кок-бору

СК проверяет информацию о пострадавших на Московском ипподроме лошадях

Посетителей парка «Царицыно» прокатят на лошадях, оленях и хаски

Катания начнутся с 22 декабря по выходным и праздничным дням

Посетителей парка «Царицыно» прокатят на лошадях, оленях и хаски

Лошади для охраны массовых мероприятий в Москве

На их покупку выделят 2 миллиона рублей

Лошади для охраны массовых мероприятий в Москве

В московских парках летом начнут проводить конные представления

Они будут проходить по праздникам и выходным

В московских парках летом начнут проводить конные представления

Зачем лошадям солярий?
Зачем лошадям солярий? The Village разбирается в одной из самых странных новостей дня
Зачем лошадям солярий?

Зачем лошадям солярий?
The Village разбирается в одной из самых странных новостей дня

Солярии для лошадей из конной полиции за 600 тысяч рублей

Планируется купить два солярия со встроенными лифтом, пультом управления, тепловым душем и таймером

Солярии для лошадей из конной полиции за 600 тысяч рублей

Создать в России национальный тотализатор

Предполагается, что отчисления со ставок на скачки помогут профинансировать отечественное коневодство

Создать в России национальный тотализатор

«Женщины затмили коней»: Дамы и джентльмены на московских скачках

«Женщины затмили коней»: Дамы и джентльмены на московских скачкахThe Village побывал на скачках «Гран-при радио Monte Carlo», в которых победил чистокровный жеребец Чекист

«Женщины затмили коней»: Дамы и джентльмены на московских скачках

«Женщины затмили коней»: Дамы и джентльмены на московских скачках
The Village побывал на скачках «Гран-при радио Monte Carlo», в которых победил чистокровный жеребец Чекист

Можно ли в Москве припарковать лошадь?
Можно ли в Москве припарковать лошадь? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Можно ли в Москве припарковать лошадь?

Можно ли в Москве припарковать лошадь?
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане

«На Волю!» «На Волю!»

«На Волю!»