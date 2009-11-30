На ВДНХ запускается образовательная программа «ЛУЧ»
Программа стартует 21 мая в «Ночь в музее»
«Кафе Пушкинъ», «Юность», Moloko: Что означают названия московских ресторанов The Village поговорил с создателями 20 московских ресторанов, баров и кафе о том, почему они назвали свои заведения именно так
«Кафе Пушкинъ», «Юность», Moloko: Что означают названия московских ресторанов The Village поговорил с создателями 20 московских ресторанов, баров и кафе о том, почему они назвали свои заведения именно так
Экс-повар Shop & Bar Denis Simachev возглавил кухню бара «Луч»
Меню бара полностью изменилось, а с 1 декабря в «Луче» начнёт действовать обновлённая барная карта
Владелец «Луча» и Carabas откроет кафе на ВДНХ
2 августа у лодочной станции ВДНХ заработает кафе Михаила Андреева, владельца ресторанов «Луч», Carabas и Moloko
Александр Дуэль, руководитель направления в банке The Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. В этот раз мы сфотографировали героя в Бутиковском переулке
Александр Дуэль, руководитель направления в банке The Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. В этот раз мы сфотографировали героя в Бутиковском переулке
Гид по гастрономическому фестивалю Omnivore 23 апреля в Москве стартует гастрономический фестиваль Omnivore, в течение недели шеф-повара будут выступать с мастер-классами и готовить специальные блюда в московских ресторанах-участниках OFF.
Гид по гастрономическому фестивалю Omnivore 23 апреля в Москве стартует гастрономический фестиваль Omnivore, в течение недели шеф-повара будут выступать с мастер-классами и готовить специальные блюда в московских ресторанах-участниках OFF.
Новое место: «Арт-Академия» В рубрике «Скоро открытие» The Village рассказывает о новых местах: барах, ресторанах, клубах, магазинах и других заведениях, которые откроются в ближайшее время. Сегодня — ресторан-галерея «Арт-Академия» на Красном Октябре.
Новое место: «Арт-Академия» В рубрике «Скоро открытие» The Village рассказывает о новых местах: барах, ресторанах, клубах, магазинах и других заведениях, которые откроются в ближайшее время. Сегодня — ресторан-галерея «Арт-Академия» на Красном Октябре.
От заката до рассвета: советы московских барменов Василий Быков расспросил московских барменов о самых убойных коктейлях в их заведениях и поинтересовался, чем лучше снимать похмелье на утро.