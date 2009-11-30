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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Ожидание против реальности: Где отдыхают москвичи в пятницу вечером
ПРОМО
Ожидание против реальности: Где отдыхают москвичи в пятницу вечером 10 неожиданных мест на карте города
Ожидание против реальности: Где отдыхают москвичи в пятницу вечером
ПРОМО

Ожидание против реальности: Где отдыхают москвичи в пятницу вечером
10 неожиданных мест на карте города

На ВДНХ запускается образовательная программа «ЛУЧ»

Программа стартует 21 мая в «Ночь в музее»

На ВДНХ запускается образовательная программа «ЛУЧ»

«Кафе Пушкинъ», «Юность», Moloko: Что означают названия московских ресторанов
«Кафе Пушкинъ», «Юность», Moloko: Что означают названия московских ресторанов The Village поговорил с создателями 20 московских ресторанов, баров и кафе о том, почему они назвали свои заведения именно так
«Кафе Пушкинъ», «Юность», Moloko: Что означают названия московских ресторанов

«Кафе Пушкинъ», «Юность», Moloko: Что означают названия московских ресторанов
The Village поговорил с создателями 20 московских ресторанов, баров и кафе о том, почему они назвали свои заведения именно так

Экс-повар Shop & Bar Denis Simachev возглавил кухню бара «Луч»

Меню бара полностью изменилось, а с 1 декабря в «Луче» начнёт действовать обновлённая барная карта

Экс-повар Shop & Bar Denis Simachev возглавил кухню бара «Луч»

Владелец «Луча» и Carabas откроет кафе на ВДНХ

2 августа у лодочной станции ВДНХ заработает кафе Михаила Андреева, владельца ресторанов «Луч», Carabas и Moloko

Владелец «Луча» и Carabas откроет кафе на ВДНХ

Александр Дуэль, руководитель направления в банке
Александр Дуэль, руководитель направления в банке The Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. В этот раз мы сфотографировали героя в Бутиковском переулке
Александр Дуэль, руководитель направления в банке

Александр Дуэль, руководитель направления в банке
The Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. В этот раз мы сфотографировали героя в Бутиковском переулке

Гид по гастрономическому фестивалю Omnivore
Гид по гастрономическому фестивалю Omnivore 23 апреля в Москве стартует гастрономический фестиваль Omnivore, в течение недели шеф-повара будут выступать с мастер-классами и готовить специальные блюда в московских ресторанах-участниках OFF.
Гид по гастрономическому фестивалю Omnivore

Гид по гастрономическому фестивалю Omnivore
23 апреля в Москве стартует гастрономический фестиваль Omnivore, в течение недели шеф-повара будут выступать с мастер-классами и готовить специальные блюда в московских ресторанах-участниках OFF.

Новое место: Бар Carabas
Новое место: Бар Carabas На Льва Толстого создатели бара «Луч» открыли кафе-бар Carabas.
Новое место: Бар Carabas

Новое место: Бар Carabas
На Льва Толстого создатели бара «Луч» открыли кафе-бар Carabas.

Новое место: «Арт-Академия»
Новое место: «Арт-Академия» В рубрике «Скоро открытие»&nbsp;The Village рассказывает о новых местах: барах, ресторанах, клубах, магазинах и&nbsp;других заведениях, которые откроются в ближайшее время. Сегодня — ресторан-галерея «Арт-Академия» на&nbsp;Красном Октябре.
Новое место: «Арт-Академия»

Новое место: «Арт-Академия»
В рубрике «Скоро открытие»&nbsp;The Village рассказывает о новых местах: барах, ресторанах, клубах, магазинах и&nbsp;других заведениях, которые откроются в ближайшее время. Сегодня — ресторан-галерея «Арт-Академия» на&nbsp;Красном Октябре.

От заката до рассвета: советы московских барменов
От заката до рассвета: советы московских барменов Василий Быков расспросил московских барменов о самых убойных коктейлях в их заведениях и поинтересовался, чем лучше снимать похмелье на утро.
От заката до рассвета: советы московских барменов

От заката до рассвета: советы московских барменов
Василий Быков расспросил московских барменов о самых убойных коктейлях в их заведениях и поинтересовался, чем лучше снимать похмелье на утро.

Лекция: Малкольм Макларен
Лекция: Малкольм Макларен Малкольм Макларен о сексе, культуре, лени и духе времени.
Лекция: Малкольм Макларен

Лекция: Малкольм Макларен
Малкольм Макларен о сексе, культуре, лени и духе времени.