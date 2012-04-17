Гид по гастрономическому фестивалю Omnivore 23 апреля в Москве стартует гастрономический фестиваль Omnivore, в течение недели шеф-повара будут выступать с мастер-классами и готовить специальные блюда в московских ресторанах-участниках OFF.
На следующей неделе в Москве стартует ставший в этом году международным гастрономический Omnivore Food Festival . Три дня — с 24 по 26 апреля — двадцать известных шеф-поваров, тринадцать из которых работают в Москве, покажут во время своих мастер-классов в Гостином Дворе, что такое честная современная кухня.
Также всю неделю в московских ресторанах-участниках OFF будет действовать специальное фестивальное меню.
Закончится всё, как и в прошлом году, гастрономической вечеринкой на террасе в баре Strelka 26 апреля. Шефы-участники приготовят импровизированные мини-блюда — всё можно будет попробовать. Попасть на вечеринку можно только по пригласительным или билетам, которые будут продавать в баре Strelka в день мероприятия.
Репортаж Натальи Паласьос с кулинарного фестиваля Omnivore в Довиле в 2011 году
Omnivore Food Festival — кулинарный фестиваль для молодых талантливых шеф-поваров. Проводится с 2005 года во французском Довиле, а с 2009-го еще и в Нью-Йорке. В этом году фестиваль стал международным. Отличительной чертой Omnivore является выбор участников — в основном это опытные шефы, создающие «молодую гастрономию» и экспериментирующие без оглядки на общепринятые каноны.
УЧАСТНИКИ OFF MOSCOW 2012
Москва
Остальные города
ФЕСТИВАЛЬНОЕ МЕНЮ В РЕСТОРАНАХ
Бар Strelka
Натали Хорстинг и Натан Дэллимор, шеф-повара бара «Стрелка», будут принимать на своей кухне француза с украинскими корнями Романа Тищенко, открывшего не так давно вместе с братом ресторан Galopin в Париже. Их совместное меню еще уточняется, но зато известно, что именно Натали и Натан будут готовить на заключительном гала-ужине на «Стрелке», — фисташковый пирог с тыквенным или мандариновым мороженым.
Адрес: Берсеневская набережная, 14, стр. 5 | Бар Strelka в рубрике «Новое место»
Grand Cru и Grand Cru City
С 24 по 29 апреля в ресторанах Grand Cru на Бронной в Москве и на Фонтанке в Санкт-Петербурге будут готовить фестивальные блюда Адриана Кетгласа. А в Grand Cru City — сет Ивана Березуцкого.
Grand Cru:
Grand Cru City:
Адрес: Grand Cru: Малая Бронная, 22 в Москве и набережная реки Фонтанки, 52 в Петербурге; Grand Cru City: Пресненская набережная, 8 | Страница Grand Cru в Facebook
Delicatessen
На кухне в домашнем кафе Delicatessen в рамках фестиваля будут гостить Майкл Гринвольд и Симоне Тондо, строящие сейчас в Париже свой ресторан — Roseval. В прошлом году Симон тоже участвовал в московском Omnivore, но в качестве су-шефа Петтера Нильссона из La Gazzetta . Вместе с Иваном Шишкиным, шеф-поваром кафе, они придумали специальное меню, которое будет действовать два дня — 24 и 25 апреля. Стоимость сета 1 600 рублей.
Адрес: Cадовая-Каретная, 20, стр. 2 | Delicatessen в рубрике «Новое место»
Ragout
24 и 25 апреля в ресторане «Рагу» по вечерам будет готовить Бенжамен Турсель, шеф-повар и владелец маленького ресторана Auberge du Prieuré в Муараксе (Франция). Ужин из шести блюд от шефа будет стоить 2500 рублей.
Адрес: Большая Грузинская, 69 | Кафе Ragout в рубрике «Новое место»
«Хачапури»
В «Хачапури» в Большом Гнездниковском пройдет всего два ужина à la carte — 24 и 25 апреля. В рамках фестиваля шеф-повар ресторана выездного обслуживания «Пантагрюэль» Андрей Рывкин (в прошлом году выступавший на Omnivore от ресторана Dome, где был шеф-поваром) совместно с шеф-поваром «Хачапури» Дмитрием Милюковым приготовят шесть блюд современной грузинской кухни, которые Рывкин покажет на мастер-классе в Гостином Дворе. Стоимость ужина — 1 800 рублей с человека.
Адрес: Большой Гнездниковский переулок, 10 | Кафе «Хачапури» на «Киевской» в материале The Village
Black Market
В ресторане Айзека Корреа Black Market во время фестиваля будет гостить шеф-повар из Риги — Алекс Жилюк (рыбный ресторан Le Dome). Вместе повара придумали небольшое меню из четырех блюд, которое будет действовать в течение всей фестивальной недели — с 24 по 29 апреля. Стоимость на человека — 2 000 рублей.
Адрес: Усачева ул., 2, стр. 1 | Ресторан Black Market в рубрике «Новое место»
«Антрекот»
Дмитрий Зотов, шеф-повар ресторана, примет на своей кухне шеф-повара итальянского ресторана El Coq Лоренцо Кого. Их совместное меню находится в процессе обсуждения и будет представлено к концу недели.
Адрес: Театральный проезд, 2, гостиница «Метрополь» | + 7 (499) 270-10-50
Мастер-классы поваров-участников OFF
в Гостином Дворе (возможны изменения)
24 апреля, вторник
- 11:00–11:40 — Иван Шишкин (ресторан Delicatessen, Москва);
- 12:00–12:40 — Майкл Гринвольд и Симоне Тондо (Roseval, Париж);
- 13:00–13:40 — Дмитрий Зотов (рестораны «Антрекот», Beef Bar Junior, «Золотой», Москва);
- 14:00–14:40 — Лоренцо Кого (EL Coq, Марано-Вичентино, Италия);
- 15:00–15:40 — Адриан Кетглас (рестораны Grand Cru, Москва и Санкт-Петербург);
- 16:00–16:40 — Алексей Козырицкий (ресторан «Луч», Москва).
25 апреля, среда
- 11:00–11:40 — Бенжамен Турсель (Auberge du Prieuré, Муаракс, Франция);
- 12:00–12:40 — Илья Шалев и Алексей Зимин (ресторан Ragout, Москва);
- 13:00–13:40 — Роман Тищенко (Galopin, Париж);
- 14:00–14:40 — Натан Дэллимор и Натали Хорстинг (бар «Стрелка», Москва);
- 15:00–15:40 — Иван Березуцкий (ресторан Grand Cru, Москва и Санкт-Петербург);
- 16:00–16:40 — Владимир Мухин (ресторан «Булошная», Москва).
26 апреля, четверг
- 11:00–11:40 — Дмитрий Шуршаков (ресторан «Чайка», «Ватрушка», «Мечта», Москва);
- 12:00–12:40 — Барт де Потер (Pastorale, Антверпен);
- 13:00–13:40 — Андрей Рывкин (ресторан «Пантагрюэль», Москва);
- 14:00–14:40 — Алекс Жилюк (Le Dome, Рига);
- 15:00–15:40 — Айзек Корреа (рестораны Black Market, Montalto, UDC, Москва);
- 16:00–16:40 — Фабрис Сальвадор (кафе «Манон», Москва).
Комментарии
Натан Дэллимор постоянно про него что то слышу положительно) уж не знаю так ли все что говорят про него) в целом все что написано хорошо, и согласен с предыдущим оратором jbravo, что в Delicatessen в баре стоит человек с большой буквы) как то он мне присоветовал сайт с сиропами для коктейлей дома, а я вот до сих пор им пользуюсь ( www.shopsirop.ru ), так что Респект ему за это)
Будем ждать Omnivore - состав не плохой, ждем Азека Корреа)
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