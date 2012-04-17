











Grand Cru и Grand Cru City С 24 по 29 апреля в ресторанах Grand Cru﻿ на Бронной в Москве и на Фонтанке﻿ в Санкт-Петербурге будут готовить фестивальные блюда Адриана Кетгласа. А в Grand Cru City﻿ — ﻿сет Ивана Березуцкого. Grand Cru:

Дальневосточный трубач с фальшивым ризотто из зеленой спаржи с соусом из трав и мха. Grand Cru City﻿: Корюшка конфи с козлобородником, шариками из икры и воздушным бисквитом из кваса.

Нутрия с репой, соусом из трав и березовых листочков и съедобной берестой.

«Всё о подсолнухе» с супом из черноплодной рябины. Адрес: Grand Cru: Малая Бронная, 22 в Москве и набережная реки Фонтанки, 52﻿ в Петербурге; Grand Cru City: Пресненская набережная, 8 | Страница Grand Cru в Facebook