На следующей неделе в Москве стартует ставший в этом году международным гастрономический Omnivore Food Festival . ﻿Три дня — с 24 по 26 апреля — двадцать известных шеф-поваров, тринадцать из которых работают в Москве, покажут во время своих мастер-классов в Гостином Дворе, что такое честная современная кухня. 

Также всю неделю в московских ресторанах-участниках OFF будет действовать специальное фестивальное меню. 

Закончится всё, как и в прошлом году, гастрономической вечеринкой на террасе в баре Strelka 26 апреля. Шефы-участники приготовят импровизированные мини-блюда — всё можно будет попробовать. Попасть на вечеринку можно только по пригласительным или билетам, которые будут продавать в баре Strelka в день мероприятия. 

 		 
Репортаж Натальи Паласьос с кулинарного фестиваля Omnivore в Довиле в 2011 году

Omnivore Food Festival — кулинарный фестиваль для молодых талантливых шеф-поваров. Проводится с 2005 года во французском Довиле, а с 2009-го еще и в Нью-Йорке. В этом году фестиваль стал международным. Отличительной чертой Omnivore является выбор участников — в основном это опытные шефы, создающие «молодую гастрономию» и экспериментирующие без оглядки на общепринятые каноны.

 

 

УЧАСТНИКИ OFF MOSCOW 2012

 

Москва

 

  • Алексей Козырицкий из бара «Луч»;
  • Иван Березуцкий из Grand Cru;
  • Владимир Мухин из ресторана «Булошная»;
  • Дмитрий Шуршаков из ресторанов «Чайка», «Ватрушка» и «Мечта»;
  • Айзек Корреа из Black Market, Сorner Burger, Montalto и UDC;
  • Фабрис Сальвадор из кафе «Манон».

 

Остальные города

  • Майкл Гринвольд и Симоне Тондо из Roseval, Париж;
  • Лоренцо Кого из EL Coq, Марано-Вичентино, Италия;
  • Бенжамен Турсель из Auberge du Prieuré, Муаракс, Франция;

 

  • Роман Тищенко из Galopin, Париж;
  • Барт де Потер из Pastorale, Антверпен;
  • Алекс Жилюк из Le Dome, Рига.

 

 

ФЕСТИВАЛЬНОЕ МЕНЮ В РЕСТОРАНАХ

 




 

Бар Strelka

Натали Хорстинг и Натан Дэллимор, шеф-повара бара «Стрелка», будут принимать на своей кухне француза с украинскими корнями Романа Тищенко, открывшего не так давно вместе с братом ресторан Galopin в Париже. Их совместное меню еще уточняется, но зато известно, что именно Натали и Натан будут готовить на заключительном гала-ужине на «Стрелке», — фисташковый пирог с тыквенным или мандариновым мороженым.

Адрес: Берсеневская набережная, 14, стр. 5 | Бар Strelka в рубрике «Новое место»

 






 

Grand Cru и Grand Cru City

С 24 по 29 апреля в ресторанах Grand Cru﻿ на Бронной в Москве и на Фонтанке﻿ в Санкт-Петербурге будут готовить фестивальные блюда Адриана Кетгласа. А в Grand Cru City﻿ — ﻿сет Ивана Березуцкого. 

Grand Cru:

  • Дальневосточный трубач с фальшивым ризотто из зеленой спаржи с соусом из трав и мха.

Grand Cru City﻿:

  • Корюшка конфи с козлобородником, шариками из икры и воздушным бисквитом из кваса.
  • Нутрия с репой, соусом из трав и березовых листочков и съедобной берестой.
  • «Всё о подсолнухе» с супом из черноплодной рябины.

Адрес: Grand Cru: Малая Бронная, 22 в Москве и набережная реки Фонтанки, 52﻿ в Петербурге; Grand Cru City: Пресненская набережная, 8  | Страница Grand Cru в Facebook

 






 

Delicatessen

На кухне в домашнем кафе Delicatessen в рамках фестиваля будут гостить Майкл Гринвольд и Симоне Тондо, строящие сейчас в Париже свой ресторан — Roseval. В прошлом году Симон тоже участвовал в московском Omnivore, но в качестве су-шефа Петтера Нильссона из La Gazzetta . Вместе с Иваном Шишкиным, шеф-поваром кафе, они придумали специальное меню, которое будет действовать два дня — 24 и 25 апреля. Стоимость сета 1 600 рублей. 

  • Пикули из весенних трав и овощей.
  • Тартар из фермерского голубя с корнем сельдерея, лесными орехами и икрой речной рыбы.
  • Орзотто с белой спаржей и ботаргой.
  • Пудинг с ягодами шефердии.
  • Джелли-шот из лимончелло и смородинового джина.

Адрес: Cадовая-Каретная, 20, стр. 2 | Delicatessen в рубрике «Новое место»

 




 

Ragout

24 и 25 апреля в ресторане «Рагу» по вечерам будет готовить Бенжамен Турсель, шеф-повар и владелец маленького ресторана Auberge du Prieuré в Муараксе (Франция). Ужин из шести блюд от шефа будет стоить 2500 рублей. 

  • Мини-суп из редиски и черемши с мороженым из горгонзоллы.
  • Устрицы с сыром «мимолетт», маринованными горчичными зернами и кресс-салатом.
  • Медленно припущенные яйца с копченым чаем, сливы «умебоши» с редисом.
  • Голубь, капуста, смородина с кунжутом и крем из копченого бекона. 
  • Эмульсия из картофеля с ванилью, молочным джемом и апельсиновой пудрой.

Адрес: Большая Грузинская, 69 | Кафе Ragout в рубрике «Новое место»

 








 

«Хачапури»

В «Хачапури» в Большом Гнездниковском пройдет всего два ужина à la carte — 24 и 25 апреля. В рамках фестиваля шеф-повар ресторана выездного обслуживания «Пантагрюэль» Андрей Рывкин (в прошлом году выступавший на Omnivore от ресторана Dome, где был шеф-поваром) совместно с шеф-поваром «Хачапури» Дмитрием Милюковым приготовят шесть блюд современной грузинской кухни, которые Рывкин покажет на мастер-классе в Гостином Дворе. Стоимость ужина — 1 800 рублей с человека.

  • Суп из мацони с творогом и киндзмари и мини-хачапури с зеленым луком-карамель.
  • Томатный салат с гудой, сулугуни и имеретинским сыром и гранатно-кофейным соусом.
  • Каменный окунь в маринаде из чачи, кинзы и цитрусовых.
  • Кефаль на гриле с кукурузным гоми и воздушным баже.
  • Жареный поросенок с кисло-сладким пеламуши и саперави-жус.
  • Сет мороженого: из мацони, сорбет из зеленого ткемали и гранита из сацебели с ревенем.

Адрес: Большой Гнездниковский переулок, 10 | Кафе «Хачапури» на «Киевской» в материале The Village

 






 

Black Market

В ресторане Айзека Корреа Black Market во время фестиваля будет гостить шеф-повар из Риги — Алекс Жилюк (рыбный ресторан Le Dome). Вместе повара ﻿придумали небольшое меню из четырех блюд, которое будет действовать в течение всей фестивальной недели — с 24 по 29 апреля. Стоимость на человека — 2 000 рублей. 

  • Закуска из маринованной балтийской салаки, из филе лосося, свёклы и козьего сыра.
  • Латвийская уха из речной рыбы и раков с укропом и томатами.
  • Балонтин из каре ягненка с соусом велуте, лисичками, тимьяном и спаржей.
  • Традиционный латвийский десерт из ржаного хлеба и ягод.

Адрес: Усачева ул., 2, стр. 1 | Ресторан Black Market в рубрике «Новое место»

 




 

«Антрекот»

Дмитрий Зотов, шеф-повар ресторана, примет на своей кухне шеф-повара итальянского ресторана El Coq  Лоренцо Кого. Их совместное меню находится в процессе обсуждения и будет представлено к концу недели. 

Адрес: Театральный проезд, 2, гостиница «Метрополь»+ 7 (499) 270-10-50

 

Мастер-классы поваров-участников OFF
в Гостином Дворе (возможны изменения)

 

24 апреля, вторник

  • 11:00–11:40 — Иван Шишкин (ресторан Delicatessen, Москва);
  • 12:00–12:40 — Майкл Гринвольд и Симоне Тондо (Roseval, Париж);
  • 13:00–13:40 — Дмитрий Зотов (рестораны «Антрекот», Beef Bar Junior, «Золотой», Москва);
  • 14:00–14:40 — Лоренцо Кого (EL Coq, Марано-Вичентино, Италия);
  • 15:00–15:40 — Адриан Кетглас (рестораны Grand Cru, Москва и Санкт-Петербург);
  • 16:00–16:40 — Алексей Козырицкий (ресторан «Луч», Москва).

 

25 апреля, среда

  • 11:00–11:40 — Бенжамен Турсель (Auberge du Prieuré, Муаракс, Франция);
  • 12:00–12:40 — Илья Шалев и Алексей Зимин (ресторан Ragout, Москва);
  • 13:00–13:40 — Роман Тищенко (Galopin, Париж);
  • 14:00–14:40 — Натан Дэллимор и Натали Хорстинг (бар «Стрелка», Москва);
  • 15:00–15:40 — Иван Березуцкий (ресторан Grand Cru, Москва и Санкт-Петербург);
  • 16:00–16:40 — Владимир Мухин (ресторан «Булошная», Москва)﻿.

 

26 апреля, четверг

  • 11:00–11:40 — Дмитрий Шуршаков (ресторан «Чайка», «Ватрушка», «Мечта», Москва);
  • 12:00–12:40 — Барт де Потер (Pastorale, Антверпен);
  • 13:00–13:40 — Андрей Рывкин (ресторан «Пантагрюэль», Москва);
  • 14:00–14:40 — Алекс  Жилюк (Le Dome, Рига);
  • 15:00–15:40 — Айзек Корреа (рестораны Black Market, Montalto, UDC, Москва);
  • 16:00–16:40 — Фабрис Сальвадор (кафе «Манон», Москва).


Omnivore Food Festival в разделе «События» на The Village.
Фотография на обложке поста: Выступление шеф-повара Жюльена Бюрла из из антверпенского ресторана Le Dome на Omnivore Food Festival Moscow в апреле 2011 года. 