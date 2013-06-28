Business Geek: «Фотошоп» для знакомства, полезный СММ-щик, опасный «Тетрис» и другие хиты недели Из Викисловаря: «Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо». H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.