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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Лимонно-маковые маффины Готовим маффины с лимоном, маком и оливковым маслом

Лимонно-маковые маффины

Праздничный кекс Маленькие маффины и большие кексы, которые можно приготовить где-то за полчаса, а потом запечь еще менее чем за час. Все время получаются очень вкусными и праздничными!

Праздничный кекс

Маффины с тыквой и лавандовой глазурью Маффины (10-12 порций) с тыквой и лавандовой глазурью.

Маффины с тыквой и лавандовой глазурью

Овсяные маффины с вишней Дорогие друзья! Предлагаю вашему вниманию свой новый рецепт, надеюсь вам понравится!

Овсяные маффины с вишней

Банано-шокаладные маффины Банановые маффины с шоколадной крошкой. Рецепт прост, как раз, два, три. А результат - вкусные ароматные кексы. На готовку уйдет около 40 мин.

Банано-шокаладные маффины