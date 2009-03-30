Праздничный кекс Маленькие маффины и большие кексы, которые можно приготовить где-то за полчаса, а потом запечь еще менее чем за час. Все время получаются очень вкусными и праздничными!
Маффины с тыквой и лавандовой глазурью Маффины (10-12 порций) с тыквой и лавандовой глазурью.
Овсяные маффины с вишней Дорогие друзья! Предлагаю вашему вниманию свой новый рецепт, надеюсь вам понравится!
Банано-шокаладные маффины Банановые маффины с шоколадной крошкой. Рецепт прост, как раз, два, три. А результат - вкусные ароматные кексы. На готовку уйдет около 40 мин.