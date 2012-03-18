Рецепты читателей18 марта 2012
Лимонно-маковые маффины Готовим маффины с лимоном, маком и оливковым маслом
Ингредиенты:
1 3/4 стакана муки
3/4 стакана сахара
2 1/2 чайной ложки разрыхлителя
1/4 чайной ложки соли
3/4 стакана йогурта
1/2 стакана воды
1/4 стакана оливкового масла
цедра одного лимона
сок одного лимона
1 яйцо
2 столовые мака
2 столовые ложки коричневого сахара
Как:
1. Смешайте муку с разрыхлителем, солью и сахаром (3/4 стакана).
2. Смешайте воду, йогурт, оливковое масло, цедру, сок лимона, яйцо и мак.
3. Сделайте углубление в сухой смеси и добавьте туда йогуртово-лимонную. Перемешайте.
4. Разогрейте духовку до 180 градусов. Разлейте тесто по формочкам, посыпьте его коричневым сахаром и выпекайте маффины 20 минут. Остудите.
Источник: http://allinway.com
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