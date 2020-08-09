Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Стокманн» на Смоленской площади: Трехэтажный флагман с кафе и поп-ап-маркетами
«Стокманн» на Смоленской площади: Трехэтажный флагман с кафе и поп-ап-маркетами
«Стокманн» на Смоленской площади: Трехэтажный флагман с кафе и поп-ап-маркетами

«Стокманн» на Смоленской площади: Трехэтажный флагман с кафе и поп-ап-маркетами

Poison Drop открыли в саду «Эрмитаж» поп-ап с главными украшениями сезона
9 августа 2020

Poison Drop открыли в саду «Эрмитаж» поп-ап с главными украшениями сезона

Uniqlo анонсировал дату открытия roadside-магазина в Подмосковье (обновлено)

Ее перенесли с мая на август

Uniqlo анонсировал дату открытия roadside-магазина в Подмосковье (обновлено)

Как выглядит первый супермаркет «Перекресток» в новом концепте

Что теперь есть в магазине

Как выглядит первый супермаркет «Перекресток» в новом концепте

В Москве открылся концепт-стор оптики Seen

Там собраны как классические бренды очков, так и независимые производители

В Москве открылся концепт-стор оптики Seen

На территории рынка «Садовод» откроется современный торговый центр

Там будет больше 1 000 торговых точек

На территории рынка «Садовод» откроется современный торговый центр

Датская сеть мебели и товаров для дома Jysk открыла еще два магазина в Москве

К тому же компания сосредоточится на развитии онлайн-магазина

Датская сеть мебели и товаров для дома Jysk открыла еще два магазина в Москве

В Москве открылся магазин петербургского бренда косметики «Самосвет»

Он расположился на Покровском бульваре

В Москве открылся магазин петербургского бренда косметики «Самосвет»

Второй магазин IKEA городского формата откроется на этой неделе (обновлено)

Первая «IKEA Сити» в мире

Второй магазин IKEA городского формата откроется на этой неделе (обновлено)

IKEA в Химках и Котельниках тоже открылись (обновлено)

Если в магазинах будет много людей, покупателей попросят подождать у входа

IKEA в Химках и Котельниках тоже открылись (обновлено)

В Москве открылся первый магазин кроссовок Urban Vibes

В ТЦ Columbus на «Пражской»

В Москве открылся первый магазин кроссовок Urban Vibes

Ни скидок, ни акций, ни цен: В России заработал первый онлайн-немагазин

В нем можно не тратить деньги на подарки для близких

Ни скидок, ни акций, ни цен: В России заработал первый онлайн-немагазин

В Москве открылся первый магазин мебели и товаров для дома Jysk — конкурент IKEA

Сейчас в магазине действуют скидки до 50 %

В Москве открылся первый магазин мебели и товаров для дома Jysk — конкурент IKEA

В «Москва-Сити» открылся первый магазин без касс и продавцов

Нужно просто взять товары и выйти — деньги спишутся сами

В «Москва-Сити» открылся первый магазин без касс и продавцов

«Пятерочка» запустила первые дарксторы

Они позволят увеличить скорость доставки

«Пятерочка» запустила первые дарксторы

В Москве открылся онлайн-магазин растений Plants for Friends

Пока в ассортименте только растения в керамических горшках, но скоро там появятся и аксессуары

В Москве открылся онлайн-магазин растений Plants for Friends

В условиях самоизоляции россияне отказались от ЗОЖ в пользу чипсов

Смузи заменили семечки, а вместо каши теперь блины

В условиях самоизоляции россияне отказались от ЗОЖ в пользу чипсов

«Дикси» запустила доставку по Москве и области

За ожидание от получаса до 3 часов придется заплатить 150 рублей

«Дикси» запустила доставку по Москве и области

«Вкусвилл» тестирует дарксторы и магазины с вином

А в подъездах ЖК начали устанавливать вендинговые автоматы

«Вкусвилл» тестирует дарксторы и магазины с вином

Бот-магазин в поддержку женщин, которые занимаются бизнесом на карантине

Пользователи могут приобрести товары со скидкой или предложить свои услуги

Бот-магазин в поддержку женщин, которые занимаются бизнесом на карантине

Москвичи, живущие не по прописке, получают штрафы даже за выход в ближайший магазин

В полиции все списывают на неопытность сотрудников

Москвичи, живущие не по прописке, получают штрафы даже за выход в ближайший магазин

AliExpress ввел ускоренную доставку для миллиона избранных товаров

Некоторые товары принесут под дверь уже через пару дней

AliExpress ввел ускоренную доставку для миллиона избранных товаров

На полках «Вкусвилла» и «Перекрестка» появятся продукты от гастроэнтузиастов

Партнером может стать любой небольшой бизнес

На полках «Вкусвилла» и «Перекрестка» появятся продукты от гастроэнтузиастов

«Лента» вместе с iGooods запустила доставку продуктов

Правда, привезут заказ только через неделю

«Лента» вместе с iGooods запустила доставку продуктов

Партнер H&M признал, что собранные в магазинах вещи не отправлялись на переработку с 2019 года

Все из-за того, что в России стали приносить вдвое больше одежды

Партнер H&M признал, что собранные в магазинах вещи не отправлялись на переработку с 2019 года

«Гречки нет»: Хроники того, как исчезает главный русский продукт
«Гречки нет»: Хроники того, как исчезает главный русский продукт Телеграм-канал, который расскажет, куда уже нет смысла идти за гречей
«Гречки нет»: Хроники того, как исчезает главный русский продукт

«Гречки нет»: Хроники того, как исчезает главный русский продукт
Телеграм-канал, который расскажет, куда уже нет смысла идти за гречей

Сабо на платформе от Crocs

Впервые в России

Сабо на платформе от Crocs

Uniqlo готовится открыть двухэтажный магазин на Новом Арбате

Это поможет привлечь на улицу туристов и горожан

Uniqlo готовится открыть двухэтажный магазин на Новом Арбате

На «Красном Октябре» откроется первый женский магазин Suitsupply

Вечеринка в честь открытия состоится 12 марта

На «Красном Октябре» откроется первый женский магазин Suitsupply

Марка нижнего белья Blizhe и бренд очков Cultura открыли шоу-рум на Чистопрудном бульваре

Два хороших московских бренда под одной крышей

Марка нижнего белья Blizhe и бренд очков Cultura открыли шоу-рум на Чистопрудном бульваре

«Вкусвилл» отозвал партию взрывающейся «Пузировки»

Но она вернется!

«Вкусвилл» отозвал партию взрывающейся «Пузировки»

На «Теплом стане» открылся третий «Леруа Мерлен» городского формата

Покупатели смогут посоветоваться с дизайнерами и экспертами по ремонту

На «Теплом стане» открылся третий «Леруа Мерлен» городского формата

Billa начала продавать продукцию «Вкусвилла»

Цены останутся прежними

Billa начала продавать продукцию «Вкусвилла»

Бренд экосумок Arny Praht открылся на «Хлебозаводе». Сегодня там действуют скидки на все товары

Распродажа аксессуаров из экокожи с музыкой и комплиментами магазина

Бренд экосумок Arny Praht открылся на «Хлебозаводе». Сегодня там действуют скидки на все товары

Во «Вкусвилле» появились умные тележки

Они уменьшат очереди и сделают процесс оплаты быстрее

Во «Вкусвилле» появились умные тележки

«Спортмастер» запустит сеть магазинов кроссовок Urban Vibes

Они появятся в бывших торговых точках Under Armour

«Спортмастер» запустит сеть магазинов кроссовок Urban Vibes

IKEA откроет третий магазин городского формата на проспекте Мира

Запуск новой точки намечен на осень

IKEA откроет третий магазин городского формата на проспекте Мира

На Новой Риге откроется первый в России бутик элитного шоколада Patrick Roger

Дорогой шоколад от именитого французского кондитера в люксовом аутлете

На Новой Риге откроется первый в России бутик элитного шоколада Patrick Roger

В «Депо» откроется поп-ап с новогодней коллекцией Disney x Gucci

Он будет работать с 20 января по 15 марта

В «Депо» откроется поп-ап с новогодней коллекцией Disney x Gucci

В ресторане Blanc пройдет аукцион винтажных вещей с ценами от 500 рублей

Свои товары привезут московские проекты

В ресторане Blanc пройдет аукцион винтажных вещей с ценами от 500 рублей

50 % на всю одежду NNedre из-за закрытия флагмана на «Хлебозаводе»

Успеть на распродажу можно до 31 декабря

50 % на всю одежду NNedre из-за закрытия флагмана на «Хлебозаводе»

«Культраб» заставили покинуть поп-ап на Покровке из-за футболок и донатов НКО

Новая точка открылась в Столешниковом переулке

«Культраб» заставили покинуть поп-ап на Покровке из-за футболок и донатов НКО

«Перекресток» открывает специальные зоны для приверженцев ЗОЖ

В них продают правильное питание и экологичную бытовую химию

«Перекресток» открывает специальные зоны для приверженцев ЗОЖ

«Республика» открыла флагман с коворкингом и кофе на Патриарших прудах

Новая точка притяжения в центре Москвы

«Республика» открыла флагман с коворкингом и кофе на Патриарших прудах

«Вкусвилл» запустил магазины нового формата. Там продают только замороженную еду

«Вкусвилл Айс» будет бороться со стереотипами о замороженной еде

«Вкусвилл» запустил магазины нового формата. Там продают только замороженную еду

Стрит-арт-художник Kreemos научит рисовать на айпаде в новом Cstore

Мастер-классы будут бесплатными

Стрит-арт-художник Kreemos научит рисовать на айпаде в новом Cstore

В Aizel открылся поп-ап Chanel

Там французский модный дом представит свою круизную коллекцию

В Aizel открылся поп-ап Chanel

В Шереметьеве открылся магазин-кафе «Вкусвилл»

Новая точка работает круглосуточно

В Шереметьеве открылся магазин-кафе «Вкусвилл»

Магазин «Точка» превратили в сервис доставки продуктов с рынков

Покупки привезут в течение 1,5 часа

Магазин «Точка» превратили в сервис доставки продуктов с рынков

В «Метрополисе» открылся большой магазин Birkenstock

Немецкий бренд открыл четвертую точку в Москве

В «Метрополисе» открылся большой магазин Birkenstock

В «Яндекс.Лавке» появился раздел с продуктами для борьбы с похмельем

Он будет открываться утром в субботу и исчезать вечером воскресенья

В «Яндекс.Лавке» появился раздел с продуктами для борьбы с похмельем

Как выглядит флагманский «Декатлон» на ЗИЛе с тренажерным залом и ЗОЖ-кафе

В магазине можно позаниматься спортом бесплатно

Как выглядит флагманский «Декатлон» на ЗИЛе с тренажерным залом и ЗОЖ-кафе

В Долгопрудном открыли первую «Пятерочку» без кассиров

Зайти в магазин можно по QR-коду

В Долгопрудном открыли первую «Пятерочку» без кассиров

МТС и «М.Видео» открыли в Москве совместный магазин

До конца года компании планируют запустить еще три такие торговые точки

МТС и «М.Видео» открыли в Москве совместный магазин

Authentica.Love проведет онлайн-распродажу

Скидки действуют на средства с поврежденной упаковкой

Authentica.Love проведет онлайн-распродажу

Levi’s начал принимать на переработку деним

Боксы установлены в шести магазинах бренда

Levi’s начал принимать на переработку деним

В метро начнут продавать товары к школе

В течение месяца их можно будет купить со скидкой до 60 %

В метро начнут продавать товары к школе

В «Авиапарке» открылся магазин Reebok в новом формате

По выходным здесь будут проходить консультации с тренерами

В «Авиапарке» открылся магазин Reebok в новом формате

Шоу-рум украшений «Двенадцать» отметит день рождения скидками и вечеринкой

Выгода составит до 30 %

Шоу-рум украшений «Двенадцать» отметит день рождения скидками и вечеринкой

В «Азбуке вкуса» появятся отделения аптек «Доктор Столетов»

Первые восемь точек расположатся в закассовых зонах магазинов

В «Азбуке вкуса» появятся отделения аптек «Доктор Столетов»

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ