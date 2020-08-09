Uniqlo анонсировал дату открытия roadside-магазина в Подмосковье (обновлено)
Ее перенесли с мая на август
В Москве открылся концепт-стор оптики Seen
Там собраны как классические бренды очков, так и независимые производители
На территории рынка «Садовод» откроется современный торговый центр
Там будет больше 1 000 торговых точек
Датская сеть мебели и товаров для дома Jysk открыла еще два магазина в Москве
К тому же компания сосредоточится на развитии онлайн-магазина
В Москве открылся магазин петербургского бренда косметики «Самосвет»
Он расположился на Покровском бульваре
Второй магазин IKEA городского формата откроется на этой неделе (обновлено)
Первая «IKEA Сити» в мире
IKEA в Химках и Котельниках тоже открылись (обновлено)
Если в магазинах будет много людей, покупателей попросят подождать у входа
Ни скидок, ни акций, ни цен: В России заработал первый онлайн-немагазин
В нем можно не тратить деньги на подарки для близких
В Москве открылся первый магазин мебели и товаров для дома Jysk — конкурент IKEA
Сейчас в магазине действуют скидки до 50 %
В «Москва-Сити» открылся первый магазин без касс и продавцов
Нужно просто взять товары и выйти — деньги спишутся сами
В Москве открылся онлайн-магазин растений Plants for Friends
Пока в ассортименте только растения в керамических горшках, но скоро там появятся и аксессуары
В условиях самоизоляции россияне отказались от ЗОЖ в пользу чипсов
Смузи заменили семечки, а вместо каши теперь блины
«Дикси» запустила доставку по Москве и области
За ожидание от получаса до 3 часов придется заплатить 150 рублей
«Вкусвилл» тестирует дарксторы и магазины с вином
А в подъездах ЖК начали устанавливать вендинговые автоматы
Бот-магазин в поддержку женщин, которые занимаются бизнесом на карантине
Пользователи могут приобрести товары со скидкой или предложить свои услуги
Москвичи, живущие не по прописке, получают штрафы даже за выход в ближайший магазин
В полиции все списывают на неопытность сотрудников
AliExpress ввел ускоренную доставку для миллиона избранных товаров
Некоторые товары принесут под дверь уже через пару дней
На полках «Вкусвилла» и «Перекрестка» появятся продукты от гастроэнтузиастов
Партнером может стать любой небольшой бизнес
«Лента» вместе с iGooods запустила доставку продуктов
Правда, привезут заказ только через неделю
Партнер H&M признал, что собранные в магазинах вещи не отправлялись на переработку с 2019 года
Все из-за того, что в России стали приносить вдвое больше одежды
«Гречки нет»: Хроники того, как исчезает главный русский продукт Телеграм-канал, который расскажет, куда уже нет смысла идти за гречей
Uniqlo готовится открыть двухэтажный магазин на Новом Арбате
Это поможет привлечь на улицу туристов и горожан
На «Красном Октябре» откроется первый женский магазин Suitsupply
Вечеринка в честь открытия состоится 12 марта
Марка нижнего белья Blizhe и бренд очков Cultura открыли шоу-рум на Чистопрудном бульваре
Два хороших московских бренда под одной крышей
На «Теплом стане» открылся третий «Леруа Мерлен» городского формата
Покупатели смогут посоветоваться с дизайнерами и экспертами по ремонту
Бренд экосумок Arny Praht открылся на «Хлебозаводе». Сегодня там действуют скидки на все товары
Распродажа аксессуаров из экокожи с музыкой и комплиментами магазина
«Спортмастер» запустит сеть магазинов кроссовок Urban Vibes
Они появятся в бывших торговых точках Under Armour
IKEA откроет третий магазин городского формата на проспекте Мира
Запуск новой точки намечен на осень
На Новой Риге откроется первый в России бутик элитного шоколада Patrick Roger
Дорогой шоколад от именитого французского кондитера в люксовом аутлете
В «Депо» откроется поп-ап с новогодней коллекцией Disney x Gucci
Он будет работать с 20 января по 15 марта
В ресторане Blanc пройдет аукцион винтажных вещей с ценами от 500 рублей
Свои товары привезут московские проекты
50 % на всю одежду NNedre из-за закрытия флагмана на «Хлебозаводе»
Успеть на распродажу можно до 31 декабря
«Культраб» заставили покинуть поп-ап на Покровке из-за футболок и донатов НКО
Новая точка открылась в Столешниковом переулке
«Перекресток» открывает специальные зоны для приверженцев ЗОЖ
В них продают правильное питание и экологичную бытовую химию
«Республика» открыла флагман с коворкингом и кофе на Патриарших прудах
Новая точка притяжения в центре Москвы
«Вкусвилл» запустил магазины нового формата. Там продают только замороженную еду
«Вкусвилл Айс» будет бороться со стереотипами о замороженной еде
Стрит-арт-художник Kreemos научит рисовать на айпаде в новом Cstore
Мастер-классы будут бесплатными
Магазин «Точка» превратили в сервис доставки продуктов с рынков
Покупки привезут в течение 1,5 часа
В «Метрополисе» открылся большой магазин Birkenstock
Немецкий бренд открыл четвертую точку в Москве
В «Яндекс.Лавке» появился раздел с продуктами для борьбы с похмельем
Он будет открываться утром в субботу и исчезать вечером воскресенья
Как выглядит флагманский «Декатлон» на ЗИЛе с тренажерным залом и ЗОЖ-кафе
В магазине можно позаниматься спортом бесплатно
МТС и «М.Видео» открыли в Москве совместный магазин
До конца года компании планируют запустить еще три такие торговые точки
Authentica.Love проведет онлайн-распродажу
Скидки действуют на средства с поврежденной упаковкой
В метро начнут продавать товары к школе
В течение месяца их можно будет купить со скидкой до 60 %
В «Авиапарке» открылся магазин Reebok в новом формате
По выходным здесь будут проходить консультации с тренерами
Шоу-рум украшений «Двенадцать» отметит день рождения скидками и вечеринкой
Выгода составит до 30 %
В «Азбуке вкуса» появятся отделения аптек «Доктор Столетов»
Первые восемь точек расположатся в закассовых зонах магазинов