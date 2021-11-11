«Стокманн» на Смоленской площади: Трехэтажный флагман с кафе и поп-ап-маркетами

Что нового

Светлый фасад универмага с логотипами «Стокманна» вплотную прилегает к стеклянному бизнес-центру (это тоже «Смоленский пассаж 2»): магазину достались три этажа, а из соседей — «М.Видео» и фуд-корт Eat Market, который скоро заработает на нижнем уровне. У «Стокманна» тоже будет собственное кафе (это вполне обычная практика для универмагов сети за границей), оно заработает в декабре.

Вместо привычного зонирования на отделы для женщин и мужчин в универмаге коллекции разделены по предложениям, а точнее сказать, по покупательским возможностям. На первом этаже — миддл-маркет и зарубежные бренды, отдел сумок и аксессуаров. На втором — стритстайл, деним и спортивные международные марки, российские дизайнеры. На третьем — одежда для детей и товары для дома.