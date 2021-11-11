«Стокманн» на Смоленской площади: Трехэтажный флагман с кафе и поп-ап-маркетами
На Смоленскую площадь спустя 13 лет вернулся «Стокманн», который работал здесь в начале нулевых, с 1998 по 2008 год. Новый универмаг станет московским флагманом сети — и вторым центральным «Стокманном» в городе (первый работает напротив Кремля в торговой галерее «Модный сезон»). Магазину досталось пространство площадью 7 500 квадратных метров в новом здании «Смоленского пассажа 2». Рассказываем, за чем сюда стоит идти.
Что нового
Светлый фасад универмага с логотипами «Стокманна» вплотную прилегает к стеклянному бизнес-центру (это тоже «Смоленский пассаж 2»): магазину достались три этажа, а из соседей — «М.Видео» и фуд-корт Eat Market, который скоро заработает на нижнем уровне. У «Стокманна» тоже будет собственное кафе (это вполне обычная практика для универмагов сети за границей), оно заработает в декабре.
Вместо привычного зонирования на отделы для женщин и мужчин в универмаге коллекции разделены по предложениям, а точнее сказать, по покупательским возможностям. На первом этаже — миддл-маркет и зарубежные бренды, отдел сумок и аксессуаров. На втором — стритстайл, деним и спортивные международные марки, российские дизайнеры. На третьем — одежда для детей и товары для дома.
Первый этаж занимает «Рив Гош», встроенный в пространство универмага, и мужские и женские бренды вроде французского бренда Maje, Sandro, All Saints (новых для магазина имен), а также уже привычные BOSS, Lauren Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Karl Lagerfeld, Furla, Coccinelle и другие. Всего в универмаге представлено более 600 брендов одежды, аксессуаров, детских вещей и товаров для дома.
Здесь же, напротив центрального входа со стороны Смоленской площади, расположилась зона-трансформер, где будут проходить сезонные поп-ап-маркеты, презентации новых брендов и коллекций. В первые недели в пространстве продаются монохромные худи, свитшоты, футболки и брюки из органического хлопка бренда Colorplay, а также вещи из капсульной коллекции универмага с Роскосмосом.
Этажом выше — большой отдел с обувью, нижнее белье и более демократичные бренды вроде Levi’s или Belucci. Появились в новом «Стокманне» и российские марки — от знакомого по другим универмагам (например, «Цветному») офлайн-корнера I Am Studio до бренда комфортных повседневных вещей Studio 29 или более молодежного TopTop, которому отведено большое пространство в глубине второго этажа. В отдельную секцию вынесены спортивные марки: Tommy Sport, Guess Activewear, EA7, Calvin Klein Performance, к которым позже добавятся другие бренды.
Здесь же, на втором этаже, судя по всему, уже скоро развернется рождественский базар — пока в центральной зоне выставлены стенды с елочными украшениями.
На третьем этаже собраны детские коллекции (обратить внимание стоит на скандинавские бренды Elodie, а также Carter’s и Sigikid) и полноценный раздел с товарами для дома. Есть, например, мягкие махровые полотенца и придверные коврики, скатерти и постельное белье, декоративные подушки, отдельные предметы мебели, посуда (советуем присмотреться к новогодней серии с тарелками и блюдами в форме листьев омелы), ароматы для дома и многое другое.
В целом ассортимент нового универмага заметно отличается от привычных магазинов сети — здесь заметен больший упор на бренды миддл-маркета, российских дизайнеров и более трендовые вещи. При этом можно найти и классические базовые предметы, которыми традиционно славится ассортимент «Стокманна».
Коллаборации и дополнительные услуги
Несмотря на список из 600 брендов, в дальнейшем ассортимент универмага будет расширяться. Как обещает директор универмага Алена Пескова, каждый сезон в «Стокманне» будут появляться новые имена. А многие марки будут представлены только во флагмане. Заодно в магазине планируют развивать сотрудничество со сторонними брендами и компаниями. Первая коллаборация получилась с Роскосмосом и была приурочена к открытию универмага и 60-й годовщине полета Юрия Гагарина в космос. В коллекцию вошли женские и мужские худи, свитшоты и футболки с принтами.
Кроме новых имен, во флагмане появились полезные услуги. В универмаге можно обратиться за консультацией к персональному стилисту, а купленные вещи здесь же отнести в ателье, чтобы подогнать по фигуре. На втором этаже есть отдельная зона для упаковки подарков, а чуть позже в универмаге появится собственная химчистка обуви и сумок. Во флагман можно оформлять доставку товаров, заказанных в интернет-магазине. Не забыли и про туристов: в «Стокманне» можно воспользоваться сервисом Tax Free.
Когда на третьем этаже заработает кафе с панорамным видом на Садовое кольцо, а на нижнем — Eat Market, в универмаге можно будет пообедать или поужинать после активного шопинга.
Универмаг полного цикла
Шопинг выходного дня, когда вся семья отправляется в огромный молл за МКАД, чтобы обойти с десяток магазинов, поесть в фуд-корте и заодно зайти в кино, — привычное развлечение для нулевых и 10-х годов — постепенно отходит в прошлое (и коронавирус только ускоряет эту тенденцию). В Москве появляется больше доступных развлечений в центре, небольших концепт-сторов и маркетов, способных заменить однотипные мега-моллы.
«Стокманн» поддерживает эту тенденцию — и локацией, и наполнением. Флагман компании получился классическим универмагом в европейском смысле этого слова — невысокое здание компактно встроено в череду фасадов Смоленской площади и расположено в самом центре города. Сюда удобно зайти после работы или в выходной день, чтобы купить недостающие вещи в гардероб, а заодно выбрать подарок друзьям на новоселье или день рождения (который тут же красиво упакуют и завернут с собой). Если хочется задержаться, то выпить кофе или пообедать можно в гастромаркете на нижнем этаже или с видом на город в кафе «Стокманн». И никакого пути домой по часовым пробкам на МКАД.