5 марта, суббота
Москва
Россия
Войти
Россия
Новое место11 ноября 2021

«Стокманн» на Смоленской площади: Трехэтажный флагман с кафе и поп-ап-маркетами

«Стокманн» на Смоленской площади: Трехэтажный флагман с кафе и поп-ап-маркетами

На Смоленскую площадь спустя 13 лет вернулся «Стокманн», который работал здесь в начале нулевых, с 1998 по 2008 год. Новый универмаг станет московским флагманом сети — и вторым центральным «Стокманном» в городе (первый работает напротив Кремля в торговой галерее «Модный сезон»). Магазину досталось пространство площадью 7 500 квадратных метров в новом здании «Смоленского пассажа 2». Рассказываем, за чем сюда стоит идти.

Адрес

Смоленская пл., 7

Время работы

10:00–22:00

Подробнее

Что нового

Светлый фасад универмага с логотипами «Стокманна» вплотную прилегает к стеклянному бизнес-центру (это тоже «Смоленский пассаж 2»): магазину достались три этажа, а из соседей — «М.Видео» и фуд-корт Eat Market, который скоро заработает на нижнем уровне. У «Стокманна» тоже будет собственное кафе (это вполне обычная практика для универмагов сети за границей), оно заработает в декабре.

Вместо привычного зонирования на отделы для женщин и мужчин в универмаге коллекции разделены по предложениям, а точнее сказать, по покупательским возможностям. На первом этаже — миддл-маркет и зарубежные бренды, отдел сумок и аксессуаров. На втором — стритстайл, деним и спортивные международные марки, российские дизайнеры. На третьем — одежда для детей и товары для дома.

Первый этаж занимает «Рив Гош», встроенный в пространство универмага, и мужские и женские бренды вроде французского бренда Maje, Sandro, All Saints (новых для магазина имен), а также уже привычные BOSS, Lauren Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Karl Lagerfeld, Furla, Coccinelle и другие. Всего в универмаге представлено более 600 брендов одежды, аксессуаров, детских вещей и товаров для дома.

Здесь же, напротив центрального входа со стороны Смоленской площади, расположилась зона-трансформер, где будут проходить сезонные поп-ап-маркеты, презентации новых брендов и коллекций. В первые недели в пространстве продаются монохромные худи, свитшоты, футболки и брюки из органического хлопка бренда Colorplay, а также вещи из капсульной коллекции универмага с Роскосмосом.

Этажом выше — большой отдел с обувью, нижнее белье и более демократичные бренды вроде Levi’s или Belucci. Появились в новом «Стокманне» и российские марки — от знакомого по другим универмагам (например, «Цветному») офлайн-корнера I Am Studio до бренда комфортных повседневных вещей Studio 29 или более молодежного TopTop, которому отведено большое пространство в глубине второго этажа. В отдельную секцию вынесены спортивные марки: Tommy Sport, Guess Activewear, EA7, Calvin Klein Performance, к которым позже добавятся другие бренды.

Здесь же, на втором этаже, судя по всему, уже скоро развернется рождественский базар — пока в центральной зоне выставлены стенды с елочными украшениями.

На третьем этаже собраны детские коллекции (обратить внимание стоит на скандинавские бренды Elodie, а также Carter’s и Sigikid) и полноценный раздел с товарами для дома. Есть, например, мягкие махровые полотенца и придверные коврики, скатерти и постельное белье, декоративные подушки, отдельные предметы мебели, посуда (советуем присмотреться к новогодней серии с тарелками и блюдами в форме листьев омелы), ароматы для дома и многое другое.

В целом ассортимент нового универмага заметно отличается от привычных магазинов сети — здесь заметен больший упор на бренды миддл-маркета, российских дизайнеров и более трендовые вещи. При этом можно найти и классические базовые предметы, которыми традиционно славится ассортимент «Стокманна».

Коллаборации и дополнительные услуги

Несмотря на список из 600 брендов, в дальнейшем ассортимент универмага будет расширяться. Как обещает директор универмага Алена Пескова, каждый сезон в «Стокманне» будут появляться новые имена. А многие марки будут представлены только во флагмане. Заодно в магазине планируют развивать сотрудничество со сторонними брендами и компаниями. Первая коллаборация получилась с Роскосмосом и была приурочена к открытию универмага и 60-й годовщине полета Юрия Гагарина в космос. В коллекцию вошли женские и мужские худи, свитшоты и футболки с принтами.

Кроме новых имен, во флагмане появились полезные услуги. В универмаге можно обратиться за консультацией к персональному стилисту, а купленные вещи здесь же отнести в ателье, чтобы подогнать по фигуре. На втором этаже есть отдельная зона для упаковки подарков, а чуть позже в универмаге появится собственная химчистка обуви и сумок. Во флагман можно оформлять доставку товаров, заказанных в интернет-магазине. Не забыли и про туристов: в «Стокманне» можно воспользоваться сервисом Tax Free.

Когда на третьем этаже заработает кафе с панорамным видом на Садовое кольцо, а на нижнем — Eat Market, в универмаге можно будет пообедать или поужинать после активного шопинга.

Универмаг полного цикла

Шопинг выходного дня, когда вся семья отправляется в огромный молл за МКАД, чтобы обойти с десяток магазинов, поесть в фуд-корте и заодно зайти в кино, — привычное развлечение для нулевых и 10-х годов — постепенно отходит в прошлое (и коронавирус только ускоряет эту тенденцию). В Москве появляется больше доступных развлечений в центре, небольших концепт-сторов и маркетов, способных заменить однотипные мега-моллы.

«Стокманн» поддерживает эту тенденцию — и локацией, и наполнением. Флагман компании получился классическим универмагом в европейском смысле этого слова — невысокое здание компактно встроено в череду фасадов Смоленской площади и расположено в самом центре города. Сюда удобно зайти после работы или в выходной день, чтобы купить недостающие вещи в гардероб, а заодно выбрать подарок друзьям на новоселье или день рождения (который тут же красиво упакуют и завернут с собой). Если хочется задержаться, то выпить кофе или пообедать можно в гастромаркете на нижнем этаже или с видом на город в кафе «Стокманн». И никакого пути домой по часовым пробкам на МКАД.

Share
скопировать ссылку

Тэги

Бренды

Прочее

Новое и лучшее

Последний день «Икеи»: Как выглядел магазин перед закрытием

Какие продукты исчезнут из российских ресторанов (и магазинов)

Не война, а «спецоперация». Заявление редакции The Village

Заявление редакции The Village о блокировке сайта

Куда обратиться за бесплатной психологической помощью

Первая полоса

Последний день «Икеи»: Как выглядел магазин перед закрытием

Последний день «Икеи»: Как выглядел магазин перед закрытием

Последний день «Икеи»: Как выглядел магазин перед закрытием

Последний день «Икеи»: Как выглядел магазин перед закрытием

Какие продукты исчезнут из российских ресторанов (и магазинов)
Какие продукты исчезнут из российских ресторанов (и магазинов) И что подорожает больше всего
Какие продукты исчезнут из российских ресторанов (и магазинов)

Какие продукты исчезнут из российских ресторанов (и магазинов)
И что подорожает больше всего

Не война, а «спецоперация». Заявление редакции The Village

Не война, а «спецоперация». Заявление редакции The Village

Заявление редакции The Village о блокировке сайта

Заявление редакции The Village о блокировке сайта
Куда обратиться за бесплатной психологической помощью
Куда обратиться за бесплатной психологической помощью Список ресурсов для тех, кто тревожится из-за новостей
Куда обратиться за бесплатной психологической помощью

Куда обратиться за бесплатной психологической помощью
Список ресурсов для тех, кто тревожится из-за новостей

Россиянам запретили выводить валюту за рубеж. Что это значит?
Россиянам запретили выводить валюту за рубеж. Что это значит? Разбираем указы президента и новые ограничения
Россиянам запретили выводить валюту за рубеж. Что это значит?

Россиянам запретили выводить валюту за рубеж. Что это значит?
Разбираем указы президента и новые ограничения

Московские прятки: Россияне покидают страну из-за «спецоперации». Мы поговорили с теми, кто улетает из Шереметьева
Московские прятки: Россияне покидают страну из-за «спецоперации». Мы поговорили с теми, кто улетает из Шереметьева «Все, кто успел купить билеты, улетают»
Московские прятки: Россияне покидают страну из-за «спецоперации». Мы поговорили с теми, кто улетает из Шереметьева

Московские прятки: Россияне покидают страну из-за «спецоперации». Мы поговорили с теми, кто улетает из Шереметьева
«Все, кто успел купить билеты, улетают»

Россиянам стали приходить повестки из военкомата
Россиянам стали приходить повестки из военкомата Юристы рассказывают, что делать и как это связано со «спецоперацией» в Украине
Россиянам стали приходить повестки из военкомата

Россиянам стали приходить повестки из военкомата
Юристы рассказывают, что делать и как это связано со «спецоперацией» в Украине

Какие бренды и онлайн-магазины теперь недоступны в России
Какие бренды и онлайн-магазины теперь недоступны в России
Какие бренды и онлайн-магазины теперь недоступны в России

Какие бренды и онлайн-магазины теперь недоступны в России

Истории россиян, которые лишились работы, потому что выступают против «спецоперации»
Истории россиян, которые лишились работы, потому что выступают против «спецоперации»
Истории россиян, которые лишились работы, потому что выступают против «спецоперации»

Истории россиян, которые лишились работы, потому что выступают против «спецоперации»

Как говорить с тем, кто думает не так, как ты
Как говорить с тем, кто думает не так, как ты
Как говорить с тем, кто думает не так, как ты

Как говорить с тем, кто думает не так, как ты

Куда можно улететь из России прямо сейчас
Куда можно улететь из России прямо сейчас Список обновляется
Куда можно улететь из России прямо сейчас

Куда можно улететь из России прямо сейчас
Список обновляется

Что происходит с индустрией культуры и развлечений во время «спецоперации»
Что происходит с индустрией культуры и развлечений во время «спецоперации» Увольнения, отмены и угрозы
Что происходит с индустрией культуры и развлечений во время «спецоперации»

Что происходит с индустрией культуры и развлечений во время «спецоперации»
Увольнения, отмены и угрозы

«Сейчас привезти любой товар в Россию стоит минимум на 20 % дороже, чем было месяц назад. И это не предел»
«Сейчас привезти любой товар в Россию стоит минимум на 20 % дороже, чем было месяц назад. И это не предел» Российские рестораторы — о том, что происходит с их бизнесом
«Сейчас привезти любой товар в Россию стоит минимум на 20 % дороже, чем было месяц назад. И это не предел»

«Сейчас привезти любой товар в Россию стоит минимум на 20 % дороже, чем было месяц назад. И это не предел»
Российские рестораторы — о том, что происходит с их бизнесом

Задержали всех: Как прошел четвертый день антивоенных выступлений в Москве

Задержали всех: Как прошел четвертый день антивоенных выступлений в Москве

Задержали всех: Как прошел четвертый день антивоенных выступлений в Москве

Задержали всех: Как прошел четвертый день антивоенных выступлений в Москве

Тихий протест: Как полиция сорвала второй московский митинг против «спецоперации» в Украине

Тихий протест: Как полиция сорвала второй московский митинг против «спецоперации» в Украине

Тихий протест: Как полиция сорвала второй московский митинг против «спецоперации» в Украине

Тихий протест: Как полиция сорвала второй московский митинг против «спецоперации» в Украине

Что делать, если вы застряли за границей
Что делать, если вы застряли за границей Важные контакты и способы платежей
Что делать, если вы застряли за границей

Что делать, если вы застряли за границей
Важные контакты и способы платежей

Как оставаться онлайн, если в России отключат интернет
Как оставаться онлайн, если в России отключат интернет Гид DOXA и «Роскомсвободы»
Как оставаться онлайн, если в России отключат интернет

Как оставаться онлайн, если в России отключат интернет
Гид DOXA и «Роскомсвободы»

«Папа Срапа был шаманом и магом. Его уход за день до начала «спецоперации» — еще одно тому доказательство
«Папа Срапа был шаманом и магом. Его уход за день до начала «спецоперации» — еще одно тому доказательство Памяти ростовского нойз-экспериментатора
«Папа Срапа был шаманом и магом. Его уход за день до начала «спецоперации» — еще одно тому доказательство

«Папа Срапа был шаманом и магом. Его уход за день до начала «спецоперации» — еще одно тому доказательство
Памяти ростовского нойз-экспериментатора

Как вернуть деньги за билет, если рейс отменили
Как вернуть деньги за билет, если рейс отменили И что по закону положено пострадавшим пассажирам
Как вернуть деньги за билет, если рейс отменили

Как вернуть деньги за билет, если рейс отменили
И что по закону положено пострадавшим пассажирам

Подпишитесь на рассылку