Где купить продукты для домашнего приготовления суши Как же я люблю суши. Суши, роллы, и прочее, и иже с ними, и мисо-суп. Японцы – идеальные люди, которые придумали идеальную еду: и вкусная, и не вступает в противоречие ни с вегетарианскими замашками, ни с вечными диетами и прочим умерщвлением плоти. Я б, наверное, трескала суши с истинно русским размахом, в количествах, которые заставили бы интеллигентного японца содрогнуться. Но много...