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Тексты The Village о российских городах, куда стоит поехать Лучшее время, чтобы изучить свою страну
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Сколько стоит жизнь в Майами, Анадыре и на Шри-Ланке Цены на жилье, продукты, транспорт и развлечения на экзотических курортах, в мегаполисах и российских регионах
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Сколько стоит жизнь в Махачкале Поездка на заниженном такси, покупка квартиры в новостройке и обед в одном из местных кафе
Сколько денег тратят региональные столицы на своих жителей
Самые крупные суммы приходятся на жителей Дальнего Востока
Сколько денег тратят региональные столицы на своих жителей Самые крупные суммы приходятся на жителей Дальнего Востока
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