Катя Павлова — о «Студии театрального искусства» и романтике ночного троллейбусаИнтересные люди говорят с The Village о важных для них местах в Москве и Петербурге
Катя Павлова — о «Студии театрального искусства» и романтике ночного троллейбуса Интересные люди говорят с The Village о важных для них местах в Москве и Петербурге
Полный фарш: Что такое качественное мясо и как его найти Во втором материале спецпроекта «Первый сорт» The Village разбирается в нюансах выбора хорошего куска мяса
Полный фарш:
Что такое качественное мясо и как его найти Во втором материале спецпроекта «Первый сорт» The Village разбирается в нюансах выбора хорошего куска мяса
Где удобно проводить деловые встречи The Village узнал у московских предпринимателей и инвесторов, где они любят назначать деловые встречи и находят полезных для бизнеса людей
Где удобно проводить деловые встречи The Village узнал у московских предпринимателей и инвесторов, где они любят назначать деловые встречи и находят полезных для бизнеса людей
Суд закрыл «Макдоналдс» на Манежной площади на три месяца
Заведение признали нарушителем санитарно-эпидемиологических требований
Какие претензии у российских чиновников к «Макдоналдсу» Роспотребнадзор не впервые обрушивает свой гнев на американскую сеть закусочных. В каких нарушениях обвиняется «Макдоналдс», выяснил The Village
В «Цезарь ролле» и овощном салате из «Макдоналдса» нашли кишечную палочку
В указанных продуктах также было превышено общее число микробов
Кому принадлежит фастфуд в России Вчера Роспотребнадзор закрыл несколько ресторанов «Макдоналдс». The Village вспоминает, какие сети быстрого питания существуют и кому принадлежат
Кому принадлежит фастфуд в России Вчера Роспотребнадзор закрыл несколько ресторанов «Макдоналдс». The Village вспоминает, какие сети быстрого питания существуют и кому принадлежат
Роспотребнадзор начал проверки «Макдоналдсов» в регионах
Ведомство уже проводит проверки ресторанов сети в Московской области и Татарстане
Роспотребнадзор временно закрыл три московских «Макдоналдса»
Деятельность ресторанов приостановлена по требованию Роспотребнадзора
Москвичи решили парализовать работу McDonald's на Пушкинской Жители центра Москвы хотят блокировать работу McDonalds на Пушкинской площади из-за нарушений санитарных правил