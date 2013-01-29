Новости
Основатель онлайн-гипермаркета Wikimart — о крахе компании
Фалдин заявил о грядущем банкротстве проекта
Новости
Основатель онлайн-гипермаркета Wikimart — о крахе компании Фалдин заявил о грядущем банкротстве проекта
Февраль 2014
Стройка века: Как онлайн-молл Wikimart меняется на пути к идеалуМаксим Фалдин и Камиль Курмакаев быстро поняли: когда выстраиваешь бизнес, никогда не получится, как задумано. Зато в борьбе с реальностью кристаллизируется истинная суть и миссия предпринимателя.
Февраль 2014
Стройка века: Как онлайн-молл Wikimart меняется на пути к идеалу Максим Фалдин и Камиль Курмакаев быстро поняли: когда выстраиваешь бизнес, никогда не получится, как задумано. Зато в борьбе с реальностью кристаллизируется истинная суть и миссия предпринимателя.
Новости
Wikimart вышел из состава Ассоциации компаний интернет-торговли
Основной причиной тому послужили противоречия между участниками АКИТ по поводу проблемы параллельного импорта
Новости
Wikimart вышел из состава Ассоциации компаний интернет-торговли Основной причиной тому послужили противоречия между участниками АКИТ по поводу проблемы параллельного импорта
Hopes & Fears
Принципы Максима Фалдина (Wikimart)Сооснователь онлайн-гипермаркета рассказал H&F о дисциплинирующем духе 90-х и о том, что можно увидеть в глазах сотрудников.
Hopes & Fears
Принципы Максима Фалдина (Wikimart) Сооснователь онлайн-гипермаркета рассказал H&F о дисциплинирующем духе 90-х и о том, что можно увидеть в глазах сотрудников.
Как это работает
Рабочий стол: Максим Фалдин, WikimartH&F посмотрел, как работает Максим Фалдин — выпускник Стэнфорда, сооснователь интернет-магазина с годовой выручкой в $110 млн, скандально известный своим жёстким подходом к руководству.
Как это работает
Рабочий стол: Максим Фалдин, Wikimart H&F посмотрел, как работает Максим Фалдин — выпускник Стэнфорда, сооснователь интернет-магазина с годовой выручкой в $110 млн, скандально известный своим жёстким подходом к руководству.
Новости
Онлайн-предприниматели не поверили в прибыльность Ozon
Они назвали опубликованные результаты «очковтирательством»
Новости