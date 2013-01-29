Стройка века: Как онлайн-молл Wikimart меняется на пути к идеалу Максим Фалдин и Камиль Курмакаев быстро поняли: когда выстраиваешь бизнес, никогда не получится, как задумано. Зато в борьбе с реальностью кристаллизируется истинная суть и миссия предпринимателя.