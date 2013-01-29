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Новости

Основатель онлайн-гипермаркета Wikimart — о крахе компании

Фалдин заявил о грядущем банкротстве проекта

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Новости

Основатель онлайн-гипермаркета Wikimart — о крахе компании Фалдин заявил о грядущем банкротстве проекта

Стройка века: Как онлайн-молл Wikimart меняется на пути к идеалу
Февраль 2014
Стройка века: Как онлайн-молл Wikimart меняется на пути к идеалуМаксим Фалдин и Камиль Курмакаев быстро поняли: когда выстраиваешь бизнес, никогда не получится, как задумано. Зато в борьбе с реальностью кристаллизируется истинная суть и миссия предпринимателя.
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Стройка века: Как онлайн-молл Wikimart меняется на пути к идеалу
Февраль 2014

Стройка века: Как онлайн-молл Wikimart меняется на пути к идеалу Максим Фалдин и Камиль Курмакаев быстро поняли: когда выстраиваешь бизнес, никогда не получится, как задумано. Зато в борьбе с реальностью кристаллизируется истинная суть и миссия предпринимателя.

Новости

Wikimart вышел из состава Ассоциации компаний интернет-торговли

Основной причиной тому послужили противоречия между участниками АКИТ по поводу проблемы параллельного импорта

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Новости

Wikimart вышел из состава Ассоциации компаний интернет-торговли Основной причиной тому послужили противоречия между участниками АКИТ по поводу проблемы параллельного импорта

Принципы Максима Фалдина (Wikimart)
Hopes & Fears
Принципы Максима Фалдина (Wikimart)Сооснователь онлайн-гипермаркета рассказал H&F о дисциплинирующем духе 90-х и о том, что можно увидеть в глазах сотрудников.
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Принципы Максима Фалдина (Wikimart)
Hopes & Fears

Принципы Максима Фалдина (Wikimart) Сооснователь онлайн-гипермаркета рассказал H&F о дисциплинирующем духе 90-х и о том, что можно увидеть в глазах сотрудников.

Рабочий стол: Максим Фалдин, Wikimart
Как это работает
Рабочий стол: Максим Фалдин, WikimartH&F посмотрел, как работает Максим Фалдин — выпускник Стэнфорда, сооснователь интернет-магазина с годовой выручкой в $110 млн, скандально известный своим жёстким подходом к руководству.
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Рабочий стол: Максим Фалдин, Wikimart
Как это работает

Рабочий стол: Максим Фалдин, Wikimart H&F посмотрел, как работает Максим Фалдин — выпускник Стэнфорда, сооснователь интернет-магазина с годовой выручкой в $110 млн, скандально известный своим жёстким подходом к руководству.

Новости

Онлайн-предприниматели не поверили в прибыльность Ozon

Они назвали опубликованные результаты «очковтирательством»

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Новости

Онлайн-предприниматели не поверили в прибыльность Ozon Они назвали опубликованные результаты «очковтирательством»

Новости

Wikimart заработал на «киберпонедельнике» $2 млн

Во время акции у всех интернет-магазинов увеличился трафик

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Новости

Wikimart заработал на «киберпонедельнике» $2 млн Во время акции у всех интернет-магазинов увеличился трафик