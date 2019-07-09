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Новости9 июля 2019

Где отдыхают россияне этим летом Среди главных туристических направлений — Турция, Италия, Греция и Испания

РедакторРоман Чернянский

«Яндекс» и его сервис «Путешествия» выяснили, где россияне отдыхают этим летом, а также какие страны и курорты стали популярными в последние годы.

Страны и курорты, куда этим летом собираются жители разных городов России

В июне российские путешественники, согласно поисковым запросам, больше всего интересовались внутренними направлениями. Среди главных туристических стран в этом году — Турция, Италия, Греция и Испания. Также в топ-10 вошли Тунис, Кипр, Абхазия, Грузия и Таиланд.

Чаще всего россияне, которые собираются за границу, планируют поездки в страны Ближнего Востока и Северной Африки, что объясняется популярностью Турции. Чуть реже туристы интересуются европейскими странами.

В Москве и Санкт-Петербурге в два раза чаще, чем в других больших городах, ищут информацию о поездках в Европу. Так, петербуржцы в шесть-семь раз чаще среднего спрашивают про Финляндию и Эстонию. В свою очередь, москвичи в полтора раза чаще среднего интересуются путешествиями в США и почти в два раза чаще — в Африку южнее Сахары.

Также в «Яндексе» выяснили, как меняется туристический интерес между странами в течение года. К примеру, доля запросов про страны Западной и Центральной Европы, включая Австрию и Германию, зимой гораздо выше, чем летом. Аналогичная ситуация и с такими направлениями, как Таиланд, Египет и Индия, где зимой тепло. При этом в отношении некоторых стран доля запросов не меняется в течение года, среди них — Португалия, Марокко и сама Россия.

За последние шесть лет менялся и спрос на путешествия. В 2015 году доля туристических запросов сократилась на 10 % после падения рубля. Из-за кризиса 2014 года резко снизилась доля запросов по большинству популярных направлений. Многие европейские страны — например, Испания, Греция, Италия и Чехия — до сих пор не вернули свои позиции.

На предкризисный уровень интерес к туризму вернулся только в 2017 году, а этим летом про путешествия стали спрашивать почти на 20 % чаще, чем пять лет назад. Вместе с тем за последние годы выросла доля запросов про путешествия в страны ближнего зарубежья, например, в Беларусь, Абхазию и особенно в Грузию. После новостей о прекращении прямого авиасообщения между Россией и Грузией интерес к стране резко упал, но в конце месяца число туристических запросов про Грузию снова стало расти.

Источник: пресс-служба «Яндекса»

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