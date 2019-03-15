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Тюрьмы, где нарушают права заключенных

«Знайкрай» от «Руси сидящей»

Тюрьмы, где нарушают права заключенных
«Знайкрай» от «Руси сидящей»

Точки доступа бесплатного городского Wi-Fi на улицах Москвы

А также в парках, музеях и переулках

Точки доступа бесплатного городского Wi-Fi на улицах Москвы
А также в парках, музеях и переулках

Снятие ограничений в регионах России в режиме онлайн на «Стопкоронавирус.рф»

Москва одна из немногих перешла на второй этап

Снятие ограничений в регионах России в режиме онлайн на «Стопкоронавирус.рф»
Москва одна из немногих перешла на второй этап

«Радар надежды» со всеми ограничениями и требованиями для туристов, которые ввели регионы России

Также карта показывает, куда можно улететь прямо сейчас

«Радар надежды» со всеми ограничениями и требованиями для туристов, которые ввели регионы России
Также карта показывает, куда можно улететь прямо сейчас

Индекс жесткости карантина в разных странах мира

В России меры немного мягче, чем в Италии и Испании

Индекс жесткости карантина в разных странах мира
В России меры немного мягче, чем в Италии и Испании

Pandemic Big Brother: Мониторинг нарушений цифровых прав граждан во время эпидемии

«Роскомсвобода» критикует слежку за людьми на карантине

Pandemic Big Brother: Мониторинг нарушений цифровых прав граждан во время эпидемии
«Роскомсвобода» критикует слежку за людьми на карантине

От Российской империи до Собянина: История московского жилья от Strelka Mag и «Яндекса»

По интерактивной карте можно проследить, как развивался город с XVIII века

От Российской империи до Собянина: История московского жилья от Strelka Mag и «Яндекса»
По интерактивной карте можно проследить, как развивался город с XVIII века

Независимые книжные магазины России

Интерактивную карту создал петербургский книжный «Все свободны»

Независимые книжные магазины России
Интерактивную карту создал петербургский книжный «Все свободны»

Пункты приема одежды в Москве от «2ГИС»

Сейчас в Москве есть 85 точек, куда можно сдать ненужные вещи

Пункты приема одежды в Москве от «2ГИС»
Сейчас в Москве есть 85 точек, куда можно сдать ненужные вещи

Где в России шаурму называют шавермой

Для исследования «Яндекс» посчитал упоминания блюд в поисковике за год

Где в России шаурму называют шавермой
Для исследования «Яндекс» посчитал упоминания блюд в поисковике за год

Zero Waste магазины России

Посмотреть их можно в онлайн-путеводителе Kapoosta.ru

Zero Waste магазины России
Посмотреть их можно в онлайн-путеводителе Kapoosta.ru

Все камеры на дорогах от ГИБДД

Пока раздел работает в тестовом режиме

Все камеры на дорогах от ГИБДД
Пока раздел работает в тестовом режиме

Пункты приема раздельного мусора и отходов от «2ГИС»

Сервис располагает информацией по большинству городов России

Пункты приема раздельного мусора и отходов от «2ГИС»
Сервис располагает информацией по большинству городов России

Где отдыхают россияне этим летом

Среди главных туристических направлений — Турция, Италия, Греция и Испания

Где отдыхают россияне этим летом
Среди главных туристических направлений — Турция, Италия, Греция и Испания

Кафе Москвы с летними верандами

Всего сервис дает информацию о трех тысячах заведений

Кафе Москвы с летними верандами
Всего сервис дает информацию о трех тысячах заведений

Новые названия станций московского метро от «Яндекса»

Станции переименовали в соответствии с местными центрами притяжения

Новые названия станций московского метро от «Яндекса»
Станции переименовали в соответствии с местными центрами притяжения

Интерактивный гид по «Игре престолов» от «2ГИС» и «Амедиатеки»

Пользователи могут оставлять отзывы

Интерактивный гид по «Игре престолов» от «2ГИС» и «Амедиатеки»
Пользователи могут оставлять отзывы

Какие улицы перекопают в Москве в этом году

«Мою улицу» дополнит проект «Мой район» и программа благоустройства промзон

Какие улицы перекопают в Москве в этом году
«Мою улицу» дополнит проект «Мой район» и программа благоустройства промзон

Адреса ярмарок выходного дня

Она содержит около 100 точек в разных округах

Адреса ярмарок выходного дня
Она содержит около 100 точек в разных округах

Карта знакомств с интересными людьми на ВДНХ

На ней указаны точки притяжения для блогеров, бизнесменов, музыкантов, художников и любителей техники

Карта знакомств с интересными людьми на ВДНХ
На ней указаны точки притяжения для блогеров, бизнесменов, музыкантов, художников и любителей техники

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