Тюрьмы, где нарушают права заключенных «Знайкрай» от «Руси сидящей»
Точки доступа бесплатного городского Wi-Fi на улицах Москвы
А также в парках, музеях и переулках
Точки доступа бесплатного городского Wi-Fi на улицах Москвы А также в парках, музеях и переулках
Снятие ограничений в регионах России в режиме онлайн на «Стопкоронавирус.рф»
Москва одна из немногих перешла на второй этап
Снятие ограничений в регионах России в режиме онлайн на «Стопкоронавирус.рф» Москва одна из немногих перешла на второй этап
«Радар надежды» со всеми ограничениями и требованиями для туристов, которые ввели регионы России
Также карта показывает, куда можно улететь прямо сейчас
«Радар надежды» со всеми ограничениями и требованиями для туристов, которые ввели регионы России Также карта показывает, куда можно улететь прямо сейчас
Индекс жесткости карантина в разных странах мира
В России меры немного мягче, чем в Италии и Испании
Индекс жесткости карантина в разных странах мира В России меры немного мягче, чем в Италии и Испании
Pandemic Big Brother: Мониторинг нарушений цифровых прав граждан во время эпидемии
«Роскомсвобода» критикует слежку за людьми на карантине
Pandemic Big Brother: Мониторинг нарушений цифровых прав граждан во время эпидемии «Роскомсвобода» критикует слежку за людьми на карантине
От Российской империи до Собянина: История московского жилья от Strelka Mag и «Яндекса»
По интерактивной карте можно проследить, как развивался город с XVIII века
От Российской империи до Собянина: История московского жилья от Strelka Mag и «Яндекса» По интерактивной карте можно проследить, как развивался город с XVIII века
Независимые книжные магазины России
Интерактивную карту создал петербургский книжный «Все свободны»
Независимые книжные магазины России Интерактивную карту создал петербургский книжный «Все свободны»
Пункты приема одежды в Москве от «2ГИС»
Сейчас в Москве есть 85 точек, куда можно сдать ненужные вещи
Пункты приема одежды в Москве от «2ГИС» Сейчас в Москве есть 85 точек, куда можно сдать ненужные вещи
Где в России шаурму называют шавермой
Для исследования «Яндекс» посчитал упоминания блюд в поисковике за год
Где в России шаурму называют шавермой Для исследования «Яндекс» посчитал упоминания блюд в поисковике за год
Zero Waste магазины России Посмотреть их можно в онлайн-путеводителе Kapoosta.ru
Все камеры на дорогах от ГИБДД Пока раздел работает в тестовом режиме
Пункты приема раздельного мусора и отходов от «2ГИС»
Сервис располагает информацией по большинству городов России
Пункты приема раздельного мусора и отходов от «2ГИС» Сервис располагает информацией по большинству городов России
Где отдыхают россияне этим летом
Среди главных туристических направлений — Турция, Италия, Греция и Испания
Где отдыхают россияне этим летом Среди главных туристических направлений — Турция, Италия, Греция и Испания
Кафе Москвы с летними верандами Всего сервис дает информацию о трех тысячах заведений
Новые названия станций московского метро от «Яндекса»
Станции переименовали в соответствии с местными центрами притяжения
Новые названия станций московского метро от «Яндекса» Станции переименовали в соответствии с местными центрами притяжения
Интерактивный гид по «Игре престолов» от «2ГИС» и «Амедиатеки»
Пользователи могут оставлять отзывы
Интерактивный гид по «Игре престолов» от «2ГИС» и «Амедиатеки» Пользователи могут оставлять отзывы
Какие улицы перекопают в Москве в этом году
«Мою улицу» дополнит проект «Мой район» и программа благоустройства промзон
Какие улицы перекопают в Москве в этом году «Мою улицу» дополнит проект «Мой район» и программа благоустройства промзон
Адреса ярмарок выходного дня Она содержит около 100 точек в разных округах
Карта знакомств с интересными людьми на ВДНХ
На ней указаны точки притяжения для блогеров, бизнесменов, музыкантов, художников и любителей техники