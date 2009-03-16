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Магазины
А это я возьму бесплатно!
Когда вечеринка по случаю открытия очередного магазина подходит к концу, трудно подсчитать, чего на глянцевом полу осталось больше - осколков от бокалов или ценников и бирок от вещей.
Магазины
А это я возьму бесплатно!
Когда вечеринка по случаю открытия очередного магазина подходит к концу, трудно подсчитать, чего на глянцевом полу осталось больше - осколков от бокалов или ценников и бирок от вещей.
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