Мария Баронова объявила об уходе из «Открытой России»
Она руководит московским отделением проекта Михаила Ходорковского
Марию Баронову из «Открытой России» оштрафовали за организацию акции «Надоел»
Сумма штрафа — 20 тысяч рублей
Координатора «Открытой России» Баронову увезли в ОВД после передачи писем Путину
Отмечается, что Баронову увезли для беседы
Мария Баронова — о признании «Открытой России» нежелательной организацией
По словам главы московского отделения «Открытой России», решение Генпрокуратуры не связано с российским движением
СПЧ признал пропагандой сюжеты телеканала РЕН ТВ про Ильдара Дадина
Пожаловалась на РЕН ТВ координатор правозащитного проекта движения «Открытая Россия» Мария Баронова
Полиция приняла спектакль Театра.doc за попытку суицида и задержала актрису
Также был задержан режиссер спектакля
Мария Баронова — о предложении Навального сняться с выборов
Накануне Навальный предложил части оппозиционных кандидатов отказаться от участия в выборах в пользу соратников
Акцию Павленского выдвинули на премию ФСБ
Заявку на выдвижение работы Павленского отправила координатор правозащитного проекта «Открытой России» Мария Баронова