Мария Баронова — о признании «Открытой России» нежелательной организацией По словам главы московского отделения «Открытой России», решение Генпрокуратуры не связано с российским движением
Глава московского отделения «Открытой России» Мария Баронова заявила, что Генпрокуратура не признавала российское движение нежелательной организацией. Об этом она рассказала The Village.
По словам Бароновой, «Открытая Россия» является общероссийским сетевым движением и закон о нежелательных организациях на нее не распространяется.
«Открытая Россия» — это не юридическое лицо, которое могут запретить. Могут запретить физическое лицо Марию Баронову, но пока они этого не делают
Мария Баронова,
глава московского отделения «Открытой России»
Движение продолжит работу на территории России, никак рисков решение Генпрокуратуры для «Открытой России» не несет, сообщила правозащитница.
Пресс-секретарь Михаила Ходорковского Кюлле Писпанен также отметила, что движение живет по закону об общественных организациях, «то есть не имеет никаких счетов и тем более не получает денег из-за рубежа».
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура признала «Открытую Россию» (Великобритания) нежелательной организацией.
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