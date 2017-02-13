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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Mail.ru Group бесплатно подготовит специалистов по анализу данных и машинному обучению

Нужно пройти отбор

Mail.ru Group бесплатно подготовит специалистов по анализу данных и машинному обучению

«Юла» будет прогнозировать цены с помощью машинного обучения

Сервис добавил функцию распознавания товаров на фото

«Юла» будет прогнозировать цены с помощью машинного обучения

Искусственный интеллект выявит подделки на маркетплейсе Oskelly

Система защитит покупателей брендовых вещей

Искусственный интеллект выявит подделки на маркетплейсе Oskelly

Сбой в Facebook показал, как искусственный интеллект компании видит фото пользователей

Многие впервые узнали, как в соцсети работают технологии машинного зрения

Сбой в Facebook показал, как искусственный интеллект компании видит фото пользователей

На саммите Machines Can See выступят эксперты из Google и Facebook

Прийти могут все желающие

На саммите Machines Can See выступят эксперты из Google и Facebook

Warner Music впервые подписала контракт на создание музыки с алгоритмом

Несколько альбомов уже доступны в iTunes

Warner Music впервые подписала контракт на создание музыки с алгоритмом

«Яндекс» учредил научную премию имени Ильи Сегаловича

Общий фонд премии составляет 15 миллионов рублей

«Яндекс» учредил научную премию имени Ильи Сегаловича

Специалисты Google и Facebook расскажут в Москве о машинном обучении

Также в концертном зале пройдут лекции о системах компьютерного зрения

Специалисты Google и Facebook расскажут в Москве о машинном обучении

Клиника Doc+ запустила чат-бота для опроса пациентов

Цель проекта — сэкономить время врачей

Клиника Doc+ запустила чат-бота для опроса пациентов

Moscow Coding School запустила онлайн-курсы по блокчейну и нейросетям

Большинство занятий рассчитаны на абсолютных новичков в программировании

Moscow Coding School запустила онлайн-курсы по блокчейну и нейросетям

Умный зонт, «зеленый свет» для беспилотников и алгоритм поиска протестующих

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Умный зонт, «зеленый свет» для беспилотников и алгоритм поиска протестующих

В МГУ пройдет открытая лекция Стива Возняка

Она состоится 7 октября

В МГУ пройдет открытая лекция Стива Возняка

Возобновление продаж Google Glass, «татуировки» с электроникой и экскурсия по Плутону

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Возобновление продаж Google Glass, «татуировки» с электроникой и экскурсия по Плутону

Госпоисковик «Спутник» оказался на грани закрытия

В «Ростелекоме» признали, что сайт так и не стал популярным среди россиян

Госпоисковик «Спутник» оказался на грани закрытия

Зачем Сбербанк советует клиентам, как жить

Зачем Сбербанк советует клиентам, как житьThe Village разобрался, как крупнейший банк страны создал финансового консультанта на базе искусственного интеллекта

Зачем Сбербанк советует клиентам, как жить

Зачем Сбербанк советует клиентам, как жить
The Village разобрался, как крупнейший банк страны создал финансового консультанта на базе искусственного интеллекта

Чему в России обучают нейронные сети
Чему в России обучают нейронные сети The Village разобрался, как искусственный интеллект меняет экономику, медицину и медиа
Чему в России обучают нейронные сети

Чему в России обучают нейронные сети
The Village разобрался, как искусственный интеллект меняет экономику, медицину и медиа