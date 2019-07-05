Сбой в Facebook показал, как искусственный интеллект компании видит фото пользователей Многие впервые узнали, как в соцсети работают технологии машинного зрения
В среду, 3 июля, в работе сервисов Facebook, включая Instagram, произошел массовый сбой, который длился более десяти часов. Вместо изображений пользователи видели серые квадраты с тегами, которые подбирает система машинного зрения компании. Таким образом многие впервые узнали, как работают технологии Facebook.
Алгоритмы в том числе определяют:
- что и кто изображен на фото (вплоть до конкретного пользователя);
- эмоции и внешность (например, улыбку и наличие бороды);
- сколько людей в кадре, стоят они или сидят;
- время суток;
- место съемки (на улице или в помещении);
- тип фотографии (например, селфи)
Машинное зрение отличает ребенка от взрослого, а кошку — от собаки. При этом алгоритмы составляют описания на языке пользователя.
The Verge сравнило эффект от сбоя со сценой из «Матрицы», в которой Нео впервые увидел окружающий мир как зеленые строчки программного кода.
Издание направило в Facebook запрос, чтобы узнать, использует ли компания информацию со снимков пользователей для таргетирования рекламы.
Facebook применяет машинное обучение для анализа фотографий как минимум с 2016 года. Например, теги со снимков используются в функции пересказа изображений для людей с нарушениями зрения.
Источник: The Verge
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