Альт-текст для изображений на фейсбуке выглядит почти как описание товаров с AliExpress. pic.twitter.com/x9vCXy1t0N — Dasha (@cro_heart) 3 июля 2019 г.

Машинное зрение отличает ребенка от взрослого, а кошку — от собаки. При этом алгоритмы составляют описания на языке пользователя.

Someone correct me if I'm wrong, but am I looking at the image alt text and Facebook and Instagram here? I've never manually added it myself, so wondering if FB has auto-generated it #facebookdown #instagramdown pic.twitter.com/XhnaYw8clK — Kevin Nguyen (@cog_ink) 3 июля 2019 г.

The Verge сравнило эффект от сбоя со сценой из «Матрицы», в которой Нео впервые увидел окружающий мир как зеленые строчки программного кода.

Издание направило в Facebook запрос, чтобы узнать, использует ли компания информацию со снимков пользователей для таргетирования рекламы.



FB's broken AI photo recognition tool left one person out. It's either me or Judas pic.twitter.com/L7bB4uC7tZ — Ruben Salvadori (@ruben_salvadori) 3 июля 2019 г.

Facebook применяет машинное обучение для анализа фотографий как минимум с 2016 года. Например, теги со снимков используются в функции пересказа изображений для людей с нарушениями зрения.



Источник: The Verge

