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Нужно пройти отбор

Mail.ru Group бесплатно подготовит специалистов по анализу данных и машинному обучению
Нужно пройти отбор

«Юла» будет прогнозировать цены с помощью машинного обучения

Сервис добавил функцию распознавания товаров на фото

«Юла» будет прогнозировать цены с помощью машинного обучения
Сервис добавил функцию распознавания товаров на фото

Искусственный интеллект выявит подделки на маркетплейсе Oskelly

Система защитит покупателей брендовых вещей

Искусственный интеллект выявит подделки на маркетплейсе Oskelly
Система защитит покупателей брендовых вещей

Сбой в Facebook показал, как искусственный интеллект компании видит фото пользователей

Многие впервые узнали, как в соцсети работают технологии машинного зрения

Сбой в Facebook показал, как искусственный интеллект компании видит фото пользователей
Многие впервые узнали, как в соцсети работают технологии машинного зрения

На саммите Machines Can See выступят эксперты из Google и Facebook

Прийти могут все желающие

На саммите Machines Can See выступят эксперты из Google и Facebook
Прийти могут все желающие

Warner Music впервые подписала контракт на создание музыки с алгоритмом

Несколько альбомов уже доступны в iTunes

Warner Music впервые подписала контракт на создание музыки с алгоритмом
Несколько альбомов уже доступны в iTunes

«Яндекс» учредил научную премию имени Ильи Сегаловича

Общий фонд премии составляет 15 миллионов рублей

«Яндекс» учредил научную премию имени Ильи Сегаловича
Общий фонд премии составляет 15 миллионов рублей

Специалисты Google и Facebook расскажут в Москве о машинном обучении

Также в концертном зале пройдут лекции о системах компьютерного зрения

Специалисты Google и Facebook расскажут в Москве о машинном обучении
Также в концертном зале пройдут лекции о системах компьютерного зрения

Клиника Doc+ запустила чат-бота для опроса пациентов

Цель проекта — сэкономить время врачей

Клиника Doc+ запустила чат-бота для опроса пациентов
Цель проекта — сэкономить время врачей

Moscow Coding School запустила онлайн-курсы по блокчейну и нейросетям

Большинство занятий рассчитаны на абсолютных новичков в программировании

Moscow Coding School запустила онлайн-курсы по блокчейну и нейросетям
Большинство занятий рассчитаны на абсолютных новичков в программировании

Умный зонт, «зеленый свет» для беспилотников и алгоритм поиска протестующих

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Умный зонт, «зеленый свет» для беспилотников и алгоритм поиска протестующих
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

В МГУ пройдет открытая лекция Стива Возняка

Она состоится 7 октября

В МГУ пройдет открытая лекция Стива Возняка
Она состоится 7 октября

Возобновление продаж Google Glass, «татуировки» с электроникой и экскурсия по Плутону

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Возобновление продаж Google Glass, «татуировки» с электроникой и экскурсия по Плутону
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Госпоисковик «Спутник» оказался на грани закрытия

В «Ростелекоме» признали, что сайт так и не стал популярным среди россиян

Госпоисковик «Спутник» оказался на грани закрытия
В «Ростелекоме» признали, что сайт так и не стал популярным среди россиян

Зачем Сбербанк советует клиентам, как жить

Зачем Сбербанк советует клиентам, как житьThe Village разобрался, как крупнейший банк страны создал финансового консультанта на базе искусственного интеллекта

Зачем Сбербанк советует клиентам, как жить

Зачем Сбербанк советует клиентам, как жить
The Village разобрался, как крупнейший банк страны создал финансового консультанта на базе искусственного интеллекта

Чему в России обучают нейронные сети
Чему в России обучают нейронные сети The Village разобрался, как искусственный интеллект меняет экономику, медицину и медиа
Чему в России обучают нейронные сети

Чему в России обучают нейронные сети
The Village разобрался, как искусственный интеллект меняет экономику, медицину и медиа