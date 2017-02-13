Mail.ru Group бесплатно подготовит специалистов по анализу данных и машинному обучению
Нужно пройти отбор
Mail.ru Group бесплатно подготовит специалистов по анализу данных и машинному обучению Нужно пройти отбор
«Юла» будет прогнозировать цены с помощью машинного обучения
Сервис добавил функцию распознавания товаров на фото
«Юла» будет прогнозировать цены с помощью машинного обучения Сервис добавил функцию распознавания товаров на фото
Искусственный интеллект выявит подделки на маркетплейсе Oskelly
Система защитит покупателей брендовых вещей
Искусственный интеллект выявит подделки на маркетплейсе Oskelly Система защитит покупателей брендовых вещей
Сбой в Facebook показал, как искусственный интеллект компании видит фото пользователей
Многие впервые узнали, как в соцсети работают технологии машинного зрения
Сбой в Facebook показал, как искусственный интеллект компании видит фото пользователей Многие впервые узнали, как в соцсети работают технологии машинного зрения
На саммите Machines Can See выступят эксперты из Google и Facebook Прийти могут все желающие
Warner Music впервые подписала контракт на создание музыки с алгоритмом
Несколько альбомов уже доступны в iTunes
Warner Music впервые подписала контракт на создание музыки с алгоритмом Несколько альбомов уже доступны в iTunes
«Яндекс» учредил научную премию имени Ильи Сегаловича
Общий фонд премии составляет 15 миллионов рублей
«Яндекс» учредил научную премию имени Ильи Сегаловича Общий фонд премии составляет 15 миллионов рублей
Специалисты Google и Facebook расскажут в Москве о машинном обучении
Также в концертном зале пройдут лекции о системах компьютерного зрения
Специалисты Google и Facebook расскажут в Москве о машинном обучении Также в концертном зале пройдут лекции о системах компьютерного зрения
Клиника Doc+ запустила чат-бота для опроса пациентов Цель проекта — сэкономить время врачей
Moscow Coding School запустила онлайн-курсы по блокчейну и нейросетям
Большинство занятий рассчитаны на абсолютных новичков в программировании
Moscow Coding School запустила онлайн-курсы по блокчейну и нейросетям Большинство занятий рассчитаны на абсолютных новичков в программировании
Умный зонт, «зеленый свет» для беспилотников и алгоритм поиска протестующих
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Умный зонт, «зеленый свет» для беспилотников и алгоритм поиска протестующих Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
В МГУ пройдет открытая лекция Стива Возняка Она состоится 7 октября
Возобновление продаж Google Glass, «татуировки» с электроникой и экскурсия по Плутону
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Возобновление продаж Google Glass, «татуировки» с электроникой и экскурсия по Плутону Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Госпоисковик «Спутник» оказался на грани закрытия
В «Ростелекоме» признали, что сайт так и не стал популярным среди россиян