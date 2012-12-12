Новости
«Москино» покажет киноверсии спектаклей с Джудом Лоу и Дэниэлом Рэдклиффом
Сеть кинотеатров представит восемь постановок четырех театральных площадок
Новости
«Москино» покажет киноверсии спектаклей с Джудом Лоу и Дэниэлом Рэдклиффом Сеть кинотеатров представит восемь постановок четырех театральных площадок
Утро в Москве
Сильный ветер, продажи транспортных колец и пожар на рынке «Синдика»Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром
Утро в Москве
Сильный ветер, продажи транспортных колец и пожар на рынке «Синдика» Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром
Город
«Москино» покажет киноверсии спектаклей мировых театральных площадок
В кинотеатре «Звезда» представят постановки Метрополитен-оперы и лондонского Национального театра
Город
«Москино» покажет киноверсии спектаклей мировых театральных площадок В кинотеатре «Звезда» представят постановки Метрополитен-оперы и лондонского Национального театра
События недели
События недели: Концерт Пола Бэнкса, Grass Design Week и 10 новых выставок на «Винзаводе»Дайджест городских событий этой недели: весенняя программа Future Shorts, выступление The Zombie Kids и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели
События недели: Концерт Пола Бэнкса, Grass Design Week и 10 новых выставок на «Винзаводе» Дайджест городских событий этой недели: весенняя программа Future Shorts, выступление The Zombie Kids и ещё несколько событий из календаря The Village.
Weekend
Оперное диво: Как в кинотеарах транслируют оперуThe Village узнал, как проходят трансляции опер в московских кинотеатрах: сколько камер снимает в зале, как в прямом эфире накладывают субтитры и как к этим показам готовятся актёры.
Weekend