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Новости

«Москино» покажет киноверсии спектаклей с Джудом Лоу и Дэниэлом Рэдклиффом

Сеть кинотеатров представит восемь постановок четырех театральных площадок

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Новости

«Москино» покажет киноверсии спектаклей с Джудом Лоу и Дэниэлом Рэдклиффом Сеть кинотеатров представит восемь постановок четырех театральных площадок

Сильный ветер, продажи транспортных колец и пожар на рынке «Синдика»
Утро в Москве
Сильный ветер, продажи транспортных колец и пожар на рынке «Синдика»Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром
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Сильный ветер, продажи транспортных колец и пожар на рынке «Синдика»
Утро в Москве

Сильный ветер, продажи транспортных колец и пожар на рынке «Синдика» Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром

Город

«Москино» покажет киноверсии спектаклей мировых театральных площадок

В кинотеатре «Звезда» представят постановки Метрополитен-оперы и лондонского Национального театра

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Город

«Москино» покажет киноверсии спектаклей мировых театральных площадок В кинотеатре «Звезда» представят постановки Метрополитен-оперы и лондонского Национального театра

События недели: Концерт Пола Бэнкса, Grass Design Week и 10 новых выставок на «Винзаводе»
События недели
События недели: Концерт Пола Бэнкса, Grass Design Week и 10 новых выставок на «Винзаводе»Дайджест городских событий этой недели: весенняя программа Future Shorts, выступление The Zombie Kids и ещё несколько событий из календаря The Village.
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События недели: Концерт Пола Бэнкса, Grass Design Week и 10 новых выставок на «Винзаводе»
События недели

События недели: Концерт Пола Бэнкса, Grass Design Week и 10 новых выставок на «Винзаводе» Дайджест городских событий этой недели: весенняя программа Future Shorts, выступление The Zombie Kids и ещё несколько событий из календаря The Village.

Оперное диво: Как в кинотеарах транслируют оперу
Weekend
Оперное диво: Как в кинотеарах транслируют оперуThe Village узнал, как проходят трансляции опер в московских кинотеатрах: сколько камер снимает в зале, как в прямом эфире накладывают субтитры и как к этим показам готовятся актёры.
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Оперное диво: Как в кинотеарах транслируют оперу
Weekend

Оперное диво: Как в кинотеарах транслируют оперу The Village узнал, как проходят трансляции опер в московских кинотеатрах: сколько камер снимает в зале, как в прямом эфире накладывают субтитры и как к этим показам готовятся актёры.