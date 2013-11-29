вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

«Импресарио» и МХТ создали спектакль для прослушивания в ванной

Погружение в буквальном смысле

0
Новости

«Импресарио» и МХТ создали спектакль для прослушивания в ванной Погружение в буквальном смысле

Новости

Аудиоспектакль для дома от «Импресарио», МХТ и Rimini Protokoll

Тренируем воображение бесплатно

0
Новости

Аудиоспектакль для дома от «Импресарио», МХТ и Rimini Protokoll Тренируем воображение бесплатно

Новости

Facebook и Instagram запустят проект в поддержку российских театров

Гостей ждет премьера нового спектакля-променада от Зыгаря

0
Новости

Facebook и Instagram запустят проект в поддержку российских театров Гостей ждет премьера нового спектакля-променада от Зыгаря

Weekend

Православные активисты попытались сорвать спектакль в МХТ

Спектакль «Идеальный муж» по произведениям Уайльда в МХТ был прерван православными активистами из-за «святотатства».

3
Weekend

Православные активисты попытались сорвать спектакль в МХТ Спектакль «Идеальный муж» по произведениям Уайльда в МХТ был прерван православными активистами из-за «святотатства».