Новости
«Импресарио» и МХТ создали спектакль для прослушивания в ванной
Погружение в буквальном смысле
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«Импресарио» и МХТ создали спектакль для прослушивания в ванной Погружение в буквальном смысле
Новости
Аудиоспектакль для дома от «Импресарио», МХТ и Rimini Protokoll
Тренируем воображение бесплатно
Новости
Аудиоспектакль для дома от «Импресарио», МХТ и Rimini Protokoll Тренируем воображение бесплатно
Новости
Facebook и Instagram запустят проект в поддержку российских театров
Гостей ждет премьера нового спектакля-променада от Зыгаря
Новости
Facebook и Instagram запустят проект в поддержку российских театров Гостей ждет премьера нового спектакля-променада от Зыгаря
Weekend
Православные активисты попытались сорвать спектакль в МХТ
Спектакль «Идеальный муж» по произведениям Уайльда в МХТ был прерван православными активистами из-за «святотатства».
Weekend