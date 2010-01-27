Тропа Великана в Ирландии Многие из исторических мифов Ирландии основаны на темах борьбы с Англией, Уэльсом и Шотландией. Не исключение и легенда о Тропе великана, в которой говорится, что некий великан Финн МакКул соорудил для себя дорогу, чтобы ходить по ней из Северной Ирландии драться со своим заклятым врагом — Шотландией. Есть версия, что война для великана сразу не задалась, и он сбежал, разрушая за собой...