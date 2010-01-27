Что означают цифры на упаковках кофе в капсулах? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Что означают цифры на упаковках кофе в капсулах? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
От Мефистофеля до «Крестов»: Карта самых интересных мифов ПетербургаБелая дама, грифоны, семимостье, подземный тоннель через Неву, дух быков и другие шедевры городского фольклора
От Мефистофеля до «Крестов»: Карта самых интересных мифов Петербурга Белая дама, грифоны, семимостье, подземный тоннель через Неву, дух быков и другие шедевры городского фольклора
У чёрта на куличках: Карта самых интересных мифов МосквыThe Village узнал, где живут московские привидения и что спрятано в подвалах МГУ
У чёрта на куличках: Карта самых интересных мифов Москвы The Village узнал, где живут московские привидения и что спрятано в подвалах МГУ
Микроблогер @KermlinRussia о своём микробизнесе Автор популярного твиттера @KermlinRussia рассказывает о своём опыте в бизнесе и о том, что многие надежды предпринимателей преувеличены. Впрочем, страхи тоже.
Микроблогер @KermlinRussia о своём микробизнесе Автор популярного твиттера @KermlinRussia рассказывает о своём опыте в бизнесе и о том, что многие надежды предпринимателей преувеличены. Впрочем, страхи тоже.
Тропа Великана в Ирландии Многие из исторических мифов Ирландии основаны на темах борьбы с Англией, Уэльсом и Шотландией. Не исключение и легенда о Тропе великана, в которой говорится, что некий великан Финн МакКул соорудил для себя дорогу, чтобы ходить по ней из Северной Ирландии драться со своим заклятым врагом — Шотландией. Есть версия, что война для великана сразу не задалась, и он сбежал, разрушая за собой...