Кинопремьеры
Обаятельные маньяки, перемотка и фейковый твиттер: Смех в творчестве Михаэля ХанекеВ прокат вышел «Хэппи-энд» — черная комедия австрийского режиссера
Кинопремьеры
Обаятельные маньяки, перемотка и фейковый твиттер: Смех в творчестве Михаэля Ханеке В прокат вышел «Хэппи-энд» — черная комедия австрийского режиссера
Фильмы недели
«Смерть Сталина», «Приключения Паддингтона 2» и «Хэппи-энд»Алиса Таёжная — о новинках кинопроката (две из которых попали под руку Минкульта)
Фильмы недели
«Смерть Сталина», «Приключения Паддингтона 2» и «Хэппи-энд» Алиса Таёжная — о новинках кинопроката (две из которых попали под руку Минкульта)
Фильмы недели
«Форма воды», «Темные времена», «Карп отмороженный», «Мешок без дна» и «Пианистка»4 кинопремьеры и один специальный показ — в обзоре Алисы Таёжной
Фильмы недели
«Форма воды», «Темные времена», «Карп отмороженный», «Мешок без дна» и «Пианистка» 4 кинопремьеры и один специальный показ — в обзоре Алисы Таёжной
Фильмы недели
Фильмы недели: «007: Координаты Скайфолл», «Любовь» и «Сайлент Хилл 2»Каждый четверг Милослав Чемоданов смотрит три новых фильма, вышедшие в российский прокат, чтобы в пятницу рассказать о них.
Фильмы недели