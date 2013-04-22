На ВДНХ покажут вещи в стиле гламур и рукописи Булгакова
Выставят также работы Айвазовского, Серова и Бенуа
На ВДНХ покажут вещи в стиле гламур и рукописи Булгакова Выставят также работы Айвазовского, Серова и Бенуа
Мэрия Москвы одобрила установку памятника Булгакову в Хамовниках
Скульптура появится до конца 2018 года в сквере около музея писателя
Мэрия Москвы одобрила установку памятника Булгакову в Хамовниках Скульптура появится до конца 2018 года в сквере около музея писателя
Памятник Булгакову установят рядом с музеем писателя
Ранее предполагалось установить памятник в сквере на Патриарших
Памятник Булгакову установят рядом с музеем писателя Ранее предполагалось установить памятник в сквере на Патриарших
Google запускает проект онлайн-чтений «Мастер и Маргарита. Я там был»
Участники запишут отрывок из романа на камеру, а затем зрители увидят чтецов на YouTube в обстановке булгаковского произведения
Google запускает проект онлайн-чтений «Мастер и Маргарита. Я там был» Участники запишут отрывок из романа на камеру, а затем зрители увидят чтецов на YouTube в обстановке булгаковского произведения
На Патриарших прудах пройдёт «Булгаковский фестиваль»
В программе фестиваля, который стартует 14 мая и продлится до 11 июня, около 100 мероприятий
На Патриарших прудах пройдёт «Булгаковский фестиваль» В программе фестиваля, который стартует 14 мая и продлится до 11 июня, около 100 мероприятий
На Патриарших прудах установят памятник Булгакову (обновлено)
Памятник, выполненный из бронзы, будет весить до двух тонн
На Патриарших прудах установят памятник Булгакову (обновлено) Памятник, выполненный из бронзы, будет весить до двух тонн
Сквер у Патриарших назовут в честь Булгакова
Именем писателя назовут сквер на пересечении Спиридоньевского и Большого Козихинского переулков