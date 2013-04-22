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Новости

На ВДНХ покажут вещи в стиле гламур и рукописи Булгакова

Выставят также работы Айвазовского, Серова и Бенуа

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Новости

На ВДНХ покажут вещи в стиле гламур и рукописи Булгакова Выставят также работы Айвазовского, Серова и Бенуа

Новости

Мэрия Москвы одобрила установку памятника Булгакову в Хамовниках

Скульптура появится до конца 2018 года в сквере около музея писателя

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Новости

Мэрия Москвы одобрила установку памятника Булгакову в Хамовниках Скульптура появится до конца 2018 года в сквере около музея писателя

Общественные пространства

Памятник Булгакову установят рядом с музеем писателя

Ранее предполагалось установить памятник в сквере на Патриарших

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Общественные пространства

Памятник Булгакову установят рядом с музеем писателя Ранее предполагалось установить памятник в сквере на Патриарших

Город

Google запускает проект онлайн-чтений «Мастер и Маргарита. Я там был»

Участники запишут отрывок из романа на камеру, а затем зрители увидят чтецов на YouTube в обстановке булгаковского произведения

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Город

Google запускает проект онлайн-чтений «Мастер и Маргарита. Я там был» Участники запишут отрывок из романа на камеру, а затем зрители увидят чтецов на YouTube в обстановке булгаковского произведения

Город

На Патриарших прудах пройдёт «Булгаковский фестиваль»

В программе фестиваля, который стартует 14 мая и продлится до 11 июня, около 100 мероприятий

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Город

На Патриарших прудах пройдёт «Булгаковский фестиваль» В программе фестиваля, который стартует 14 мая и продлится до 11 июня, около 100 мероприятий

Общественные пространства

На Патриарших прудах установят памятник Булгакову (обновлено)

Памятник, выполненный из бронзы, будет весить до двух тонн

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Общественные пространства

На Патриарших прудах установят памятник Булгакову (обновлено) Памятник, выполненный из бронзы, будет весить до двух тонн

Общественные пространства

Сквер у Патриарших назовут в честь Булгакова

Именем писателя назовут сквер на пересечении Спиридоньевского и Большого Козихинского переулков

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Общественные пространства

Сквер у Патриарших назовут в честь Булгакова Именем писателя назовут сквер на пересечении Спиридоньевского и Большого Козихинского переулков

Общественные пространства
Каким будет музей Булгакова: концепция Габриеле ФилиппиниИтальянские архитекторы из студии Габриеле Филиппини представили концепцию развития музея Булгакова — The Village выяснил, что планируется.
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Общественные пространства

Каким будет музей Булгакова: концепция Габриеле Филиппини Итальянские архитекторы из студии Габриеле Филиппини представили концепцию развития музея Булгакова — The Village выяснил, что планируется.