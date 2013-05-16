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Новости

Самые богатые россияне по версии Forbes

В список миллиардеров впервые вошел Павел Дуров

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Новости

Самые богатые россияне по версии Forbes В список миллиардеров впервые вошел Павел Дуров

Новости

Сериалы от Facebook, беспилотные автобусы «MatrЁshka» и полностью электрический самолет

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Сериалы от Facebook, беспилотные автобусы «MatrЁshka» и полностью электрический самолет Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

«Ведомости» опубликовали опровержение статьи о Фридмане

В ней журналисты извинились за предоставление некорректных сведений о владельце «Альфа-групп»

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Новости

«Ведомости» опубликовали опровержение статьи о Фридмане В ней журналисты извинились за предоставление некорректных сведений о владельце «Альфа-групп»

Новости

Газета «Ведомости» готова опубликовать опровержение на статью о Фридмане

Стороны заключили мировое соглашение

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Новости

Газета «Ведомости» готова опубликовать опровержение на статью о Фридмане Стороны заключили мировое соглашение

Новости

«Ведомости» признали ошибку при подготовке статьи о Фридмане

Шеф-редактор издания подтвердил, что за комментариями по материалу сотрудники газеты обратились не по адресу

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Новости

«Ведомости» признали ошибку при подготовке статьи о Фридмане Шеф-редактор издания подтвердил, что за комментариями по материалу сотрудники газеты обратились не по адресу

Ситуация

Михаил Фридман подал в суд на «Ведомости» (обновлено)

Иск связан со статьей газеты о русской мафии

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Ситуация

Михаил Фридман подал в суд на «Ведомости» (обновлено) Иск связан со статьей газеты о русской мафии

Новости

Самые богатые россияне в рейтинге Bloomberg

Первое место занял владелец «Северстали» Алексей Мордашов

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Новости

Самые богатые россияне в рейтинге Bloomberg Первое место занял владелец «Северстали» Алексей Мордашов

Новости

Проблемы Apple Watch, успехи Tesla Motors и бесплатный роуминг от Google

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Проблемы Apple Watch, успехи Tesla Motors и бесплатный роуминг от Google Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Михаил Прохоров выбыл из десятки богатейших бизнесменов России

Первое место в очередной раз досталось Алишеру Усманову

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Новости

Михаил Прохоров выбыл из десятки богатейших бизнесменов России Первое место в очередной раз досталось Алишеру Усманову

Новости

«Альфа-групп» обвинили в сливе компромата Алексею Навальному

Согласно данным «Известий», руководство компании знало о том, что их сотрудник помогает Навальному получать информацию на «богатых кротов»

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Новости

«Альфа-групп» обвинили в сливе компромата Алексею Навальному Согласно данным «Известий», руководство компании знало о том, что их сотрудник помогает Навальному получать информацию на «богатых кротов»

Пока он сидел: Как изменился бизнес 10 богатейших россиян за 10 лет срока Ходорковского
Облако знаний
Пока он сидел: Как изменился бизнес 10 богатейших россиян за 10 лет срока ХодорковскогоДевять лет назад Михаил Ходорковский возглавлял список Forbes, после ареста и судов он потерял почти всё и вышел на свободу лишь недавно. Мы вспомнили, чем в это время занимались другие миллиардеры.
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Пока он сидел: Как изменился бизнес 10 богатейших россиян за 10 лет срока Ходорковского
Облако знаний

Пока он сидел: Как изменился бизнес 10 богатейших россиян за 10 лет срока Ходорковского Девять лет назад Михаил Ходорковский возглавлял список Forbes, после ареста и судов он потерял почти всё и вышел на свободу лишь недавно. Мы вспомнили, чем в это время занимались другие миллиардеры.

Новости

Экс-владелец «Эльдорадо» и «Банана-мама» пожаловался на прессинг со стороны Альфа-банка

Покинувший страну из-за прессинга со стороны сотрудников банка Олег Яковлев готов понести наказание перед законом, если его вину докажут объективно и без давления

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Новости

Экс-владелец «Эльдорадо» и «Банана-мама» пожаловался на прессинг со стороны Альфа-банка Покинувший страну из-за прессинга со стороны сотрудников банка Олег Яковлев готов понести наказание перед законом, если его вину докажут объективно и без давления

Новости

Фонд Pamplona Capital Михаила Фридмана вложился в прачечные

Он создаёт холдинг сервисных компаний

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Новости

Фонд Pamplona Capital Михаила Фридмана вложился в прачечные Он создаёт холдинг сервисных компаний