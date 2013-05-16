Самые богатые россияне по версии Forbes В список миллиардеров впервые вошел Павел Дуров
Сериалы от Facebook, беспилотные автобусы «MatrЁshka» и полностью электрический самолет
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Сериалы от Facebook, беспилотные автобусы «MatrЁshka» и полностью электрический самолет Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
«Ведомости» опубликовали опровержение статьи о Фридмане
В ней журналисты извинились за предоставление некорректных сведений о владельце «Альфа-групп»
«Ведомости» опубликовали опровержение статьи о Фридмане В ней журналисты извинились за предоставление некорректных сведений о владельце «Альфа-групп»
Газета «Ведомости» готова опубликовать опровержение на статью о Фридмане
Стороны заключили мировое соглашение
Газета «Ведомости» готова опубликовать опровержение на статью о Фридмане Стороны заключили мировое соглашение
«Ведомости» признали ошибку при подготовке статьи о Фридмане
Шеф-редактор издания подтвердил, что за комментариями по материалу сотрудники газеты обратились не по адресу
«Ведомости» признали ошибку при подготовке статьи о Фридмане Шеф-редактор издания подтвердил, что за комментариями по материалу сотрудники газеты обратились не по адресу
Михаил Фридман подал в суд на «Ведомости» (обновлено)
Иск связан со статьей газеты о русской мафии
Михаил Фридман подал в суд на «Ведомости» (обновлено) Иск связан со статьей газеты о русской мафии
Самые богатые россияне в рейтинге Bloomberg
Первое место занял владелец «Северстали» Алексей Мордашов
Самые богатые россияне в рейтинге Bloomberg Первое место занял владелец «Северстали» Алексей Мордашов
Проблемы Apple Watch, успехи Tesla Motors и бесплатный роуминг от Google
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Проблемы Apple Watch, успехи Tesla Motors и бесплатный роуминг от Google Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Михаил Прохоров выбыл из десятки богатейших бизнесменов России
Первое место в очередной раз досталось Алишеру Усманову
Михаил Прохоров выбыл из десятки богатейших бизнесменов России Первое место в очередной раз досталось Алишеру Усманову
«Альфа-групп» обвинили в сливе компромата Алексею Навальному
Согласно данным «Известий», руководство компании знало о том, что их сотрудник помогает Навальному получать информацию на «богатых кротов»
«Альфа-групп» обвинили в сливе компромата Алексею Навальному Согласно данным «Известий», руководство компании знало о том, что их сотрудник помогает Навальному получать информацию на «богатых кротов»
Пока он сидел: Как изменился бизнес 10 богатейших россиян за 10 лет срока Ходорковского Девять лет назад Михаил Ходорковский возглавлял список Forbes, после ареста и судов он потерял почти всё и вышел на свободу лишь недавно. Мы вспомнили, чем в это время занимались другие миллиардеры.
Экс-владелец «Эльдорадо» и «Банана-мама» пожаловался на прессинг со стороны Альфа-банка
Покинувший страну из-за прессинга со стороны сотрудников банка Олег Яковлев готов понести наказание перед законом, если его вину докажут объективно и без давления