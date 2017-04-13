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Ситуация13 апреля 2017

Михаил Фридман подал в суд на «Ведомости» (обновлено) Иск связан со статьей газеты о русской мафии

РедакторРоман Чернянский

Обновлено: добавлена информация о требовании Фридмана возбудить уголовное дело против журналиста газеты «Ведомости».

Совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман подал исковое заявление в отношении газеты «Ведомости» в связи со статьей о русской мафии. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря Останкинского суда. Соответчиком по иску проходит автор статьи Иван Васильев.

Истец просит признать опубликованную газетой информацию не соответствующей действительности и порочащей его честь, достоинство и деловую репутацию. Бизнесмен также просит обязать ответчика напечатать опровержение в печатном и в электронном виде, а также удалить статью с сайта издания.

В статье издания, опубликованной под заголовком «Как испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о „русской мафии“», сообщается об уголовном деле о выводе денег из нидерландской телекоммуникационной компании Zed+, с которой связан бизнес Фридмана и его партнера Ваги Енгибаряна.

Предварительное разбирательство по делу планируется начать 24 апреля.

UPD (13:15): Совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман потребовал возбудить уголовное дело о клевете в отношении автора статьи о русской мафии Ивана Васильева. Бизнесмен обвиняет журналиста в заведомой клевете. Он уже написал соответствующее заявление в полицию. После этого главного редактора «Ведомостей» Татьяну Лысову попросили сообщить анкетные и контактные данные Васильева и обеспечить его явку в отделение.

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