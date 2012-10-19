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Как «Подписные издания» стали достопримечательностью Петербурга и открыли свой бар
Как «Подписные издания» стали достопримечательностью Петербурга и открыли свой бар Основатель книжного магазина Михаил Иванов — о моде на умные книги, конкуренции и похмельных бульонах
Как «Подписные издания» стали достопримечательностью Петербурга и открыли свой бар

Как «Подписные издания» стали достопримечательностью Петербурга и открыли свой бар
Основатель книжного магазина Михаил Иванов — о моде на умные книги, конкуренции и похмельных бульонах

Михаил Иванов — о новом бизнесе и жизни в США
Михаил Иванов — о новом бизнесе и жизни в США Сооснователь издательств «МИФ» и Smart Reading Михаил Иванов рассказал The Village, как ему удаётся вести бизнес из Америки и успевать тренировать триатлетов
Михаил Иванов — о новом бизнесе и жизни в США

Михаил Иванов — о новом бизнесе и жизни в США
Сооснователь издательств «МИФ» и Smart Reading Михаил Иванов рассказал The Village, как ему удаётся вести бизнес из Америки и успевать тренировать триатлетов

Успели: Кто смог вовремя продать бизнес
Успели: Кто смог вовремя продать бизнес The Village вспомнил, кто из российских бизнесменов продал свои компании до кризиса и теперь имеет наличные вместо проблем
Успели: Кто смог вовремя продать бизнес

Успели: Кто смог вовремя продать бизнес
The Village вспомнил, кто из российских бизнесменов продал свои компании до кризиса и теперь имеет наличные вместо проблем

Сооснователь издательства «Манн, Иванов и Фербер» поделится бизнес-литературой в кратком изложении

Михаил Иванов запускает новый проект

Сооснователь издательства «Манн, Иванов и Фербер» поделится бизнес-литературой в кратком изложении
Михаил Иванов запускает новый проект

Основатели издательства «Манн, Иванов и Фербер» могут покинуть компанию

Им принадлежит 33,9% компании, общую стоимость которой могут оценить в 850-950 млн рублей

Основатели издательства «Манн, Иванов и Фербер» могут покинуть компанию
Им принадлежит 33,9% компании, общую стоимость которой могут оценить в 850-950 млн рублей

Рабочий стол: Михаил Иванов, «Манн, Иванов и Фербер»
Рабочий стол: Михаил Иванов, «Манн, Иванов и Фербер» Сооснователь издательства «Манн, Иванов и Фербер» Михаил Иванов предпочитает работать дома, а не в офисе, поэтому Hopes & Fears приехал к нему в гости.
Рабочий стол: Михаил Иванов, «Манн, Иванов и Фербер»

Рабочий стол: Михаил Иванов, «Манн, Иванов и Фербер»
Сооснователь издательства «Манн, Иванов и Фербер» Михаил Иванов предпочитает работать дома, а не в офисе, поэтому Hopes & Fears приехал к нему в гости.

Принципы Михаила Иванова, издательство «Манн, Иванов и Фербер»
Принципы Михаила Иванова, издательство «Манн, Иванов и Фербер» Сооснователь и генеральный директор издательства «Манн, Иванов и Фербер» Михаил Иванов рассказал H&F, какие книжки предпочитает издавать и с какими авторами работать.
Принципы Михаила Иванова, издательство «Манн, Иванов и Фербер»

Принципы Михаила Иванова, издательство «Манн, Иванов и Фербер»
Сооснователь и генеральный директор издательства «Манн, Иванов и Фербер» Михаил Иванов рассказал H&F, какие книжки предпочитает издавать и с какими авторами работать.

Издатель Михаил Иванов о 5 уроках гонки Ironman, которые пригодятся в бизнесе
Издатель Михаил Иванов о 5 уроках гонки Ironman, которые пригодятся в бизнесе Один из основателей издательства «Манн, Иванов и Фербер» рассказывает H&F, как занятия триатлоном повлияли на дела его компании.
Издатель Михаил Иванов о 5 уроках гонки Ironman, которые пригодятся в бизнесе

Издатель Михаил Иванов о 5 уроках гонки Ironman, которые пригодятся в бизнесе
Один из основателей издательства «Манн, Иванов и Фербер» рассказывает H&F, как занятия триатлоном повлияли на дела его компании.