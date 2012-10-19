Как «Подписные издания» стали достопримечательностью Петербурга и открыли свой бар Основатель книжного магазина Михаил Иванов — о моде на умные книги, конкуренции и похмельных бульонах
Как «Подписные издания» стали достопримечательностью Петербурга и открыли свой бар Основатель книжного магазина Михаил Иванов — о моде на умные книги, конкуренции и похмельных бульонах
Михаил Иванов — о новом бизнесе и жизни в США Сооснователь издательств «МИФ» и Smart Reading Михаил Иванов рассказал The Village, как ему удаётся вести бизнес из Америки и успевать тренировать триатлетов
Михаил Иванов — о новом бизнесе и жизни в США Сооснователь издательств «МИФ» и Smart Reading Михаил Иванов рассказал The Village, как ему удаётся вести бизнес из Америки и успевать тренировать триатлетов
Успели: Кто смог вовремя продать бизнес The Village вспомнил, кто из российских бизнесменов продал свои компании до кризиса и теперь имеет наличные вместо проблем
Успели: Кто смог вовремя продать бизнес The Village вспомнил, кто из российских бизнесменов продал свои компании до кризиса и теперь имеет наличные вместо проблем
Сооснователь издательства «Манн, Иванов и Фербер» поделится бизнес-литературой в кратком изложении
Михаил Иванов запускает новый проект
Сооснователь издательства «Манн, Иванов и Фербер» поделится бизнес-литературой в кратком изложении Михаил Иванов запускает новый проект
Основатели издательства «Манн, Иванов и Фербер» могут покинуть компанию
Им принадлежит 33,9% компании, общую стоимость которой могут оценить в 850-950 млн рублей
Основатели издательства «Манн, Иванов и Фербер» могут покинуть компанию Им принадлежит 33,9% компании, общую стоимость которой могут оценить в 850-950 млн рублей
Рабочий стол: Михаил Иванов, «Манн, Иванов и Фербер» Сооснователь издательства «Манн, Иванов и Фербер» Михаил Иванов предпочитает работать дома, а не в офисе, поэтому Hopes & Fears приехал к нему в гости.
Рабочий стол: Михаил Иванов, «Манн, Иванов и Фербер» Сооснователь издательства «Манн, Иванов и Фербер» Михаил Иванов предпочитает работать дома, а не в офисе, поэтому Hopes & Fears приехал к нему в гости.
Принципы Михаила Иванова, издательство «Манн, Иванов и Фербер» Сооснователь и генеральный директор издательства «Манн, Иванов и Фербер» Михаил Иванов рассказал H&F, какие книжки предпочитает издавать и с какими авторами работать.
Принципы Михаила Иванова, издательство «Манн, Иванов и Фербер» Сооснователь и генеральный директор издательства «Манн, Иванов и Фербер» Михаил Иванов рассказал H&F, какие книжки предпочитает издавать и с какими авторами работать.
Издатель Михаил Иванов о 5 уроках гонки Ironman, которые пригодятся в бизнесе Один из основателей издательства «Манн, Иванов и Фербер» рассказывает H&F, как занятия триатлоном повлияли на дела его компании.