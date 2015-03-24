Павел Дуров

В начале 2014 года основатель соцсети «ВКонтакте» продал остававшиеся у него акции директору «Мегафона» Ивану Таврину. Сумма сделки не разглашалась, но её оценивали в 360–480 миллионов долларов. Впоследствии социальная сеть перешла под контроль Mail.Ru Group. Теперь Дуров занимается международным проектом, мессенджером Telegram, число сообщений пользователей которого в феврале достигло миллиарда. Из-за сложной ситуации в России акции Mail.Ru Group на Лондонской бирже за год подешевели в два раза.

Евгений Чичваркин

Бизнесмен продал свою долю в компании «Евросеть» Александру Мамуту в сентябре 2008 года. Тогда над ним висело уголовное дело по подозрению в похищении экспедитора, якобы укравшего у компании партию телефонов. В декабре Чичваркин бежал в Лондон, где попросил политического убежища. Британия отказала в выдаче предпринимателя российским властям, а в 2010 году уголовное дело в его отношении было закрыто. Сейчас он живёт в Лондоне, увлекается поло и владеет небольшим винным бутиком Hedonist. Тем временем на российский рынок мобильного ретейла стали выходить операторы большой тройки со своими салонами. У его бывшего конкурента, основателя компании «Связной» Максима Ноготкова, наступили трудные времена: его сеть салонов связи за долги пытаются забрать кредиторы, недавно они продали свои требования брату директора «Евросети» Олегу Малису.

Михаил Иванов

В марте 2014 года «Эксмо» выкупило долю основателя издательства «Манн, Иванов и Фербер» Михаила Иванова. Назвать точную сумму сделки он тогда отказался, но уточнил, что это «миллионы долларов». Тогда же предприниматель сообщил в своём блоге, что выиграл грин-карту и собирается уехать жить в США. Сейчас он развивает книжный сервис Smart Reading и тренирует триатлетов. По данным Российской книжной палаты, выпуск книг в 2014 году сократился на 10,6 %.

Фархад Ахмедов

Этот бизнесмен владел одним из последних независимых производителей газа, компанией «Нортгаз». В 2012 году он продал её «Новатэку» за 1,38 миллиарда долларов. С тех пор цена акций «Новатэка» на Лондонской бирже упала вдвое. Сейчас Ахмедов отошёл от дел и посвятил себя искусству: недавно он организовал выставку азербайджанского художника Фархада Халилова в лондонской галерее Saatchi. Впрочем, он тоже пострадал от падения российского рынка: часть вырученных от сделки денег он вложил в акции российских компаний — того же «Новатэка», «Лукойла», «Газпрома», «Норильского никеля», Сбербанка и «Магнита».

Роман Авдеев

Летом 2014 года предприниматель продал четвёртую по величине российскую фармкомпанию «Верофарм» американскому концерну Abbott за 650 миллионов долларов. Основатель «Московского кредитного банка» недолго владел этим бизнесом: он купил пакет акций в 2013 году, а потом довёл свою долю почти до 100 %. Это было удачное вложение. В момент покупки биржевые котировки компании были на спаде, но в прошлом году выросли примерно на 15 %. В феврале у новых владельцев начались проблемы: кто-то из сотрудников пожаловался в прокуратуру на то, что их заставляют соблюдать антироссийские санкции.

Михаил и Ольга Рогальские

Этим летом «Яндекс» купил популярный сайт по продаже автомобилей Avto.ru за 175 миллионов долларов. Это один из старейших порталов Рунета: Михаил Рогальский открыл его в 1996 году. На момент продажи на сайте ежедневно появлялось 150 тысяч объявлений о продаже машин. Судя по документам о сделке, супруги Рогальские живут сейчас в Юрмале. По договору с «Яндексом», Рогальский не сможет заниматься подобными проектами в течение трёх лет. Но вряд ли это и нужно: эксперты прогнозируют в этом году 50-процентное падение на авторынке.

Фотография на обложке: TechCrunch