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Новости

ProtonMail снова доступен в России. Взамен заблокировали неработающий сервис (обновлено)

Ведомство поголовно блокирует почтовые сервисы, с адресов которых шли сообщения о лжеминировании

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Новости

ProtonMail снова доступен в России. Взамен заблокировали неработающий сервис (обновлено) Ведомство поголовно блокирует почтовые сервисы, с адресов которых шли сообщения о лжеминировании

Новости

В Москве эвакуировали рекордное количество человек из-за звонков о бомбах

Вчера полиции пришлось поверить не менее тысячи зданий

0
Новости

В Москве эвакуировали рекордное количество человек из-за звонков о бомбах Вчера полиции пришлось поверить не менее тысячи зданий

Новости

Останкинскую башню и Мавзолей проверяют из-за угрозы взрывов (обновлено)

Всего поступило 16 сообщений о минировании по разным адресам

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Новости

Останкинскую башню и Мавзолей проверяют из-за угрозы взрывов (обновлено) Всего поступило 16 сообщений о минировании по разным адресам

Новости

Противники ЛГБТ-фестиваля «Бок о бок» четвертый день пытаются сорвать кинопоказы

Полиция каждый день получает сообщения о минировании площадок проведения

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Противники ЛГБТ-фестиваля «Бок о бок» четвертый день пытаются сорвать кинопоказы Полиция каждый день получает сообщения о минировании площадок проведения

Новости

15 московских школ эвакуировали из-за сообщений о минировании

Угрозы поступали в основном по электронной почте

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Новости

15 московских школ эвакуировали из-за сообщений о минировании Угрозы поступали в основном по электронной почте

Новости

Семиклассник сообщил о бомбе в московской школе, чтобы сорвать уроки

Из здания эвакуировали 1,5 тысячи человек

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Новости

Семиклассник сообщил о бомбе в московской школе, чтобы сорвать уроки Из здания эвакуировали 1,5 тысячи человек

Новости

Полиция Москвы за сутки получила почти 40 ложных сообщений о минировании

С применением служебных собак были обследованы 134 объекта

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Новости

Полиция Москвы за сутки получила почти 40 ложных сообщений о минировании С применением служебных собак были обследованы 134 объекта

Новости

Пять московских судов эвакуировали из-за сообщений о минировании

Из зданий вывели около 700 человек

0
Новости

Пять московских судов эвакуировали из-за сообщений о минировании Из зданий вывели около 700 человек

Новости

Торговые центры и магазины «Лента» эвакуируют из-за угрозы взрыва

В Москве продолжается волна минирований

0
Новости

Торговые центры и магазины «Лента» эвакуируют из-за угрозы взрыва В Москве продолжается волна минирований

Новости

«Зарядье» и торговые центры эвакуировали из-за угрозы взрыва (обновлено)

Сообщения о бомбе проверяют специалисты

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Новости

«Зарядье» и торговые центры эвакуировали из-за угрозы взрыва (обновлено) Сообщения о бомбе проверяют специалисты

Новости

В Москве и области проверяют более 150 зданий из-за угрозы взрыва (обновлено)

Сообщения о минировании поступили по электронной почте

0
Новости

В Москве и области проверяют более 150 зданий из-за угрозы взрыва (обновлено) Сообщения о минировании поступили по электронной почте

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ТЦ «Охотный Ряд» эвакуируют после звонка о бомбе

На месте уже работают экстренные службы

6
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ТЦ «Охотный Ряд» эвакуируют после звонка о бомбе На месте уже работают экстренные службы

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В полицию сообщили о минировании столичной прокуратуры

Решается, нужно ли эвакуировать людей

0
Новости

В полицию сообщили о минировании столичной прокуратуры Решается, нужно ли эвакуировать людей

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Штаб-квартиру «Яндекса» эвакуировали из-за звонка о бомбе

Информацию передали в спецслужбы

0
Новости

Штаб-квартиру «Яндекса» эвакуировали из-за звонка о бомбе Информацию передали в спецслужбы

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В Москве здание МВД проверяют из-за угрозы взрыва

Сотрудников решили не эвакуировать

0
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В Москве здание МВД проверяют из-за угрозы взрыва Сотрудников решили не эвакуировать

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В Москве сообщили об угрозе взрыва в ЦДМ на Лубянке

Из магазина эвакуировали более 600 человек

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Новости

В Москве сообщили об угрозе взрыва в ЦДМ на Лубянке Из магазина эвакуировали более 600 человек

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Школьника подкупом подговорили сообщить о минировании в ТиНАО

Совершеннолетний москвич обещал подростку деньги за звонок в службу «112»

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Школьника подкупом подговорили сообщить о минировании в ТиНАО Совершеннолетний москвич обещал подростку деньги за звонок в службу «112»

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«Золотой Вавилон» эвакуировали из-за угрозы взрыва

Торговый центр проверяют спецслужбы

0
Новости

«Золотой Вавилон» эвакуировали из-за угрозы взрыва Торговый центр проверяют спецслужбы

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Райффайзенбанк закрыл все отделения в России из-за сообщения о минировании

Где именно могла быть заложена бомба, не сообщается

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Райффайзенбанк закрыл все отделения в России из-за сообщения о минировании Где именно могла быть заложена бомба, не сообщается

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Сколько человек эвакуировали из-за анонимных звонков в России за месяц

Эвакуации прошли в 170 городах России

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Новости

Сколько человек эвакуировали из-за анонимных звонков в России за месяц Эвакуации прошли в 170 городах России

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