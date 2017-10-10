ProtonMail снова доступен в России. Взамен заблокировали неработающий сервис (обновлено)
Ведомство поголовно блокирует почтовые сервисы, с адресов которых шли сообщения о лжеминировании
ProtonMail снова доступен в России. Взамен заблокировали неработающий сервис (обновлено) Ведомство поголовно блокирует почтовые сервисы, с адресов которых шли сообщения о лжеминировании
В Москве эвакуировали рекордное количество человек из-за звонков о бомбах
Вчера полиции пришлось поверить не менее тысячи зданий
В Москве эвакуировали рекордное количество человек из-за звонков о бомбах Вчера полиции пришлось поверить не менее тысячи зданий
Останкинскую башню и Мавзолей проверяют из-за угрозы взрывов (обновлено)
Всего поступило 16 сообщений о минировании по разным адресам
Останкинскую башню и Мавзолей проверяют из-за угрозы взрывов (обновлено) Всего поступило 16 сообщений о минировании по разным адресам
Противники ЛГБТ-фестиваля «Бок о бок» четвертый день пытаются сорвать кинопоказы
Полиция каждый день получает сообщения о минировании площадок проведения
Противники ЛГБТ-фестиваля «Бок о бок» четвертый день пытаются сорвать кинопоказы Полиция каждый день получает сообщения о минировании площадок проведения
15 московских школ эвакуировали из-за сообщений о минировании
Угрозы поступали в основном по электронной почте
15 московских школ эвакуировали из-за сообщений о минировании Угрозы поступали в основном по электронной почте
Семиклассник сообщил о бомбе в московской школе, чтобы сорвать уроки
Из здания эвакуировали 1,5 тысячи человек
Семиклассник сообщил о бомбе в московской школе, чтобы сорвать уроки Из здания эвакуировали 1,5 тысячи человек
Полиция Москвы за сутки получила почти 40 ложных сообщений о минировании
С применением служебных собак были обследованы 134 объекта
Полиция Москвы за сутки получила почти 40 ложных сообщений о минировании С применением служебных собак были обследованы 134 объекта
Пять московских судов эвакуировали из-за сообщений о минировании
Из зданий вывели около 700 человек
Пять московских судов эвакуировали из-за сообщений о минировании Из зданий вывели около 700 человек
Торговые центры и магазины «Лента» эвакуируют из-за угрозы взрыва
В Москве продолжается волна минирований
Торговые центры и магазины «Лента» эвакуируют из-за угрозы взрыва В Москве продолжается волна минирований
«Зарядье» и торговые центры эвакуировали из-за угрозы взрыва (обновлено)
Сообщения о бомбе проверяют специалисты
«Зарядье» и торговые центры эвакуировали из-за угрозы взрыва (обновлено) Сообщения о бомбе проверяют специалисты
В Москве и области проверяют более 150 зданий из-за угрозы взрыва (обновлено)
Сообщения о минировании поступили по электронной почте
В Москве и области проверяют более 150 зданий из-за угрозы взрыва (обновлено) Сообщения о минировании поступили по электронной почте
ТЦ «Охотный Ряд» эвакуируют после звонка о бомбе На месте уже работают экстренные службы
В полицию сообщили о минировании столичной прокуратуры Решается, нужно ли эвакуировать людей
Штаб-квартиру «Яндекса» эвакуировали из-за звонка о бомбе Информацию передали в спецслужбы
В Москве здание МВД проверяют из-за угрозы взрыва Сотрудников решили не эвакуировать
В Москве сообщили об угрозе взрыва в ЦДМ на Лубянке
Из магазина эвакуировали более 600 человек
В Москве сообщили об угрозе взрыва в ЦДМ на Лубянке Из магазина эвакуировали более 600 человек
Школьника подкупом подговорили сообщить о минировании в ТиНАО
Совершеннолетний москвич обещал подростку деньги за звонок в службу «112»
Школьника подкупом подговорили сообщить о минировании в ТиНАО Совершеннолетний москвич обещал подростку деньги за звонок в службу «112»
«Золотой Вавилон» эвакуировали из-за угрозы взрыва Торговый центр проверяют спецслужбы
Райффайзенбанк закрыл все отделения в России из-за сообщения о минировании
Где именно могла быть заложена бомба, не сообщается