Обновлено: Угрозы взрывов в 16 объектах в Москве не подтвердились

Экстренные службы проверяют 16 зданий в Москве из-за угрозы взрывов. Среди них —Останкинская башня, Храм Христа Спасителя и Мавзолей Ленина.

По последнему информация о минировании не подтвердилась, рассказал собеседник ТАСС. По всем объектам информация о заложенных бомбах была анонимной, отметил источник агентства.

Подробности по остальным адресам не сообщаются, так же как и об эвакуациях из зданий.