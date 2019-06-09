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Новости9 июня 2019

Останкинскую башню и Мавзолей проверяют из-за угрозы взрывов (обновлено) Всего поступило 16 сообщений о минировании по разным адресам

РедакторАлена Дергачева

Обновлено: Угрозы взрывов в 16 объектах в Москве не подтвердились

Экстренные службы проверяют 16 зданий в Москве из-за угрозы взрывов. Среди них —Останкинская башня, Храм Христа Спасителя и Мавзолей Ленина.

По последнему информация о минировании не подтвердилась, рассказал собеседник ТАСС. По всем объектам информация о заложенных бомбах была анонимной, отметил источник агентства.

Подробности по остальным адресам не сообщаются, так же как и об эвакуациях из зданий.

UPD (16:14): Полицейские проверили все 16 адресов в Москве, по которым ранее поступили сообщения о минировании, и не подтвердили угрозы взрывов.

Источник: ТАСС, РИА «Новости»

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