Останкинскую башню и Мавзолей проверяют из-за угрозы взрывов (обновлено) Всего поступило 16 сообщений о минировании по разным адресам
Обновлено: Угрозы взрывов в 16 объектах в Москве не подтвердились
Экстренные службы проверяют 16 зданий в Москве из-за угрозы взрывов. Среди них —Останкинская башня, Храм Христа Спасителя и Мавзолей Ленина.
По последнему информация о минировании не подтвердилась, рассказал собеседник ТАСС. По всем объектам информация о заложенных бомбах была анонимной, отметил источник агентства.
Подробности по остальным адресам не сообщаются, так же как и об эвакуациях из зданий.
UPD (16:14): Полицейские проверили все 16 адресов в Москве, по которым ранее поступили сообщения о минировании, и не подтвердили угрозы взрывов.
Источник: ТАСС, РИА «Новости»