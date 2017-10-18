вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Замминистра Минобрнауки задержали по подозрению в хищении 40 миллионов рублей

Пока что в МВД не подтвердили личности задержанных

0
Новости

Замминистра Минобрнауки задержали по подозрению в хищении 40 миллионов рублей Пока что в МВД не подтвердили личности задержанных

Новости

Как пандемия повлияла на обучение в вузах

Преподаватели не смогли адаптироваться к дистанционному обучению, а студенты потеряли возможность практики

0
Новости

Как пандемия повлияла на обучение в вузах Преподаватели не смогли адаптироваться к дистанционному обучению, а студенты потеряли возможность практики

Новости

Российским вузам разрешили перенести начало учебного года

Из-за ситуации с коронавирусом

0
Новости

Российским вузам разрешили перенести начало учебного года Из-за ситуации с коронавирусом

Новости

Студентов отправят на каникулы до 5 апреля

Ранее вузы уже перешли на дистанционное обучение

0
Новости

Студентов отправят на каникулы до 5 апреля Ранее вузы уже перешли на дистанционное обучение

Новости

Минобрнауки отменило приказ об ограничении контактов российских ученых с иностранцами (обновлено)

Минобрнауки требовало писать отчеты по итогам каждой встречи, в том числе неформальной

0
Новости

Минобрнауки отменило приказ об ограничении контактов российских ученых с иностранцами (обновлено) Минобрнауки требовало писать отчеты по итогам каждой встречи, в том числе неформальной

Новости

Российская академия наук лишилась здания на улице Губкина

Его изъяло правительство

0
Новости

Российская академия наук лишилась здания на улице Губкина Его изъяло правительство

Ученые — о рекомендации Минобрнауки ограничить контакты с иностранцами
Комментарии
Ученые — о рекомендации Минобрнауки ограничить контакты с иностранцамиНазад за железный занавес
1
Ученые — о рекомендации Минобрнауки ограничить контакты с иностранцами
Комментарии

Ученые — о рекомендации Минобрнауки ограничить контакты с иностранцами Назад за железный занавес

Новости

В школах и детсадах для детей-инвалидов введут отдельную программу по физкультуре

Адаптивные уроки с детьми с инвалидностью начнут с нового учебного года

0
Новости

В школах и детсадах для детей-инвалидов введут отдельную программу по физкультуре Адаптивные уроки с детьми с инвалидностью начнут с нового учебного года

Новости

Для школ подготовили новый курс о семейном укладе и истории рода

Предполагается, что его включат в список предметов, изучаемых по выбору

0
Новости

Для школ подготовили новый курс о семейном укладе и истории рода Предполагается, что его включат в список предметов, изучаемых по выбору

Новости

В День космонавтики пройдет всероссийский Гагаринский урок

На мероприятии вспомнят значимые для освоения космоса даты

0
Новости

В День космонавтики пройдет всероссийский Гагаринский урок На мероприятии вспомнят значимые для освоения космоса даты

Новости

Увеличить зарплаты учителей в полтора раза

Оформить эту инициативу могут одним из новых майских указов

0
Новости

Увеличить зарплаты учителей в полтора раза Оформить эту инициативу могут одним из новых майских указов

Новости

Учителя литературы выступили против изучения 235 произведений за пять лет

Введение новых образовательных стандартов не поддержали и в вузах

0
Новости

Учителя литературы выступили против изучения 235 произведений за пять лет Введение новых образовательных стандартов не поддержали и в вузах

Новости

Минобрнауки обяжет вузы публиковать дипломные работы в интернете

А также запретит рекламу услуг по написанию научных работ

2
Новости

Минобрнауки обяжет вузы публиковать дипломные работы в интернете А также запретит рекламу услуг по написанию научных работ

Новости

Минобрнауки опубликует во «ВКонтакте» лекции для студентов

В проекте примут участие ведущие российские вузы

0
Новости

Минобрнауки опубликует во «ВКонтакте» лекции для студентов В проекте примут участие ведущие российские вузы

Новости

Аспирантура в России может стать двухэтапной

Минобрнауки предлагает приравнять диплом, получаемый после первого этапа, к зарубежным PhD

1
Новости

Аспирантура в России может стать двухэтапной Минобрнауки предлагает приравнять диплом, получаемый после первого этапа, к зарубежным PhD

Новости

Российские мусульмане предложили ввести курс о религии для 5–11-го классов

Историю ислама хотят преподавать в пятом классе

0
Новости

Российские мусульмане предложили ввести курс о религии для 5–11-го классов Историю ислама хотят преподавать в пятом классе

Новости

В школах проведут урок о троллинге в соцсетях

Мероприятие организовано по инициативе Минобрнауки

0
Новости

В школах проведут урок о троллинге в соцсетях Мероприятие организовано по инициативе Минобрнауки

Новости

РПЦ разработала для школьников курс о семейной жизни

Священники расскажут старшеклассникам о семейных ценностях, «свойственных отечественной культуре»

1
Новости

РПЦ разработала для школьников курс о семейной жизни Священники расскажут старшеклассникам о семейных ценностях, «свойственных отечественной культуре»

Новости

«ВКонтакте» будет в прямом эфире показывать лекции ведущих вузов

Среди вузов — МГУ, СПбГУ, ИТМО, МГТУ им. Баумана, МИСиС, МАИ, МФТИ и другие

0
Новости

«ВКонтакте» будет в прямом эфире показывать лекции ведущих вузов Среди вузов — МГУ, СПбГУ, ИТМО, МГТУ им. Баумана, МИСиС, МАИ, МФТИ и другие

Новости

Минобрнауки хочет запретить рекламу услуг по написанию дипломов

Также ведомство планирует обязать вузы публиковать все выпускные работы

0
Новости

Минобрнауки хочет запретить рекламу услуг по написанию дипломов Также ведомство планирует обязать вузы публиковать все выпускные работы

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ