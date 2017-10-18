Замминистра Минобрнауки задержали по подозрению в хищении 40 миллионов рублей
Пока что в МВД не подтвердили личности задержанных
Замминистра Минобрнауки задержали по подозрению в хищении 40 миллионов рублей Пока что в МВД не подтвердили личности задержанных
Как пандемия повлияла на обучение в вузах
Преподаватели не смогли адаптироваться к дистанционному обучению, а студенты потеряли возможность практики
Как пандемия повлияла на обучение в вузах Преподаватели не смогли адаптироваться к дистанционному обучению, а студенты потеряли возможность практики
Российским вузам разрешили перенести начало учебного года Из-за ситуации с коронавирусом
Студентов отправят на каникулы до 5 апреля Ранее вузы уже перешли на дистанционное обучение
Минобрнауки отменило приказ об ограничении контактов российских ученых с иностранцами (обновлено)
Минобрнауки требовало писать отчеты по итогам каждой встречи, в том числе неформальной
Минобрнауки отменило приказ об ограничении контактов российских ученых с иностранцами (обновлено) Минобрнауки требовало писать отчеты по итогам каждой встречи, в том числе неформальной
Российская академия наук лишилась здания на улице Губкина Его изъяло правительство
Ученые — о рекомендации Минобрнауки ограничить контакты с иностранцами Назад за железный занавес
В школах и детсадах для детей-инвалидов введут отдельную программу по физкультуре
Адаптивные уроки с детьми с инвалидностью начнут с нового учебного года
В школах и детсадах для детей-инвалидов введут отдельную программу по физкультуре Адаптивные уроки с детьми с инвалидностью начнут с нового учебного года
Для школ подготовили новый курс о семейном укладе и истории рода
Предполагается, что его включат в список предметов, изучаемых по выбору
Для школ подготовили новый курс о семейном укладе и истории рода Предполагается, что его включат в список предметов, изучаемых по выбору
В День космонавтики пройдет всероссийский Гагаринский урок
На мероприятии вспомнят значимые для освоения космоса даты
В День космонавтики пройдет всероссийский Гагаринский урок На мероприятии вспомнят значимые для освоения космоса даты
Увеличить зарплаты учителей в полтора раза
Оформить эту инициативу могут одним из новых майских указов
Увеличить зарплаты учителей в полтора раза Оформить эту инициативу могут одним из новых майских указов
Учителя литературы выступили против изучения 235 произведений за пять лет
Введение новых образовательных стандартов не поддержали и в вузах
Учителя литературы выступили против изучения 235 произведений за пять лет Введение новых образовательных стандартов не поддержали и в вузах
Минобрнауки обяжет вузы публиковать дипломные работы в интернете
А также запретит рекламу услуг по написанию научных работ
Минобрнауки обяжет вузы публиковать дипломные работы в интернете А также запретит рекламу услуг по написанию научных работ
Минобрнауки опубликует во «ВКонтакте» лекции для студентов
В проекте примут участие ведущие российские вузы
Минобрнауки опубликует во «ВКонтакте» лекции для студентов В проекте примут участие ведущие российские вузы
Аспирантура в России может стать двухэтапной
Минобрнауки предлагает приравнять диплом, получаемый после первого этапа, к зарубежным PhD
Аспирантура в России может стать двухэтапной Минобрнауки предлагает приравнять диплом, получаемый после первого этапа, к зарубежным PhD
Российские мусульмане предложили ввести курс о религии для 5–11-го классов
Историю ислама хотят преподавать в пятом классе
Российские мусульмане предложили ввести курс о религии для 5–11-го классов Историю ислама хотят преподавать в пятом классе
В школах проведут урок о троллинге в соцсетях
Мероприятие организовано по инициативе Минобрнауки
В школах проведут урок о троллинге в соцсетях Мероприятие организовано по инициативе Минобрнауки
РПЦ разработала для школьников курс о семейной жизни
Священники расскажут старшеклассникам о семейных ценностях, «свойственных отечественной культуре»
РПЦ разработала для школьников курс о семейной жизни Священники расскажут старшеклассникам о семейных ценностях, «свойственных отечественной культуре»
«ВКонтакте» будет в прямом эфире показывать лекции ведущих вузов
Среди вузов — МГУ, СПбГУ, ИТМО, МГТУ им. Баумана, МИСиС, МАИ, МФТИ и другие