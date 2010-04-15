Россияне африканского происхождения — о скандале вокруг слова «niggas» Можно ли Ульяне Сергеенко и Мирославе Думе называть друг друга так, как это делают Джей Зи и Канье Уэст
Россияне африканского происхождения — о скандале вокруг слова «niggas» Можно ли Ульяне Сергеенко и Мирославе Думе называть друг друга так, как это делают Джей Зи и Канье Уэст
Главным редактором Buro 24/7 стала Екатерина Дарма
Раньше она занимала должность директора по маркетингу
На «Трёхгорной мануфактуре» открылось кафе Buro Canteen
Это первый ресторанный проект интернет-портала Büro 24/7
Кофе с Викой Газинской The Village пригласил дизайнера Вику Газинскую, известную своей любовью к хорошему кофе, составить гид по лучшему капучино и эспрессо в Москве.