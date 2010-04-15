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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Россияне африканского происхождения — о скандале вокруг слова «niggas»
Россияне африканского происхождения — о скандале вокруг слова «niggas» Можно ли Ульяне Сергеенко и Мирославе Думе называть друг друга так, как это делают Джей Зи и Канье Уэст
Россияне африканского происхождения — о скандале вокруг слова «niggas»

Россияне африканского происхождения — о скандале вокруг слова «niggas»
Можно ли Ульяне Сергеенко и Мирославе Думе называть друг друга так, как это делают Джей Зи и Канье Уэст

Главным редактором Buro 24/7 стала Екатерина Дарма

Раньше она занимала должность директора по маркетингу

Главным редактором Buro 24/7 стала Екатерина Дарма

На  «Трёхгорной мануфактуре» открылось кафе Buro Canteen

Это первый ресторанный проект интернет-портала Büro 24/7

На  «Трёхгорной мануфактуре» открылось кафе Buro Canteen

Кофе с Викой Газинской
Кофе с Викой Газинской The Village пригласил дизайнера Вику Газинскую, известную своей любовью к хорошему кофе, составить гид по&nbsp;лучшему капучино и&nbsp;эспрессо в&nbsp;Москве.
Кофе с Викой Газинской

Кофе с Викой Газинской
The Village пригласил дизайнера Вику Газинскую, известную своей любовью к хорошему кофе, составить гид по&nbsp;лучшему капучино и&nbsp;эспрессо в&nbsp;Москве.