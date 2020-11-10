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МЫ В СОЦСЕТЯХ

обновлено10 ноября 2020

На Рублево-Успенском шоссе с МКАД упала балка. Движение там перекрыли

21 октября 2020

Обочечников на МКАД начали ловить с помощью паркона

Копия электрокара Маска Cybertruck родом из Химок

За 666 тысяч

Копия электрокара Маска Cybertruck родом из Химок

Площадь «Мега Теплый Стан» вырастет на 35 % (обновлено)

На это потратят миллиарды рублей

Площадь «Мега Теплый Стан» вырастет на 35 % (обновлено)

Велопрокат заработал за пределами МКАД

Станции появились в Некрасовке и Новокосине

Велопрокат заработал за пределами МКАД

В Москве открылась развязка между МКАД и Бесединским шоссе

Проект сдали раньше срока

В Москве открылась развязка между МКАД и Бесединским шоссе

На дублере МКАД в Новой Москве построят многоуровневую развязку

Стоимость работ составит почти 1,8 миллиарда рублей

На дублере МКАД в Новой Москве построят многоуровневую развязку

«Гастроферма» откроет две новые площадки у Заречья и Рублево-Успенского шоссе

Проект представит новый формат «Гастроферма-гурмэ»

«Гастроферма» откроет две новые площадки у Заречья и Рублево-Успенского шоссе

На пересечении МКАД и Волоколамского шоссе появятся новые съезды

Они помогут разгрузить трафик

На пересечении МКАД и Волоколамского шоссе появятся новые съезды

Улицу на юге Москвы перекрыли из-за потопа (обновлено)

Водителей призывают объезжать место аварии по Каширскому и Варшавскому шоссе

Улицу на юге Москвы перекрыли из-за потопа (обновлено)

Власти Москвы — о создании платных полос на МКАД

Департамент транспорта заявил, что подобные меры не увеличат пропускную способность магистрали

Власти Москвы — о создании платных полос на МКАД

На участке Варшавского шоссе за МКАД завершили реконструкцию

В Щербинке открыли движение по новому транспортному тоннелю

На участке Варшавского шоссе за МКАД завершили реконструкцию

YouDrive запустил каршеринг для центра Москвы

По условиям, завершить аренду автомобиля можно только в пределах Садового кольца

YouDrive запустил каршеринг для центра Москвы

Жена депутата частично перекрыла движение на МКАД ради съемок клипа. На нее составили протокол

Ей грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей

Жена депутата частично перекрыла движение на МКАД ради съемок клипа. На нее составили протокол

Собянин пообещал сделать велопрокат доступным до МКАД

Пункты велопроката уже установили в Восточном Дегунине и Бескудниковском районе

Собянин пообещал сделать велопрокат доступным до МКАД

«Гастроферма» запустит новый гастрономический лофт на МКАД

В пространстве площадью в тысячу квадратных метров появится около 16 фуд-кортов

«Гастроферма» запустит новый гастрономический лофт на МКАД

До конца года в Москве заменят почти 10 тысяч колодцев ливневой канализации

Обновят в первую очередь дефектные и расположенные возле школ системы

До конца года в Москве заменят почти 10 тысяч колодцев ливневой канализации

Рост цен на шампанское, 90 миллиардов на реконструкцию МКАД и стрельба в водителя «Яндекс.Такси»

The Village вспоминает самые важные события уходящего дня

Рост цен на шампанское, 90 миллиардов на реконструкцию МКАД и стрельба в водителя «Яндекс.Такси»

На юге МКАД ограничили движение из-за пожара в здании СВР

Возгоранию присвоена повышенная категория сложности

На юге МКАД ограничили движение из-за пожара в здании СВР

На юге Москвы открылся дублер МКАД

Эстакада имеет шесть полос движения, ее длина составляет 848 метров

На юге Москвы открылся дублер МКАД

К октябрю на Рязанском проспекте появится выделенная полоса

Она продлится от МКАД до Садового кольца в оба направления

К октябрю на Рязанском проспекте появится выделенная полоса

Вокруг МКАД построят тысячу гектаров недвижимости

Половина застройки будет жилой

Вокруг МКАД построят тысячу гектаров недвижимости

Водителям не рекомендуется выезжать за пределы Москвы в час пик 9 июня

Пробки связаны с предпраздничными днями и дачным сезоном

Водителям не рекомендуется выезжать за пределы Москвы в час пик 9 июня

Обновленный участок Калужского шоссе открыли после реконструкции

В эксплуатацию ввели два новых моста, транспортный тоннель, боковой проезд и пять пешеходных переходов

Обновленный участок Калужского шоссе открыли после реконструкции

На востоке МКАД перекрыли движение из-за упавшего щита

В столице объявлено штормовое предупреждение

На востоке МКАД перекрыли движение из-за упавшего щита

На МКАД полиция заблокировала колонну дальнобойщиков (обновлено)

Протестующие водители фур собрались на парковке торгового центра «Шоколад» около Реутова

На МКАД полиция заблокировала колонну дальнобойщиков (обновлено)

Благоустройство Щелковского шоссе за 5 миллиардов рублей

Отремонтировать планируется участок трассы от МКАД до Садового кольца

Благоустройство Щелковского шоссе за 5 миллиардов рублей

На МКАД из-за аварии образовалась крупная пробка

Длина пробки — почти 11 километров

На МКАД из-за аварии образовалась крупная пробка

Во сколько обойдется реконструкция МКАД
Во сколько обойдется реконструкция МКАД Посмотрите на одну из самых дорогих и бесполезных строек Москвы
Во сколько обойдется реконструкция МКАД

Во сколько обойдется реконструкция МКАД
Посмотрите на одну из самых дорогих и бесполезных строек Москвы

Власти Москвы заявили о завершении первого этапа реконструкции МКАД

За пять лет было реконструировано 13 крупных развязок кольца

Власти Москвы заявили о завершении первого этапа реконструкции МКАД

На двенадцати развязках МКАД установят архитектурную подсветку

Cветодиодное освещение появится на въезде в город с Рублёвского, Можайского и Ленинградского шоссе

На двенадцати развязках МКАД установят архитектурную подсветку

Движение в центре Москвы сильно затруднено

Также сильные пробки наблюдаются на ТТК и МКАД

Движение в центре Москвы сильно затруднено

На въездах в Москву отремонтируют семь развязок

Речь идет о пересечениях Московской кольцевой автомобильной дороги с вылетными магистралями

На въездах в Москву отремонтируют семь развязок

Москвича оштрафовали за пересечение сплошной линии тенью от машины

Водитель написал жалобу на сайт ГИБДД

Москвича оштрафовали за пересечение сплошной линии тенью от машины

Движение на севере МКАД восстановлено после аварии

Днём 27 июля у съезда на Дмитровское шоссе столкнулись семь автомобилей

Движение на севере МКАД восстановлено после аварии

Движение на севере МКАД затруднено из-за аварии

На 83-м километре МКАД столкнулись семь автомобилей

Движение на севере МКАД затруднено из-за аварии

В Новой Москве начали строить дублёр МКАД

Строящаяся трасса свяжет районы Солнцево, Видное и Бутово

В Новой Москве начали строить дублёр МКАД

IKEA отказалась от строительства торгового центра внутри МКАД

В компании сослались на дороговизну проекта и неподходящую логистику

IKEA отказалась от строительства торгового центра внутри МКАД

В ночь на 8 апреля в Москве начнётся ремонт дорог

Прежде всего сменят покрытие на МКАД и её развязках

В ночь на 8 апреля в Москве начнётся ремонт дорог

Дорожные камеры начнут фиксировать выезд за стоп-линию

Власти Москвы уже опробовали эту меру в качестве пилотного проекта

Дорожные камеры начнут фиксировать выезд за стоп-линию

На западе МКАД образовалась серьёзная пробка

Скорость потока на самом загруженном участке — 3–5 километров в час

На западе МКАД образовалась серьёзная пробка

Городский каршеринг начал работать в пределах Бетонного кольца

Эксперимент по расширению зоны охвата продлится до 15 января

Городский каршеринг начал работать в пределах Бетонного кольца

Полиция разблокировала МКАД

Движение на участке от Алтуфьевского до Ленинградского шоссе было полностью парализовано

Полиция разблокировала МКАД

Онлайн: Дальнобойщики на МКАД
Онлайн: Дальнобойщики на МКАД The Village следит за происходящим на Московской кольцевой автодороге
Онлайн: Дальнобойщики на МКАД

Онлайн: Дальнобойщики на МКАД
The Village следит за происходящим на Московской кольцевой автодороге

Из-за акции дальнобойщиков перекрыта МКАД

Внешняя сторона МКАД от Алтуфьевского до Ленинградского шоссе полностью встала

Из-за акции дальнобойщиков перекрыта МКАД

Открыто движение по новой эстакаде на пересечении Рязанского проспекта и МКАД

Сейчас идёт строительство тоннеля на этой развязке

Открыто движение по новой эстакаде на пересечении Рязанского проспекта и МКАД

Ограничить скорость на МКАД до 80 километров в час

С таким предложением выступили в московском управлении ГИБДД

Ограничить скорость на МКАД до 80 километров в час

На Садовом кольце увеличат количество полос

Создать дополнительные полосы позволит сужение ширины уже существующих с 3,5 до 3,25 метра, говорят в ЦОДД

На Садовом кольце увеличат количество полос

Московские власти утвердили первые платные парковки за МКАД

Лидером по числу утверждённых платных парковок стало Жулебино, целиком расположенное за кольцевой автодорогой

Московские власти утвердили первые платные парковки за МКАД

Москва установила многолетний рекорд по вводу жилья

В то же время московские власти отмечают снижение инвестиций и ожидают значительного сокращения строительства уже к 2017 году

Москва установила многолетний рекорд по вводу жилья

Средняя скорость автомобилей на МКАД

За первые три месяца 2015 года средняя скорость движения транспорта на МКАД выросла на 12 % по сравнению с аналогичным периодом 2014 года

Средняя скорость автомобилей на МКАД

Самые аварийные участки на московских дорогах

На основе отметок водителей о дорожно-транспортных происшествиях «Яндекс» составил список крупных городских трасс, где чаще всего происходят аварии

Самые аварийные участки на московских дорогах

Московские власти могут закрыть 12 съездов с МКАД

Часть съездов может перестать функционировать уже до конца 2015 года

Московские власти могут закрыть 12 съездов с МКАД

Люблинско-Дмитровскую линию метро могут продлить до МКАД

Новый участок салатовой ветки с шестью станциями планируется ввести в эксплуатацию в два этапа

Люблинско-Дмитровскую линию метро могут продлить до МКАД

Самая дешёвая московская квартира в пределах МКАД

Исследование столичного рынка вторичной недвижимости провела компания «Инком-Недвижимость»

Самая дешёвая московская квартира в пределах МКАД

Камеры на МКАД начнут фиксировать выезд машин на обочину

Полученные с помощью камер свидетельства будут направляться в центр автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД для оформления штрафа

Камеры на МКАД начнут фиксировать выезд машин на обочину

Максим Ликсутов — о возможности введения платного въезда в Москву

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта, городское правительство не принимало решений о платном въезде в город

Максим Ликсутов — о возможности введения платного въезда в Москву

Въезд на МКАД и ТТК может стать платным (обновлено)

Стоимость поездки составит около 200 рублей

Въезд на МКАД и ТТК может стать платным (обновлено)

Big Bang Data: 6 проектов студентов «Стрелки», которые помогут преобразить Москву
Big Bang Data: 6 проектов студентов «Стрелки», которые помогут преобразить Москву Онлайн-просмотр курсовых работ выпускников.
Big Bang Data: 6 проектов студентов «Стрелки», которые помогут преобразить Москву

Big Bang Data: 6 проектов студентов «Стрелки», которые помогут преобразить Москву
Онлайн-просмотр курсовых работ выпускников.

Беды гурмана в спальном районе Илья Бухтуев об отсутствии нормальной еды за Третьим транспортным

Беды гурмана в спальном районе

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