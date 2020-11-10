На дублере МКАД в Новой Москве построят многоуровневую развязку
Стоимость работ составит почти 1,8 миллиарда рублей
«Гастроферма» откроет две новые площадки у Заречья и Рублево-Успенского шоссе
Проект представит новый формат «Гастроферма-гурмэ»
На пересечении МКАД и Волоколамского шоссе появятся новые съезды
Они помогут разгрузить трафик
Улицу на юге Москвы перекрыли из-за потопа (обновлено)
Водителей призывают объезжать место аварии по Каширскому и Варшавскому шоссе
Власти Москвы — о создании платных полос на МКАД
Департамент транспорта заявил, что подобные меры не увеличат пропускную способность магистрали
На участке Варшавского шоссе за МКАД завершили реконструкцию
В Щербинке открыли движение по новому транспортному тоннелю
YouDrive запустил каршеринг для центра Москвы
По условиям, завершить аренду автомобиля можно только в пределах Садового кольца
Жена депутата частично перекрыла движение на МКАД ради съемок клипа. На нее составили протокол
Ей грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей
Собянин пообещал сделать велопрокат доступным до МКАД
Пункты велопроката уже установили в Восточном Дегунине и Бескудниковском районе
«Гастроферма» запустит новый гастрономический лофт на МКАД
В пространстве площадью в тысячу квадратных метров появится около 16 фуд-кортов
До конца года в Москве заменят почти 10 тысяч колодцев ливневой канализации
Обновят в первую очередь дефектные и расположенные возле школ системы
Рост цен на шампанское, 90 миллиардов на реконструкцию МКАД и стрельба в водителя «Яндекс.Такси»
The Village вспоминает самые важные события уходящего дня
На юге МКАД ограничили движение из-за пожара в здании СВР
Возгоранию присвоена повышенная категория сложности
На юге Москвы открылся дублер МКАД
Эстакада имеет шесть полос движения, ее длина составляет 848 метров
К октябрю на Рязанском проспекте появится выделенная полоса
Она продлится от МКАД до Садового кольца в оба направления
Водителям не рекомендуется выезжать за пределы Москвы в час пик 9 июня
Пробки связаны с предпраздничными днями и дачным сезоном
Обновленный участок Калужского шоссе открыли после реконструкции
В эксплуатацию ввели два новых моста, транспортный тоннель, боковой проезд и пять пешеходных переходов
На востоке МКАД перекрыли движение из-за упавшего щита
В столице объявлено штормовое предупреждение
На МКАД полиция заблокировала колонну дальнобойщиков (обновлено)
Протестующие водители фур собрались на парковке торгового центра «Шоколад» около Реутова
Благоустройство Щелковского шоссе за 5 миллиардов рублей
Отремонтировать планируется участок трассы от МКАД до Садового кольца
Во сколько обойдется реконструкция МКАД Посмотрите на одну из самых дорогих и бесполезных строек Москвы
Власти Москвы заявили о завершении первого этапа реконструкции МКАД
За пять лет было реконструировано 13 крупных развязок кольца
На двенадцати развязках МКАД установят архитектурную подсветку
Cветодиодное освещение появится на въезде в город с Рублёвского, Можайского и Ленинградского шоссе
На въездах в Москву отремонтируют семь развязок
Речь идет о пересечениях Московской кольцевой автомобильной дороги с вылетными магистралями
Москвича оштрафовали за пересечение сплошной линии тенью от машины
Водитель написал жалобу на сайт ГИБДД
Движение на севере МКАД восстановлено после аварии
Днём 27 июля у съезда на Дмитровское шоссе столкнулись семь автомобилей
Движение на севере МКАД затруднено из-за аварии
На 83-м километре МКАД столкнулись семь автомобилей
В Новой Москве начали строить дублёр МКАД
Строящаяся трасса свяжет районы Солнцево, Видное и Бутово
IKEA отказалась от строительства торгового центра внутри МКАД
В компании сослались на дороговизну проекта и неподходящую логистику
В ночь на 8 апреля в Москве начнётся ремонт дорог
Прежде всего сменят покрытие на МКАД и её развязках
Дорожные камеры начнут фиксировать выезд за стоп-линию
Власти Москвы уже опробовали эту меру в качестве пилотного проекта
На западе МКАД образовалась серьёзная пробка
Скорость потока на самом загруженном участке — 3–5 километров в час
Городский каршеринг начал работать в пределах Бетонного кольца
Эксперимент по расширению зоны охвата продлится до 15 января
Полиция разблокировала МКАД
Движение на участке от Алтуфьевского до Ленинградского шоссе было полностью парализовано
Онлайн: Дальнобойщики на МКАД The Village следит за происходящим на Московской кольцевой автодороге
Из-за акции дальнобойщиков перекрыта МКАД
Внешняя сторона МКАД от Алтуфьевского до Ленинградского шоссе полностью встала
Открыто движение по новой эстакаде на пересечении Рязанского проспекта и МКАД
Сейчас идёт строительство тоннеля на этой развязке
Ограничить скорость на МКАД до 80 километров в час
С таким предложением выступили в московском управлении ГИБДД
На Садовом кольце увеличат количество полос
Создать дополнительные полосы позволит сужение ширины уже существующих с 3,5 до 3,25 метра, говорят в ЦОДД
Московские власти утвердили первые платные парковки за МКАД
Лидером по числу утверждённых платных парковок стало Жулебино, целиком расположенное за кольцевой автодорогой
Москва установила многолетний рекорд по вводу жилья
В то же время московские власти отмечают снижение инвестиций и ожидают значительного сокращения строительства уже к 2017 году
Средняя скорость автомобилей на МКАД
За первые три месяца 2015 года средняя скорость движения транспорта на МКАД выросла на 12 % по сравнению с аналогичным периодом 2014 года
Самые аварийные участки на московских дорогах
На основе отметок водителей о дорожно-транспортных происшествиях «Яндекс» составил список крупных городских трасс, где чаще всего происходят аварии
Московские власти могут закрыть 12 съездов с МКАД
Часть съездов может перестать функционировать уже до конца 2015 года
Люблинско-Дмитровскую линию метро могут продлить до МКАД
Новый участок салатовой ветки с шестью станциями планируется ввести в эксплуатацию в два этапа
Самая дешёвая московская квартира в пределах МКАД
Исследование столичного рынка вторичной недвижимости провела компания «Инком-Недвижимость»
Камеры на МКАД начнут фиксировать выезд машин на обочину
Полученные с помощью камер свидетельства будут направляться в центр автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД для оформления штрафа
Максим Ликсутов — о возможности введения платного въезда в Москву
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта, городское правительство не принимало решений о платном въезде в город
Въезд на МКАД и ТТК может стать платным (обновлено)
Стоимость поездки составит около 200 рублей