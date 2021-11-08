обновлено8 ноября 2021
Фестиваль Fields XS состоится 19 ноября. Там выступят Moa Pillar, Ушко и Zurkas Tepla
System 108 объявила лайн-ап вечеринки к своему пятилетию
The Black Madonna, Denis Sulta, Энтони Ротер и другие мировые звезды
В Новой Третьяковке пройдет концерт Moa Pillar и Владимира Мартынова
Гости услышат новое совместное произведение артистов
Signal анонсировал первую часть летнего лайн-апа
В Никола-Ленивец приедут Дэниел Эйвери, Владимир Ивкович и Moa Pillar
Lovozero, Moa Pillar и «Золото»: Главные релизы лейбла Full of Nothing Гид к закрытию одного из главных русских лейблов десятых