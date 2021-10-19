Фестиваль Fields XS состоится 19 ноября. Там выступят Moa Pillar, Ушко и Zurkas Tepla

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Фестиваль Fields XS проведут 19 ноября. Он пройдет в формате COVID-free — это значит, что при входе нужно будет показать QR-код.
Для тех, кто устал ждать переноса крупных концертов и фестивалей, 3 ноября в клубе «Урбан» пройдет мини-фест изобретательной музыки Fields XS.
На сцену выйдут композитор Владимир Мартынов вместе с музыкантом Zurkas Tepla, женский акапельный секстет «Поле», Катя Йондер с песнями на стыке эмбиента и фолка, артистка Soft Blade с новым альбомом, Moa Pillar и певица Ушко с лайв-программой, рэпер Zavet и другие исполнители.
Уточнить информацию можно здесь, а купить билеты по ссылке. Стоимость — 800 рублей. Если у вас остался тикет на фестивали Fields 2021 или St. Fields, то вход по нему будет бесплатным (он не сгорит после использования).
Прочитать интервью с Ушко и Moa Pillar можно в нашей рубрике «Музыка районов» — в ней артисты гуляют по «Белорусской» и рассказывают про наркотики, электронную музыку и свои отношения с родителями.