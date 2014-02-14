Facebook запустил приложение для стриминга игр — аналог Twitch
Пока Facebook Gaming доступно только в Google Play
Facebook запустил приложение для стриминга игр — аналог Twitch Пока Facebook Gaming доступно только в Google Play
Инвестиции в коворкинг «Ключ», платформа «Яндекс.Авто» и современное рабство
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Инвестиции в коворкинг «Ключ», платформа «Яндекс.Авто» и современное рабство Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Во что играть этой осенью Assassin’s Creed Origins, Call of Duty, киберпанковский боевик Ruiner и еще 17 игр
Проверка Uber, снижение криминальной привлекательности биткоинов и AR-игра о «Ходячих мертвецах»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Проверка Uber, снижение криминальной привлекательности биткоинов и AR-игра о «Ходячих мертвецах» Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
11 игр зимы От The Last Guardian и Halo Wars 2 до Super Mario Run
«Борьба умов»: Как шведские братья придумали игру для России Братья Ландин и Вилстед из маленького шведского городка запустили мобильную викторину и теперь продвигают её в сети «ВКонтакте»
«ВКонтакте» запустила игровую платформу на Android Пока что к ней подключены четыре игры
«ВКонтакте» запустит мобильную игровую платформу уже на следующей неделе
Доступ к ней будет осуществляться через приложение самой соцсети
«ВКонтакте» запустит мобильную игровую платформу уже на следующей неделе Доступ к ней будет осуществляться через приложение самой соцсети
Из App Store удалили хит про создание бизнес-империи по продаже марихуаны
Корпорация не пояснила, почему игра вдруг перестала удовлетворять правилам
Из App Store удалили хит про создание бизнес-империи по продаже марихуаны Корпорация не пояснила, почему игра вдруг перестала удовлетворять правилам
App Store отклонил обучающую игру о женской мастурбации
В Apple её посчитали порнографической и грубой
App Store отклонил обучающую игру о женской мастурбации В Apple её посчитали порнографической и грубой
Создатель Flappy Bird анонсировал новую игру
Её суть заключается в том, что «какой-то парень прыгает от здания к зданию»
Создатель Flappy Bird анонсировал новую игру Её суть заключается в том, что «какой-то парень прыгает от здания к зданию»
Многопользовательская версия Flappy Bird появится в августе
Её создатель планирует существенно упростить геймплей
Многопользовательская версия Flappy Bird появится в августе Её создатель планирует существенно упростить геймплей
Google предложил поохотиться на покемонов Их можно встретить на Google Maps
Российский разработчик игр ZeptoLab угрожает IPO King
Всё дело в праве на товарный знак «candy»
Российский разработчик игр ZeptoLab угрожает IPO King Всё дело в праве на товарный знак «candy»
Новая игра про Angry Birds будет пошаговой RPG В Rovio решили осваивать новые жанры
Flappy Bird может вернуться в магазины приложений
На этот раз — с предупреждением о том, что стоит сделать перерыв
Flappy Bird может вернуться в магазины приложений На этот раз — с предупреждением о том, что стоит сделать перерыв
Успех дня: Tencent оказался крупнейшим продавцом игр в мире
На долю холдинга приходится 7,5% от выручки всего рынка видеоигр
Успех дня: Tencent оказался крупнейшим продавцом игр в мире На долю холдинга приходится 7,5% от выручки всего рынка видеоигр
В разработчиков детских развивающих игр If You Can вложили $6,5 млн
Они обучают детей взаимодействовать с окружающими людьми при помощи мобильного сериала
В разработчиков детских развивающих игр If You Can вложили $6,5 млн Они обучают детей взаимодействовать с окружающими людьми при помощи мобильного сериала
Евросоюз разберётся с определением бесплатных игр
Оказалось, что зачастую пометка «free to play» вводит потребителей в заблуждение
Евросоюз разберётся с определением бесплатных игр Оказалось, что зачастую пометка «free to play» вводит потребителей в заблуждение
Rovio хочет привлечь новую аудиторию при помощи розовой птички из Angry Birds
Stella должна будет стать новым ключевым персонажем, вокруг которого будет выстроена ещё одна развлекательная империя