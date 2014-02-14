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Новости

Facebook запустил приложение для стриминга игр — аналог Twitch

Пока Facebook Gaming доступно только в Google Play

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Новости

Facebook запустил приложение для стриминга игр — аналог Twitch Пока Facebook Gaming доступно только в Google Play

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Инвестиции в коворкинг «Ключ», платформа «Яндекс.Авто» и современное рабство

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Инвестиции в коворкинг «Ключ», платформа «Яндекс.Авто» и современное рабство Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Во что играть этой осенью
Планы на сезон
Во что играть этой осеньюAssassin’s Creed Origins, Call of Duty, киберпанковский боевик Ruiner и еще 17 игр
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Во что играть этой осенью
Планы на сезон

Во что играть этой осенью Assassin’s Creed Origins, Call of Duty, киберпанковский боевик Ruiner и еще 17 игр

Новости

Проверка Uber, снижение криминальной привлекательности биткоинов и AR-игра о «Ходячих мертвецах»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Проверка Uber, снижение криминальной привлекательности биткоинов и AR-игра о «Ходячих мертвецах» Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

11 игр зимы
Планы на сезон
11 игр зимыОт The Last Guardian и Halo Wars 2 до Super Mario Run
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11 игр зимы
Планы на сезон

11 игр зимы От The Last Guardian и Halo Wars 2 до Super Mario Run

«Борьба умов»: Как шведские братья придумали игру для России
Сделал сам
«Борьба умов»: Как шведские братья придумали игру для РоссииБратья Ландин и Вилстед из маленького шведского городка запустили мобильную викторину и теперь продвигают её в сети «ВКонтакте»
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«Борьба умов»: Как шведские братья придумали игру для России
Сделал сам

«Борьба умов»: Как шведские братья придумали игру для России Братья Ландин и Вилстед из маленького шведского городка запустили мобильную викторину и теперь продвигают её в сети «ВКонтакте»

Новости

«ВКонтакте» запустила игровую платформу на Android

Пока что к ней подключены четыре игры

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Новости

«ВКонтакте» запустила игровую платформу на Android Пока что к ней подключены четыре игры

Новости

«ВКонтакте» запустит мобильную игровую платформу уже на следующей неделе

Доступ к ней будет осуществляться через приложение самой соцсети

0
Новости

«ВКонтакте» запустит мобильную игровую платформу уже на следующей неделе Доступ к ней будет осуществляться через приложение самой соцсети

Новости

Из App Store удалили хит про создание бизнес-империи по продаже марихуаны

Корпорация не пояснила, почему игра вдруг перестала удовлетворять правилам

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Новости

Из App Store удалили хит про создание бизнес-империи по продаже марихуаны Корпорация не пояснила, почему игра вдруг перестала удовлетворять правилам

Новости

App Store отклонил обучающую игру о женской мастурбации

В Apple её посчитали порнографической и грубой

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Новости

App Store отклонил обучающую игру о женской мастурбации В Apple её посчитали порнографической и грубой

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Создатель Flappy Bird анонсировал новую игру

Её суть заключается в том, что «какой-то парень прыгает от здания к зданию»

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Создатель Flappy Bird анонсировал новую игру Её суть заключается в том, что «какой-то парень прыгает от здания к зданию»

Новости

Многопользовательская версия Flappy Bird появится в августе

Её создатель планирует существенно упростить геймплей

0
Новости

Многопользовательская версия Flappy Bird появится в августе Её создатель планирует существенно упростить геймплей

Новости

Google предложил поохотиться на покемонов

Их можно встретить на Google Maps

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Новости

Google предложил поохотиться на покемонов Их можно встретить на Google Maps

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Российский разработчик игр ZeptoLab угрожает IPO King

Всё дело в праве на товарный знак «candy»

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Новости

Российский разработчик игр ZeptoLab угрожает IPO King Всё дело в праве на товарный знак «candy»

Новости

Новая игра про Angry Birds будет пошаговой RPG

В Rovio решили осваивать новые жанры

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Новая игра про Angry Birds будет пошаговой RPG В Rovio решили осваивать новые жанры

Новости

Flappy Bird может вернуться в магазины приложений

На этот раз — с предупреждением о том, что стоит сделать перерыв

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Новости

Flappy Bird может вернуться в магазины приложений На этот раз — с предупреждением о том, что стоит сделать перерыв

Новости

Успех дня: Tencent оказался крупнейшим продавцом игр в мире

На долю холдинга приходится 7,5% от выручки всего рынка видеоигр

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Новости

Успех дня: Tencent оказался крупнейшим продавцом игр в мире На долю холдинга приходится 7,5% от выручки всего рынка видеоигр

Новости

В разработчиков детских развивающих игр If You Can вложили $6,5 млн

Они обучают детей взаимодействовать с окружающими людьми при помощи мобильного сериала

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Новости

В разработчиков детских развивающих игр If You Can вложили $6,5 млн Они обучают детей взаимодействовать с окружающими людьми при помощи мобильного сериала

Новости

Евросоюз разберётся с определением бесплатных игр

Оказалось, что зачастую пометка «free to play» вводит потребителей в заблуждение

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Новости

Евросоюз разберётся с определением бесплатных игр Оказалось, что зачастую пометка «free to play» вводит потребителей в заблуждение

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Rovio хочет привлечь новую аудиторию при помощи розовой птички из Angry Birds

Stella должна будет стать новым ключевым персонажем, вокруг которого будет выстроена ещё одна развлекательная империя

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Rovio хочет привлечь новую аудиторию при помощи розовой птички из Angry Birds Stella должна будет стать новым ключевым персонажем, вокруг которого будет выстроена ещё одна развлекательная империя

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